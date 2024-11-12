[ 多彩的漢諾威背包客棧 _ Bed’nBudget City-Hostel ]

這一家 Bed’nBudget City-Hostel，是我在 Booking看到的，兩個晚上住六人混房(不含早餐)，約1347台幣，其網址如下所示 :

https://www.booking.com/hotel/de/bed-n-budget-city-hostel-hannover.zh-tw.html?aid=376396;label=booking-name-kdA%2A%2AQvoj_QoLR%2AzTmL6tAS61568341216%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-65526620%3Alp1012825%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9d116054f65b8530b0381b2e50629db2

交通位置十分良好，距離漢諾威中央火車站，走路大約10分鐘即可到達，位置如下所示

[ 住 宿 空 間 ]

一進到旅館，被鮮豔的蛋蛋椅大廳所吸引，可以讓旅客短暫休憩，也可以當作吃三餐、交誼的場所

向櫃檯Check in 後，拿到磁卡，前往房間囉~~

服務痛點 : 我提著行李廂，房間在五樓，沒有電梯......只能慢慢拿著行李箱爬上去，超級累

雖然黃色的牆壁讓人有精神，但我提著行李真得腿好酸!!!

終於抵達房間了...

六人房(自己認養一個床位，其餘的空間自行利用，還蠻隨意的)

安妮王第一次國外的背包客客棧體驗，就在這裡

每一個床位都有 夜燈*1+ 插座*2，床很大+軟軟，超級舒適

這兩晚，聽著教堂鐘聲+看著市政廳入眠

我的室友是5個外國男生(原班人馬)，大家差不多晚上十點過後就睡著了，然後早上八點多離開旅館，作息超級規律，很幸運碰到這些室友(晚上聽到隔壁間的混房摔酒瓶，很吵)

[ 在 絢 麗 燈 光 下 的 早 餐 ]

安妮王在漢諾威的兩天半，一天前往巫婆城_戈斯拉爾(Goslar)，另一天前往老鼠城市_哈梅恩(Hameln)，每天早上會經過的，正是充滿早餐的街道，自助式早餐價格大約是10歐，將近台幣360元

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一眼望過去，早餐有豐富的五穀根莖類，吐司、麵包、餅乾等......

包裝精美的玉米片、麥片、巧克力片等......

擺盤精緻的肉類、起司拼盤

水果優格、塊狀水果，繽紛可愛，營養滿分

當然，也有不同種類的咖啡滿足旅人們的需求

以德國漢諾威 Bed’nBudget City-Hostel (城市經濟旅館)而言，安妮王第一次體驗國外背包客住宿的地方，交通方便、床軟軟外，有一些需求可以供想要省錢的背包客參考

1. 切忌旅館要有小廚房 : 有了小廚房、就有烤箱、熱水瓶等，可以去超市烹飪食材、煮熱水，滿足省錢+吃飽飽的一天

2. 供洗衣服務 : 如果喜愛乾淨的背包客，在訂房時，可以看看旅館是否有洗衣服務

3. 電梯 : 如果行李多多、或者體力不好的背包客/旅人，可以在預定旅館之前，寫信詢問是否有電梯可以搭乘，如舞可以免去扛行李的短暫痛苦

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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