[ 新北三重美食_倉津鍋物(平價火鍋吃到飽推薦) ]

說到新北三重火鍋吃到飽推薦，「倉津鍋物」是CP值爆表的火鍋店，平日中午只要299元，就能多種新鮮肉品、蔬菜、火鍋料、飲料、冰淇淋等無限自助吃到飽，而且明亮整潔的用餐環境以及整體服務跟上菜速度超級快，讓旅人在有限的一個半小時吃得飽飽飽，可謂物超所值。

在此，安妮王一夥人於平日晚上朝聖「倉津鍋物-三重店」，體驗這家許多人一試成主顧的三重火鍋自助店。

[ 初訪 - 倉津鍋物 ]

「倉津鍋物-三重店」在捷運台北橋站附近，周圍有三和夜市、天台廣場、三重空軍一村等景點，地理位置還不錯，平日來個三重一日遊剛剛好。想吃「倉津鍋物」的話，安妮王建議一定要訂位，可以避免在外人擠人的窘況。在用餐環境上，以乾淨明亮的溫暖空間為主，有靠牆的一人座位，也有兩人、四人座位，桌面算大，跟對面距離有點遠，整體來說用餐品質還不錯。

在消費模式上，限時90分鐘，根據時段的不同，吃到飽的價格也都不一樣；另外，鍋底都是鴛鴦鍋(豚骨湯與養生姑菇湯)，換湯底(像是牛奶鍋、麻辣鍋之類的)則需要加錢，而肉類、海鮮等，也可依照旅人的喜好自行加購，算是客製化十足的火鍋店。值得一提的是，「倉津鍋物」會不定期推出一些優惠活動，用餐前可以上官網查查相關的優惠活動。

[ 安妮王推薦 - 倉津鍋物 ]

「倉津鍋物-三重店」的蔬菜、火鍋料專區，採取自助吧無限自取的方式，食材的新鮮程度一覽無疑，像是高麗菜、水蓮等配料，雖然太慢來會一掃而空，但店員補菜的速度很勤很快，很讚！

在肉類上，「倉津鍋物」有梅花豬、板腱牛、羔羊肉、去骨嫩雞腿、櫻桃鴨等多種肉類吃到飽，肉片具有一定的厚度，而且新鮮的肉質也不錯，配上熱騰騰的湯頭著實美味。

安妮王一夥人在用餐過程中，「肉盤」及「海鮮」皆是服務員送來，盛放在潔白的陶瓷盤上，層層堆疊，能夠有效保持產品的新鮮度及品質。還有像是讚岐烏龍麵、冬粉、雞絲麵、王子麵、鍋燒意麵等，各種麵類的選擇十分多元，還有自助湯壺，讓旅人無限免費加湯(火鍋的精華就在於新鮮食材熬煮而成的湯頭阿~~~)。

在飲料甜點區的整潔也維持得很不錯，飲料有雀巢系列的咖啡跟奶茶、檸檬紅茶和百事可樂等，冰淇淋則是明治桶裝的，共有四種口味，正餐結束後來碗清涼甜蜜的抹茶冰淇淋最是滋味。

[ 總結 - 倉津鍋物 ]

景點 : 倉津鍋物 三重店

地址 : 241新北市三重區重新路二段48號一樓

臉書 : https://www.facebook.com/%E5%80%89%E6%B4%A5%E9%8D%8B%E7%89%A9-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%BA%97-101978841786194/

營業時間 : 禮拜日~禮拜四_11:30-01:00，禮拜五+禮拜六_11:00-02:00

交通方式 : 捷運台北橋站走路5~10分鐘

安妮王推薦 : 「倉津鍋物-三重店」是一家以價格取勝的店，大約花300多元就能自助火鍋吃到飽，送上的肉類一捲一卷的，很好夾取與料理，蔬菜跟火鍋料高達20幾種選擇，還算豐富，一群人聚在一起吃火鍋，分享美食、享受聚餐的時刻，品質滿分！！！