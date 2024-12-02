[ 台中第一人氣咖啡廳_CJSJ 法式甜點創意店 ]

CJSJ法式甜點創意店可說是台中熱門甜點店的榜首，由法國的米其林廚師SJ，和料理廚師CJ共同創立，宛如藝術品的甜點+一天限量製作，如今變成台中數一數二的法式甜點店。

在交通位置上，CJSJ法式甜點創意店的地理位置也不錯，位於 "審計新村" 走路約3-5分鐘即可抵達，因此，在台中行程的安排上，可以把審計新村+台中第一人氣法式甜點店排在一起，度過一個優閒的下午。

在此，安妮王記錄朝聖 ​​​​​​CJSJ法式甜點創意店的甜點以及飲品，美美的甜點看了真開心

[ 初訪_CJSJ 法式甜點創意店 ]

CJSJ法式甜點創意店其實不大，總共有3層樓，第一層點餐+看閃心悅目的甜點，第二層有機會看帥氣的法國人製作甜點，第三層則是用餐空間

就像宇宙星河般璀璨的巧克力，讓人捨不得吃掉

法式甜點的製作過程非常複雜縝密，通常一份蛋糕會有多種口感層次，比如，柑橘口味的蛋糕，可以吃到入口即化的慕斯、扎實的餅皮等等，或者加入濃郁的巧克力，營造複雜的口感組合。

由於CJSJ法式甜點創意店的招牌正是甜點，加上一日限量製作，因此一個人最多只能點兩道甜點，賣完為止

CJSJ法式甜點創意店的法式甜點，有一些融合法國當地的製作手法，有些則是結合台灣的水果食材製作的甜點，或者將法式甜點的手法結合富有童趣的動物意象，吸引許多小朋友的目光。

在一樓點完餐之後，便爬樓梯來到三樓的用餐區，可以看風景。

[ 來自法國米其林三星主廚的甜點 ]

品名 : Calamansi Tart

價格 : 190台幣

安妮王推薦 : 由金桔果凍、酥脆塔皮、金桔法式奶油醬以及糖漬柳橙組成的黃金塔，彷彿金色的太陽化成耀眼的甜點，算是一道清爽、解膩+顧喉嚨的法式甜點。

刀子切下的剖面，上層是入口即化的慕斯、下層是奶油+酥脆塔皮，為一道絕對不會踩到雷的法式甜點。

品名 : BABA

價格 : 200台幣

安妮王推薦 : 由柑橘BABA、茉莉花甘納許、糖漬香橙葡萄柚、香橙葡萄柚果凍組成的傳統法式甜點；將圓筒型蛋糕浸泡在酒精濃度40%的蘭姆酒/糖漿中，圓筒狀的外表+濕潤的口感，為法國人津津樂道的平民甜點。

延伸閱讀 BABA的歷史

在台灣的法式甜點，甜甜的圓筒麵包裝著酸甜的台灣柑橘醬，加上綿密且不膩的奶油，營造自然的台灣水果風味。

由於是純天然的水果，甜度不大一樣，安妮王享用時，覺得太酸，不過透過蛋糕認識一盤道地的法國甜點，也算值得票價囉

品名 : 巴黎瑪黑兄弟茶-馬可波羅(熱)

價格 : 210台幣

安妮王推薦 : 甜點+茶，度過悠閒的下午吧

品名 : 精選咖啡-淺焙(熱)

價格 : 170台幣

安妮王推薦 : 甜點+咖啡，度過高級的下午吧

[ 總結_CJSJ 法式甜點創意店 ]

景點 : CJSJ 法式甜點創意店

地址 : 403台中市西區向上路一段79巷72號

網址 : https://cjsj-official.com/

營業時間 : 12:00-18:30，禮拜一公休

交通方式 : 台中公車-英才郵局站、審計新村走路約1-3分鐘

安妮王推薦 : 這一家在台中人氣滿點的法式甜點店，蛋糕著實精緻、華麗、可愛，口感的話，要看蛋糕的種類而定，如果不喜歡吃太甜的話，建議上述的BABA跟 Calamansi Tart都沒有很死甜，然而，飲品的話，安妮王私心覺得還好，以上食用感僅供參考。

以下為安妮王自助台中/彰化的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

​延伸閱讀 台中旅遊景點行程大攻略(交通、景點、住宿)

延伸閱讀 台中火車站十大景點懶人包

延伸閱讀 台中北區半日遊_台中公園、中友百貨、香蕉新樂園、一中街夜市

延伸閱讀 台中一日小文青旅行_國立自然科學博物館、勤美誠品、草悟道、審計新村

延伸閱讀 台中一日輕旅行_秋紅谷、東海大學、彩虹村、台中國家歌劇院、逢甲夜市

延伸閱讀 台中吃貨必去_台中第二市場

延伸閱讀 台中第二市場之無菜單日式料理_楊媽媽立食

延伸閱讀 台中第一人氣咖啡廳_CJSJ 法式甜點創意店

延伸閱讀 舒芙蕾必吃_Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅

延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

延伸閱讀 彰化鹿港必去咖啡廳_LeeLi's

延伸閱讀 台中住宿推薦_奇異果快捷旅店台中站前二館

延伸閱讀 台中西屯區住宿推薦_青庭輕旅

文章標籤