[ 三重美食_阿田油飯 ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站、大同市場的知名早餐/午餐，"阿田油飯" 從老闆年輕賣到兒子接班，傳承道地的好滋味，是當地上班族省錢的絕佳地方

因此，本篇為安妮王記錄 "阿田油飯" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 阿田油飯 ]

"阿田油飯" 是一家子開的店，老闆、老闆的兒子以及老闆娘，是一間還蠻溫馨，有人情味的一家店

"阿田油飯" 的餐點價格，均為銅板價，販賣油飯、貢丸、冬粉三大類。

在餐點上，第一次到訪 "阿田油飯" 的旅人，安妮王推薦 "油飯+醬"，胃口大一點的可以再加點 "貢丸冬粉湯"。

[ 安妮王推薦 - 阿田油飯 ]

品名 : 油飯(中)

價格 : 45元

安妮王推薦 : "阿田油飯" 的"油飯"份量分為小、中、大，米飯口味偏乾，粒粒分明，加入特調的甜辣醬較剛好，並且配上滷得香甜柔嫩的肉塊，是一碗清爽的油飯。

品名 : 貢丸冬粉湯

價格 : 35元

安妮王推薦 : "阿田油飯" 的"貢丸冬粉湯"，算是看似小碗，實則滿滿的餐點，大顆多汁的貢丸，一咬下去，鮮美的豬肉味席捲而來，搭配油飯可以說是絕佳的台式古早味。

[ 總結 - 阿田油飯 ]

景點 : 阿田油飯

地址 : 241新北市三重區電信街48號

營業時間 : 07:15-14:00，禮拜一公休

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘、捷運菜寮站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市、大同市場

安妮王推薦 : "阿田油飯" 是一間厲害的台式古早味攤販，光賣 "油飯"、"米粉湯"、"貢丸湯"，就賣得嚇嚇叫，而且老闆的記憶力很好，滿足各種顧客的客製化需求

油飯不加醬、油飯不加肉塊但要醬、只給我飯其他都不要等等，這些需求，也大概只有在台灣才做得出來

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