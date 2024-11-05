[ 台中火車站十大景點懶人包 ]

台中對於背包客自助而言，是交通友善的城市；尤其是搭乘公車，十公里免費的德政，真是造福習慣搭大眾交通運輸的旅人。

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台中對於新手旅行的人，是還蠻方便的旅遊城市；如果剛下台中火車站，不知道怎麼玩的話，其實附近就有很多具有歷史意義、好玩好吃的景點。

在此，安妮王就台中火車站的地理位置，分為 "台中火車站(前)"、"台中火車站(後)"，兩種旅遊行程，行程地圖如下所示

1. 台中火車站(前)_旅遊路線 :

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台中火車站 綠川 宮原眼科 道禾六藝文化館-台中刑務所演武場 動漫彩繪巷 台中第五市場 台中第二市場 柳川 台中早上行程結束

2. 台中火車站(後)_旅遊路線 :

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台中火車站 台中文化創意產業園區 忠孝路夜市

[ 台中火車站景點1_台中火車站 ]

台中火車站分為新、舊台中火車站，新台中火車站為交通樞紐，而舊台中火車站列為國定古蹟，為台中歷史建築。

​ 景點 : 台中火車站

地址 : 400台中市中區台灣大道一段1號

營業時間 : 24小時營業

附近景點 : 綠川、宮原眼科等。

安妮王推薦 : 台中火車站是一處人潮眾多的交通樞紐，不過乾淨整潔，在火車站廣場不定期會有大型雕塑，營造美好的台中旅遊印象。

[ 台中火車站景點2_綠川 ]

景點 : 新盛綠川水岸廊道 Shin Sei Green Waterway

地址 : 400台中市中區綠川東西街

營業時間 : 08:00-22:00

網址 : https://www.facebook.com/ShinSeiGreenWaterway

附近景點 : 宮原眼科、台中火車站。

安妮王推薦 : 距離台中火車站走個3分鐘，就會看到這一條綠意盎然的河流，經過重建改造後，加上一些特別的節慶，例如 : 燈會之類的活動，營造獨特的台中景色。

[ 台中火車站景點3_宮原眼科 ]

宮原眼科距離台中火車站，走路大約三分鐘即可抵達，除了每一季都有不同的裝潢外，安妮王覺得商品包裝也極具特色

透過復古的書籍意象將土鳳梨酥、肉餅、牛軋糖等食物包裝，使之具有特色，價格大約150-400元皆可

裡面也有販售高級的巧克力，感覺好吃 ~

宮原眼科除了販賣一些台中伴手禮外，每一季都會有不同的裝潢、紙袋等，讓旅人每一次到訪總是充滿新奇感。

在包裝上，也別出心裁，用書本意象裝著傳統的台中名產-點心，用來送禮剛好很合適。

如果要非常高級的台中伴手禮的話，也有法式甜點禮盒，精緻可愛。

[ 必 吃 _ 真 材 實 料 的 冰 淇 淋 ]

在宮原眼科，不管春、夏、秋、冬，依舊排隊人潮滿滿的冰淇淋，有多種巧克力、水果、茶類冰淇淋可以選擇外，也有多種冰淇淋配料可以選擇，建議第一次品嘗宮原眼科冰淇淋的人，可以選聖誕，不僅可以選兩種冰淇淋+配料，且擺飾好看，心理很滿足

景點 : 宮原眼科

地址 : 400台中市中區中山路20號

營業時間 : 10:00-22:00

網址 : https://www.miyahara.com.tw/index-go.php

附近景點 : 台中火車站、綠川。

安妮王推薦 : 宮原眼科有著傳統建築、伴手禮、網美打卡、真材實料的冰淇淋所構成的景點，加上先天優良的地理位置，實在很難不讓人忽略這一處景點。

[ 台中火車站景點4_道禾六藝文化館-台中刑務所演武場 ]

台中刑務所演武場，建於日治時期昭和12年(西元1937年)，為司獄官、警察日常練武之武道館舍，屬本市僅存之演武場，歷史原貌保存完整， 極具保存、再利用及建築研究價值。

演武場建築群包括演武場主體建築及東側附屬建築，主體建築依對稱型式建造，採用立面仿木結構及壁柱飾樣+大型鬼瓦等建築工法設計而成，是一處寧靜恬然的景點。

景點 : 道禾六藝文化館-台中刑務所演武場

地址 : 403台中市西區林森路33號

營業時間 : 09:30-18:00(禮拜二到禮拜日)、09:30-17:00(禮拜一)

網址 : http://www.sixarts.org.tw/

附近景點 : 動漫巷、台中第五市場。

安妮王推薦 : 道禾六藝文化館-台中刑務所演武場屬於日式建築，雖然空間小，不過建築本身保存完善，很精緻，為一處結合歷史與人文的景點。

[ 台中火車站景點5_動漫彩繪巷 ]

"動漫彩繪巷" 源自於一位機車行老闆，初衷只是不想讓牆壁空空的，於是身為動漫迷的他便開始著手彩繪！

動漫卡通人物非常逼真細膩，有妖精尾巴、航海王、柯南等等，幾乎能夠喊的出口的日本動漫，皆在此。

除了日本動漫外，歐美地區的動漫也有，機車行老闆真是不折不扣的動漫天才阿~~

景點 : 動漫彩繪巷

地址 : 403台中市西區林森路100巷

營業時間 : 24小時營業

附近景點 : 台中第五市場、台中第二市場、柳川。

安妮王推薦 : 動漫彩繪巷是一位機車行老闆的塗鴉，精緻的畫風逐漸紅了起來，加上鄰近有人潮洶湧的台中第五市場+台中第二市場，因此，動漫彩繪巷要忽略也是還蠻難的

[ 台中火車站景點6_台中第五市場 ]

