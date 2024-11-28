[ 道地的德國背包客住宿體驗_Heart of Gold Hostel Berlin ]

這一家 Heart of Gold Hostel Berlin(柏林市中心金色旅館)，是我在 Booking看到的，住了4個晚上的6人混房，約1500台幣

四天晚上很開心，遇到來自不同國家的旅人 : 英國、愛爾蘭、南美洲、拉脫維亞、墨西哥等，很開心住到這家旅館

其網址如下所示 https://www.booking.com/hotel/de/heartofgoldhostelberlin.zh-tw.html?aid=376396;label=booking-name-kdA%2A%2AQvoj_QoLR%2AzTmL6tAS61568341216%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342135830%3Akwd-65526620%3Alp1012825%3Ali%3Adec%3Adm;sid=2a6714666c39730592d15471f9ecfdb3

[ 住 宿 空 間 ]

這間旅館有五層樓，一樓為Check in+大廳，走工業風格~~

如果累了，可以先在華麗的一樓休息一下

一樓是交誼廳+桌電區，還有免費放行李的地方，很方便~

在櫃台Check in 成功後，需要付押金5歐元，因為有磁卡，出入大門以及房間大門需要，一定要妥善保管阿~~

我住的6人混房在2樓，有電梯，所以不用自己搬行李~~

房間很乾淨，有置物櫃，另外，需要自己套床單以及枕頭

潔白乾淨的床鋪，這4天謝謝你的陪伴~~

[ 4歐_豐盛的早餐 ]

旅館也有早餐，只是要額外買，自助式，4歐元，約台幣144元

金黃的麥片、口味多多的巧克力片，無限量自取

外酥內軟的麵包，無限量供應

有了麵包，當然也要有配料，薄薄的香濃起司片，無限量供應

想要來點肉類的話，也有醃火腿、培根可以享用，無限量供應

[ 溫 馨 的 小 廚 房 ]

這家柏林市中心金色旅館，也有小廚房，位在五樓，早上9:00之後開放，需要利用磁卡進出~

想要省錢的背包客，附近有超市，可以買食材烹煮，十分便利!!!

省錢小技巧 : 吃完早餐後，可以拿果醬跟水果，留到晚餐吃~

在柏林其中一天的晚餐 : 水果(旅館早餐提供)、自己帶的濃湯包以及超市買的寶寶果泥，營養滿分

[ 熱 情 奔 放 的 背 包 客 交 流 之 夜 ]

旅行小故事 :

第一天Check in後，打開房門，看到一位壯碩的UK(英國)男子，一邊放音樂一邊練肌肉......洗完澡回房間時，只穿四角褲，超級忘我==

最後，他洗完澡換上全黑的裝扮時，邀請我跟他一起去夜店狂歡==

哈哈...傻眼~~~我就說外面很冷，懶得出門~~笑笑地拒絕他了~~

隔天早上七點，他喝醉、一陣喧鬧下回旅館休息，此舉引起其他房客反感......

第二天晚上，UK男子把音樂開很大聲，一位南美洲女生制止他，結果他很兇地罵一大串髒話……

結果，南美女請樓下的管理員3個人把他趕走，大家很開心，於是到旅館1樓的酒吧喝啤酒慶祝

喜歡這種熱情奔放、暢言無阻的爽快感覺，只是這個牌子的啤酒好苦

不過外國人把它當開水喝，很厲害~

這家德國柏林的 Heart of Gold Hostel Berlin(柏林市中心金色旅館)，交通機能算不錯，離柏林中央火車站走路約15-20分鐘，旅館附近有地鐵站可以直達。

因此，交通機能、生活、超市、小廚房等應有盡有，景點而言，離博物館島走路約10-20分鐘，很不錯

不過，最讓安妮王印象深刻的，是服務員英勇的表現，保護各國女性背包客的權益，太開心了

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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