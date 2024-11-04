[ 新北必吃早餐_三重蛋餅大王 ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站、大同市場的知名早餐，"三重蛋餅大王" 絕對是吸引許多饕客慕名而來，只為吃它的油炸蛋餅

因此，本篇為安妮王記錄 "三重蛋餅大王" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 三重蛋餅大王 ]

"三重蛋餅大王" 沒有招牌，不過大排長龍的人潮是一個很好認的目標。

"三重蛋餅大王" 的點餐流程比較不一樣，由於生意太好，所以找到店家時，請依序以下步驟

1. 拿號碼牌

2. 看菜單，想要吃甚麼

3. 老闆娘呼喊號碼數字

4. 再跟老闆娘點餐

5. 拿到餐點，大快朵頤

"三重蛋餅大王" 的餐點價格，均為銅板價，販賣傳統的台灣早餐，舉凡蛋餅、豆漿、油條、饅頭皆有。

在餐點上，第一次到訪 "三重蛋餅大王" 的旅人，安妮王推薦 "雙蛋"+豆漿，反正雙蛋必點就對了

在等待的過程中，老闆的手從來沒有停過，白嫩像黏土的餅皮塊，混著蔥，丟進油鍋裡炸，劈劈啪啪的脆耳聲音，散發讓人罪惡的氣息

[ 安妮王推薦 - 三重蛋餅大王 ]

品名 : 雙蛋

價格 : 40元

安妮王推薦 : "三重蛋餅大王" 的"雙蛋"份量非常巨大，一分切成四大塊，每一塊由外而內，依序是蛋、餅皮、蛋、蔥，以及淋滿濃郁的醬汁，要說缺點的話，就是太油，油炸的餅皮+鹹鹹的醬汁，熱量爆表

"三重蛋餅大王" 的"雙蛋" 可以說是招牌，幾乎是必點清單；在口味上，酥脆+浸滿醬汁的餅皮，一咬下去，軟嫩的口感瞬間爆出，很像在吃炸天婦羅；內餡則是柔軟的蛋+翠綠的蔥，滿滿的早餐，給人全新的活力

[ 總結 - 三重蛋餅大王 ]

景點 : 三重蛋餅大王

地址 : 241新北市三重區正義南路36號

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_06:00-10:30，禮拜六、禮拜日_06:00-11:30

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市、大同市場

安妮王推薦 : "三重蛋餅大王" 雖然沒有明顯的招牌，不過看到滿滿的人潮、劈劈啪啪的油炸聲音，便知道這就是鼎鼎有名的炸蛋餅店家。以餐點而言，通常是雙蛋餅+豆漿，就是一份美好的早餐

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