臺中市第五市場，位於台中市西區，原為臺灣日治時期位於台中市末廣町與旭町之間的第五座新式傳統市場。建立於1937年，使用至今。

景點 : 台中第五市場

地址 : 40345台中市西區大明街9號

營業時間 : 08:00-14:00

網址 : http://www.5market.com.tw/

附近景點 : 動漫彩繪巷、台中第二市場、柳川。

安妮王推薦 : 台中第五市場+台中第二市場，平價傳統美食非常多元，也是人情味滿分的歷史景點，如果行程不趕+肚子很餓的話，可以把動漫彩繪巷+台中第五市場+台中第二市場排在一起；如果真得吃不了那麼多的話，可以排動漫彩繪巷+台中第五市場即可。

[ 台中火車站景點7_台中第二市場 (吃貨必去 ) ]

​ 景點 : 台中第二市場

地址 : 400台中市中區三民路二段87號

營業時間 : 07:00-20:00，禮拜一公休

網址 : https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Attractions/Intro/70/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4

附近景點 : 台中第五市場、柳川。

安妮王推薦 : 台中第二市場算是結合百年歷史、台灣人情味、台灣傳統小吃的景點，除了小吃外，紅磚構成的房子+神聖的寺廟，讓台中第二市場從早到晚，人潮總是絡繹不絕；另外，如果想要吃遍台中第二市場的美食的話，建議大概12:00-14:00這段時間去比較好，店家大部分都開始營業，而且生意正好，人潮越多，老闆開心，食物也越新鮮，旅人吃著也是滿滿的好印象。

延伸閱讀 台中吃貨必去_台中第二市場

[ 台中火車站景點8_柳川 ]

​ 景點 : 柳川

地址 : 400台中市中區柳川西路三段

營業時間 : 06:00-22:00

網址 : https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Attractions/Intro/1104/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E6%AD%A5%E9%81%93

附近景點 : 台中第五市場、台中第二市場、動漫彩繪巷。

安妮王推薦 : 以背包客的腳程而言，從台中火車站到柳川，這一塊台中火車站前的重要景點，大致如上所是；除了台中第五市場、台中第二市場比較適合白日去外，其他的景點早、午、晚都有不同的面貌。比如 : 白天的柳川呈現悠閒的氣息；而晚上的柳川充滿浪漫的氛圍

[ 台中火車站(後)_景點路線 ]

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台中火車站 台中文化創意產業園區 忠孝路夜市

[ 台中火車站景點9_台中文化創意產業園區 ]

文化部文化資產園區是位於臺中市南區的文化資產園區，園區內保存台灣日治時期歷史建築及製酒機具設備，是台灣酒廠工業遺址中保存最完整的廠區。

​ 景點 : 台中文化創意產業園區

地址 : 402台中市南區復興路三段362號

營業時間 : 10:00-18:00，禮拜一公休

網址 : https://tccip.boch.gov.tw/

附近景點 : 台中火車站、忠孝路夜市

安妮王推薦 : 台中文化創意產業園區位於台中後火車站附近，有大量的酒瓶、酒廠元素構成的景點，加上不定期舉辦的藝文特展，算是一處充滿文青氣息的旅遊景點。

[ 台中火車站景點10_忠孝路夜市 ]

忠孝夜市位於台灣台中市南區忠孝路的常態型街道夜市，源起於日治時期，主要範圍由台中路至國光路之間的忠孝路，中間橫貫有民意街、正氣街、合作街、正義街及濟世街。台灣知名的麻辣火鍋鼎王餐飲集團就由此夜市發跡。 不同於一中街夜市、逢甲夜市、東海別墅夜市等地的混合商圈，忠孝夜市是一處專以美食聞名的商圈，商圈內以小吃攤及餐廳為眾。

說到忠孝路夜市必吃的台灣小吃，味泉米糕榜上有名

每一次去總是要排隊的米糕，小小一顆、口感扎實。

招牌 : 味泉米糕

價格 : 35元

安妮王推薦 : 吃完一顆已飽，千萬不要小看這小小一顆米糕，口味偏重+料多+飯粒綿密扎實，是一個厲害的米糕。

​ 景點 : 忠孝路夜市

地址 : 402台中市南區忠孝路

營業時間 : 14:00-23:10

附近景點 : 台中火車站、台中文化創意產業園區

安妮王推薦 : 忠孝路夜市是台中火車站最近的夜市，走路10-15分鐘即可抵達，而且筆直的一條街，有著台式、越式、日式等眾多國家的傳統料理，不過味泉米糕總是榜上有名，其他的忠孝路美食如下所示。

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[ 總結_台中火車站十大景點懶人包 ]

1. 台中火車站(前)_旅遊路線 :

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台中火車站 綠川 宮原眼科 道禾六藝文化館-台中刑務所演武場 動漫彩繪巷 台中第五市場 台中第二市場 柳川 台中早上行程結束

2. 台中火車站(後)_旅遊路線 :

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台中火車站 台中文化創意產業園區 忠孝路夜市

以上為安妮王統整台中火車站附近的十大重要景點，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下兩點建議

1. 景點為主的行程 : 台中火車站前方的景點很熱鬧，而且台中第二市場+台中第五市場那一塊，集結歷史人文、平價美食的地方，因此通常排在早上的行程；另外，視旅人的喜好，通常下午或晚上的行程，會到勤美誠品、一中商圈，或者台中西屯區附近；之後傍晚時到台中後火車站晃晃。

2. 住宿位置 : 台中火車站除了被一些景點包圍外，飯店、民宿的也很多，而且品質都還不錯；如果是台中旅遊初學者的話，建議直接把住宿地點安排在台中火車站附近，地理位置良好+交通方便+物超所值+選擇較多。

以下為安妮王自助台中/彰化的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

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