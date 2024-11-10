[ 宜蘭羅東夜市_Top9美食大攻略 ]

宜蘭羅東夜市是宜蘭最受歡迎的夜市，主要環繞在中山公園周邊的道路，羅東夜市占地不算大，但攤販非常多，有許多知名美食，如玉本鋪三星蔥餅、福飽脆皮刈包、阿灶伯當歸羊肉湯、小春照燒皮蛋、嚐味鮮湯包、魚蛋達人、(原小彥子)三星蔥肉串、大王冰鋪、義豐蔥油派等，每到晚上總是人聲鼎沸，很多人剛到羅東夜市會不知道吃什麼!!!

在此，安妮王推薦Top 9羅東夜市美食，全都列在Google羅東夜市地圖中了，帶上它一定能輕鬆攻略羅東夜市~

Google地圖請點我 羅東夜市Top9美食地圖

玉本鋪三星蔥餅、福飽脆皮刈包、阿灶伯當歸羊肉湯、小春照燒皮蛋、嚐味鮮湯包、魚蛋達人、 (原小彥子)三星蔥肉串、大王冰鋪、義豐蔥油派

[ 宜蘭羅東夜市美食1_玉本鋪三星蔥餅 ]

景點 : 玉本鋪三星蔥餅

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路100號

營業時間 : 16:00-22:00(禮拜一到禮拜五)、16:00-23:00(禮拜六、禮拜日)

臉書 : https://www.facebook.com/%E7%8E%89%E6%9C%AC%E8%88%96-%E4%B8%89%E6%98%9F%E8%94%A5%E9%A4%85-114216640019981/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAh3tOowiPkOsCdBISzbpuacLAt2xQAw_PdvAD8e4iGTXpG-jQtdjYcGAxKLPdpFyuitOsMcFW835l0

安妮王推薦 : 玉本鋪三星蔥餅的蔥包，1顆$35、3顆$100元，現點現做的油炸蔥包，蔥多且新鮮，金黃香酥的渾圓斗大麵皮，包裹翠綠的蔥段、碎肉等，一咬下去，濃郁可口的鮮味以及宜蘭蔥的芬香席捲而來，通常需要排隊，但比起羊肉攤來說算是小Case，可說是安妮王每到羅東夜市都會買3顆蔥包解解饞。

[ 宜蘭羅東夜市美食2_福飽脆皮刈包 ]

景點 : 福飽脆皮刈包

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路110號1095號攤

營業時間 : 看老闆心情，通常熱門時段會營業

網站 : https://missmi.tw/guabao/

安妮王推薦 : 炸刈包遇到宜蘭鴨賞會迸出怎樣的火花呢!!! 這家賣創意脆皮刈包的福飽脆皮刈包， 共有六種豐富口味任你選，安妮王推薦的「國宴鴨賞脆皮刈包$65」，另外還有「韓式泡菜燒肉」、「日式胡麻燒肉」、「泰式酸辣燒肉」以及「煉乳」口味。來到宜蘭一定要吃的國宴鴨賞脆皮刈包，將新鮮脆脆的生菜、洋蔥切片和番茄片，以及柔軟繁多的粉紅鴨賞，彷彿在吃美式的漢堡、中式的刈包，宜蘭經典的小吃特產。

[ 宜蘭羅東夜市美食3_阿灶伯當歸羊肉湯 ]

​延伸閱讀 宜蘭羅東夜市美食_阿灶伯當歸羊肉湯

景點 : 阿灶伯當歸羊肉湯

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路265號

營業時間 : 16:00-01:00，禮拜三公休

安妮王推薦 : 「阿灶伯當歸羊肉湯」可說是羅東夜市的招牌美食之一，那一股香氣四溢的羊肉味道以及排隊的人潮，成為最好的路標。餐點整體屬於溫順滋補，尤其是每勺一口都是滿滿的羊肉片、青菜、些許開胃的薑絲，加上豆瓣醬汁的調和，讓安妮王又驚又喜。另外，六大塊的臭豆腐份量十足、金黃酥脆的外皮與白嫩的內在，加上辣椒醬料與泡菜的洗禮，讓人一口口繼續吃。整體而言，算是一家符合台灣人口味的店家，唯一的缺點就是排隊的人太多了，安妮王建議還沒營業前就要去佔位，避開這恐怖的人潮

[ 宜蘭羅東夜市美食4_ 小春糕渣、卜肉、照燒皮蛋 ]

​延伸閱讀 宜蘭羅東夜市美食_ 小春糕渣、卜肉、照燒皮蛋

景點 : 小春照燒皮蛋

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮公園路100號

臉書 : https://www.facebook.com/XiaoChun458/

營業時間 : 15:00-01:00

安妮王推薦 : 宜蘭羅東夜市的經典小吃-"小春糕渣、卜肉、照燒皮蛋"，外帶時使用開放式的紙盒裝著，不怕炸物悶在裡面濕掉，可說是別出心裁的設計。以安妮王而言，"糕渣"算是一道做工繁複的料理，不僅要買肉類熬煮成高湯，又要變成塊狀油炸，算是宜蘭當地的特色餐點。而卜肉雖然只是炸肉條，但有些店家(例如，黃師父三星卜肉等)，研發三星蔥、紅麴等口味，勇於創新。最後，炸過的皮蛋與眾多配料混合而成的全新滋味，色香味俱全，讓人垂涎三尺，可說是滿足許多饕客嘗鮮的好奇心

[ 宜蘭羅東夜市美食5_嚐味鮮湯包 ]

