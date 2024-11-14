[ 德國超市之推薦美食-以Real為例 ]
歐洲的超市跟台灣的超市非常不一樣。以漢堡中央火車站附近的Real超市為例，不僅是當地居民的三餐來源，更是旅遊者的最愛
以下是超市的商品種類以及價錢，物美價廉的商品，可以烹飪美味的料理
營養充足的水果飲料。大罐的約2.19歐元(大約75台幣)
不會煮菜的話，也有生菜沙拉，如此大量的蔬菜，居然不到1歐，真是划算
營養滿分的生菜沙拉，不到台幣50元，好開心
各種濃湯料理包，平均1歐即可買到暖胃的濃湯
國外的泡麵，也非常便宜，只是安妮王食用後，覺得台灣的泡麵賣到歐洲的話，一定熱賣。
在超市隨手買得一包亞洲咖哩泡麵，約0.69歐元，很便宜，但......
只有咖哩粉跟麵，沒有任何配料，真得是 "泡" 麵 !
[ 推 薦 -Ristorante 披薩]
在歐洲的超市，如果不想下廚的話，推薦買這一種牌子的披薩，真材實料，料多味美。
一個女生吃的話，可以吃兩餐。
價格 : 約2.69歐元。(約台幣100元)
這是起司口味的披薩
切成一半的烤起司披薩，滿滿的起司真開心
蘑菇口味披薩，真得是滿滿的切片蘑菇 ~
烤過後，蘑菇吃起來有點水水的，但整體而言還不錯
[ 推 薦 -Bistro 披薩]
如果想用2歐左右吃飽飽的話，推薦這一款Bistro披薩。
當時在漢堡超市買時，一盒有4片，大約2歐左右。
建議烤焦一點，起司拉絲的口感+金黃酥脆的麵包香，會是豐富的一餐
起司雖然只有覆蓋在麵包上，沒有很多，但外硬內軟的麵包很有飽足感
[ 推 薦 -超市的麵包+吐司]
各種量多便宜的麵包跟吐司。為安妮王的最愛
假使一個女生去旅行，胃口沒有很大的話，可以只吃烤土司+水果，度過一餐。
在超市買的水果(可以吃2-3餐)、蔬菜汁(可以喝2-3餐)以及吐司(一次4片的話，可以吃4餐)，這就是安妮王去歐洲一個月的常見晚餐組合。
[ 推 薦 -各 種 起 司 ]
超市的起司種類非常多，看到價錢更開心。喜歡起司的人，可以一天嘗試一種起司，讓每一天都是不一樣的感覺
這是我最喜歡的搭配 - 起司片+吐司，烤過之後，牽絲的口感+酥脆的感覺，上天堂了 ~~
另外，超市也有許多炸起司+蔓越莓醬，是歐洲人開胃前菜的最佳選擇呢 !!!
四塊炸起司，約2歐。
金黃香酥的炸起司+酸酸甜甜的蔓越莓醬，絕配阿 !!!
[ 推 薦 -各 種 肉 類 ]
超市的肉品種類非常多，各種部位分得很細，是肉類愛好者的天堂阿 ~
[ 推 薦 -超 市 甜 點 ]
超市的蛋糕拼盤，大約10歐左右。一次可以吃到多種口味的蛋糕，已滿足
雖然沒有像歐洲咖啡廳蛋糕的水準，但也是有很多種層次的口感呢 ~
綿密的蛋糕 + 冰涼的奶油 + 甜甜的外皮，以10種蛋糕/360台幣，一片約36元來說，表現可圈可點 ~
平凡的蛋糕捲，中間是滿滿的草莓冰淇淋+新鮮果粒，彷彿在吃小美銅鑼燒冰淇淋的感覺 ~
[ 悲 劇 - 微 波 過 頭 的 蛋 糕 ]
建議蛋糕放在冷藏即可，冷凍的話，不太能馬上吃(很硬)。
以上是微波過頭的結果，整個都融化的蛋糕 !!!
雖然口感也不錯，但賣像大打折扣了 QQ
另外，超市也有其他美味的蛋糕組合，真想每一盒都嚐過一遍呢 ~
[ 一餐不到3歐元 !!!]
只要旅館在超市附近，每一餐可以非常省。
如果是一人小資女闖蕩歐洲的話，由於胃口比較小，建議以下省錢方式 :
1. 如果旅館有無限暢飲+菜色豐富的早餐，價格約4-5歐的話，建議買一餐。吃完早餐後，拿一些水果、果醬，當作其他餐的配料。
這一餐花費不到1歐。水果 : 旅館的早餐。寶寶果泥 : 超市購買，4入1.69歐。濃湯 : 自行攜帶
2. 如果在旅館待3天以上的話，建議買吐司、水果、飲料，以上三項份量足夠，安妮王的話，平均可以抵3-4餐。
假設吐司1歐、草莓1.99歐、葡萄1.99歐、飲料2.19歐的話 (1+1.99+1.99+2.19)/4餐=1.7925
之後，可以視需求，購買些許的泡麵跟濃湯包(大約0.8-1.5歐)，解決一餐。
豐富的水果，這是1/3，其餘的水果在冰箱。
洋蔥濃湯+兩片烤土司+番茄，結束這一餐。
3. 披薩，超級有飽足感 !!!
一人旅行而言，想花小錢吃飽飽的話，安妮王覺得超市的披薩最划算。
一盒披薩大約2-3歐，搭配飲料、生菜沙拉之類的話，可以抵1-2餐。
歐洲的超市，安妮王覺得是適合挖寶的地方，不僅花小錢，讓肚子飽飽飽之外，也是購買一些伴手禮的地方(例如 : 德國巧克力、呂貝克杏仁巧克力等)
以上為安妮王獨自遊歐一個月時，平常的晚餐搭配。(早餐不常吃，頂多吃兩片土司、午餐吃外面，一份薯條 / 一份沙威瑪 / 餐廳 / 咖啡廳等，晚餐吃超市的食物)，達到省錢的效果 !
最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築
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