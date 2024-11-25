[ 新北三重美食_傳統集美三色布丁甜品店 ]

只要提到三重三色布丁，在三重高中、三重國民運動中心、捷運菜寮站、集美街上，有一家27年的人氣老店-「傳統集美三色布丁甜品店」，販售滑嫩咕溜的三色布丁，以及仙草、豆花等古早味冰品，不僅Google評分高達4.2分，好評不斷外，更是在地人隱藏版的美食口袋名單。

[ 初訪 - 傳統集美三色布丁甜品店 ]

「傳統集美三色布丁甜品店」是三重在地甜品老店，1995年從路邊攤營業到如今的店面，以新鮮、健康、高品質的理念製作，是一家深受在地人喜歡的三重甜品老店。

在店面上，隱身於住宅區(還蠻容易錯過的)，有些許桌、椅可提供內用，但疫情期間僅供外帶。

安妮王一進入「傳統集美三色布丁甜品店」，會先看到乾淨明亮、口味眾多的冰品配料與菜單。

在菜單上，有綜合三色布丁、仙草凍、傳統豆花、龜苓膏、紅豆湯、冰糖蓮子等，每一樣都是真材實料+銅板價。除此之外，還有芋頭、地瓜、紅豆、薏仁、花生等配料可以搭配，讓人看得賞心悅目。

點餐完畢後，還有炒花生、奶球、黑糖、冰塊可以自由選擇，讓人感到老店的人情溫暖XD

第一次到訪「傳統集美三色布丁甜品店」的旅人，安妮王推薦招牌-綜合三色布丁，在自選兩種配料上，選擇芋圓加地瓜圓，大粒渾圓的繽紛外觀與色彩，看著心情非常好。

[ 安妮王推薦餐點 - 傳統集美三色布丁甜品店 ]

品名 : 綜合三色布丁

價格 : 65元

安妮王推薦 : 招牌-綜合三色布丁+綜合芋圓的組合，滑順冰涼的甜蜜滋味，讓人感到十分清爽， 三色布丁有鵝黃、乳白、咖啡三種顏色，分別代表雞蛋、牛奶、巧克力三種口味 。

那蛋香、奶香、巧克力香混合的滋味，配上軟Q札實的芋圓、地瓜圓、珍珠等配料，每吃一口盡是不同的味覺饗宴，豐富懷舊的台式冰品，吃完好療癒阿~

品名 : 傳統豆花(熱)

價格 : 50元

安妮王推薦 : 「傳統集美三色布丁甜品店」的傳統豆花，安妮王一夥人的評價也很不錯，充滿豆子香氣的軟嫩豆花，大片大片冰涼沁心的口感，讓人愛不釋手。另外，在配料選擇上，手工製作的黑糖粉粿，口感超讚，吃完一碗也蠻有飽足感。

[ 總結 - 傳統集美三色布丁甜品店 ]

景點 : 傳統集美三色布丁甜品店

地址 : 241新北市三重區集美街161號

網站 : http://www.ct-jimei.com/page-2.php

營業時間 : 12:00-22:00

交通方式 : 捷運菜寮站走路5~10分鐘

安妮王推薦 : 新北三重甜點「傳統集美三色布丁甜品店」，古早味、乾淨整潔、用料實在的懷舊冰品；難得一見的綜合三色布丁，三種口味布丁搭配綜合芋圓，顏色繽紛，配上口感軟Q有彈性的芋圓與地瓜圓，淋上奶球堪稱絕配。另外還有像是仙草凍、傳統豆花等，安妮王最愛這種軟Q的涼爽滋味，炎炎夏日來上一碗，可謂至高無上的享受。

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