景點 : 嚐味鮮湯包

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮公園路142號

營業時間 : 17:30-23:00

臉書 : https://www.facebook.com/tom004001/

安妮王推薦 : 在阿灶伯當歸羊肉湯旁，有一家很多小鮮肉開的嚐味鮮湯包，主打三星蔥湯包(70元)，皮薄餡多的小籠包，裝著熱騰騰的鮮美肉汁以及豬肉的香甜，外層灑滿綠油油的三星蔥，酥脆新鮮的口感+溫暖的湯包，是一組還蠻棒的組合。

[ 宜蘭羅東夜市美食6_義豐蔥油派 ]

景點 : 義豐蔥油派(37元)

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民生路130號

營業時間 : 13:00-21:00

網站 : http://www.yi-fengfood.com.tw/

安妮王推薦 : 在羅東夜市吃到各種蔥包後，一定要來吃吃看蔥油派囉~創立於1989年的義豐蔥油派，煎到金黃酥脆的餅皮， 搭配灑好灑滿的上等好蔥，一口咬下會發出”卡茲”的聲音，然後每一口都吃的到青蔥，喜歡蔥油派的人絕對不能錯過。

[ 宜蘭羅東夜市美食7_魚蛋達人羅東夜市 ]

景點 : 魚蛋達人羅東夜市

地址 : 269宜蘭縣冬山鄉冬山路五段209巷19弄20號

營業時間 : 看老闆心情，通常熱門時段會營業

預定 : 羅東夜市鳥蛋達人 魚蛋達人

安妮王推薦 : "魚蛋達人" 算是羅東夜市新興的小吃之一，招牌魚蛋1串30元2串50元，有麻辣與中藥材熬煮的湯底，在調味上有胡椒、辣粉、芥末、蒜味、咖哩粉、檸檬椒鹽等選擇，可以依照自己的口味去調整味道，脆脆Q彈、小巧渾圓的魚蛋，讓人欲罷不能，十分順口。

[ 宜蘭羅東夜市美食8_ (原小彥子)三星蔥肉串 ]

景點 : (原小彥子)三星蔥肉串

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮公園路1079號265(魏姐包心粉圓對面)

營業時間 : 15:00-22:00

安妮王推薦 : 講到羅東夜市熱門美食絕對少不了三星蔥肉串，其中「(原小彥子)三星蔥肉串」是安妮王最喜愛的一家，選用色澤粉嫩台灣豬，精選甘甜清爽的三星蔥，特調的醬汁使用水梨等四種水果熬製而成，一串＄35/三串＄100現點現烤，香焦的肉質與醬汁的鹹甜香，十分涮嘴。

[ 宜蘭羅東夜市美食9_大王冰鋪羅東夜市1號店 ]

景點 : 大王冰鋪羅東夜市1號店

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路1103號號攤

營業時間 : 17:00-22:00

網站 : https://ice-cream-and-drink-shop-1341.business.site/

安妮王推薦 : 宜蘭羅東夜市的手搖飲，除了木瓜牛乳外，安妮王更推薦1933年成立的大王冰鋪，堅持選用台灣無毒檸檬、堅持遵循古法手工熬煮熬煮6小時的冬瓜茶，主打商品大王冬瓜檸檬冰沙、嚴選宜蘭在地老茶廠優質紅茶配紐西蘭冰淇淋或小農鮮乳的鮮奶茶，清香酸甜的滋味以及吸睛的飲品外觀，來羅東夜市推薦先來買杯清爽的飲品，再開始逛夜市吃美食剛剛好。

[ 總結_宜蘭羅東夜市_Top9美食大攻略 ]

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玉本鋪三星蔥餅、福飽脆皮刈包、阿灶伯當歸羊肉湯、小春照燒皮蛋、嚐味鮮湯包、魚蛋達人、(原小彥子)三星蔥肉串、大王冰鋪、義豐蔥油派

以上為安妮王統整宜蘭羅夜市九種美食大攻略，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下三點建議

1. 景點為主的行程 : 如果安排宜蘭兩天一夜、三天兩夜之類的行程的話，安妮王很推薦住在羅東，一方面是羅東往北可到宜蘭、頭城、礁溪等，往南可到冬山、蘇澳、南方澳等，算是宜蘭的中繼點，再來就是每天晚上可到羅東夜市分批嚐遍小吃，一天買2-3樣，三天就有將近10種不同的組合，適合給嚐鮮的旅人。

2. 特色美食 : 以上述的9種宜蘭羅東夜市的美食而言，每一種餐點都各有特色，再讓安妮王挑選的話，每個時間點推薦的店家如下所示

(1) 16:00之前 : 一定要先排阿灶伯當歸羊肉湯，大概15:30時，有些饕客就會迫不及待地排隊內用，真正等到16:00時早就有些排隊人潮，為了避開人潮，建議先在16:00之前排阿灶伯當歸羊肉湯

(2) 宜蘭特色美食 : 玉本鋪三星蔥餅的蔥包(超級好吃)、福飽脆皮刈包的國宴鴨賞脆皮刈包(這兩家算是安妮王回購率超高，每次到羅東夜市必訪的店家)

(3) 競爭激烈的店家 : 小春照燒皮蛋、嚐味鮮湯包、魚蛋達人、(原小彥子)三星蔥肉串、大王冰鋪、義豐蔥油派，這幾家算是各領域的佼佼者，很多店家都有在賣相似的產品，甚至可以網購，但能夠做出口碑，脫穎而出，可謂非常厲害。

3. 其他羅東夜市美食 : 礙於Google地圖只能定位10處景點，加上篇幅有限，只能大致歸納9種宜蘭羅東夜市美食，建議挑在傍晚4點多時，那時候店家剛營業，吃著名小吃才不用排太久，從阿灶伯當歸羊肉先開刀，享受宜蘭美食之旅。