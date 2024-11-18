[ 三重美食_阿田麵 ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站、大同市場的知名早餐/午餐，"阿田麵" 位在一條小巷子哩，從老闆年輕賣到兒子接班，傳承道地的好滋味，是當地上班族、家庭省錢的絕佳地方

因此，本篇為安妮王記錄 "阿田麵" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪_阿田麵 ]

"阿田麵" 是一家子開的店，小攤販+店面的組合，是一間還蠻溫馨，有人情味的一家店

"阿田麵" 的用餐環境還算廣大，到了中午時，總會有一些客人低著走，吃著古早味的阿田麵。

"阿田麵" 的餐點價格，均為銅板價，以三種麵跟三種配料進行排列組合。

在餐點上，第一次到訪 "阿田油飯" 的旅人，安妮王推薦 "三合一"，麵條選擇 "油麵"，為一碗料多味美的餐點。

[ 安妮王推薦_阿田麵 ]

品名 : 三合一+油麵

價格 : 70元

安妮王推薦 : "阿田麵" 的"三合一"份量適中，油麵、豆芽菜、豬肉片、一顆滷蛋以及4-5粒小餛飩，體現道地的古早味。

"阿田麵" 的配料，經由新鮮的湯頭，呈現口感一致的氛圍。

要說配料而言，餛飩皮薄餡多，讓人一口接著一口，再來一顆滷得恰到好處的蛋，充滿飽足感。

[ 總結 - 阿田麵 ]

景點 : 阿田麵

地址 : 241新北市三重區光興街34號

臉書 : https://m.facebook.com/pages/%E9%98%BF%E7%94%B0%E9%BA%B5/159599694092008?fref=ts

營業時間 : 07:30-14:00，禮拜日、禮拜一公休

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘、捷運菜寮站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市、大同市場

安妮王推薦 : "阿田麵" 是一間厲害的台式古早味攤販，光賣 "麵" 就賣得嚇嚇叫，而且老闆的記憶力很好，滿足各種顧客的客製化需求

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