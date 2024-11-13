[ 大阪必吃甜點_堂島蛋糕捲ロール ]

大阪美食超級多，如果是甜點的話，最有名的莫過於堂島ロール的蛋糕捲，不僅在關西機場伴手禮排行榜上有名外，更被日本女性封為最受歡迎的甜點店前三名，另外，也是日本票選第一名的瑞士捲，種種光榮事蹟，讓安妮王來到大阪，一定要去朝聖這家 "堂島ロール" ，於是來到了位於心齋橋站 CRYSTA地下街 南16出口旁的堂島ロール總店

[ 初 訪 _ 堂島ロール Cafe ]

大阪五天四夜的某天下午，安妮王來到了這家堂島ロール總店，鄰近心齋橋站 ，交通位置非常良好。

總店是Shop+Cafe的組合，剛進入店內時，便被眾多的 "堂島" 商品吸引，粉紅的夢幻配色，成功打入女性的市場

堂島ロール Cafe 的裝潢，有別於Shop的粉紅+珍珠白的夢幻配色，在咖啡店的色彩為大量的深紅色、金色以及咖啡色，營造宮廷貴婦般的奢華氛圍。

在用餐環境上，晶瑩剔透的水晶吊燈反映昏黃的燈光，光線散落在木質餐桌上，給人一種放鬆的感覺。

在餐桌上的糖罐，裡頭裝著粉嫩的玫瑰花造型的糖塊

[ 必 吃 _ 鮮 奶 蛋 糕 捲 ]

品名 : 堂島鮮奶蛋糕捲

價格 : 大約351日幣

口感 : 雖然是單點的堂島鮮奶蛋糕捲，在擺盤上仍不馬虎，可愛的三滴果醬，分別是芒果、奇異果以及檸檬口味，搭配綿密柔柔軟、富有牛奶香氣的瑞士捲，給人一種幸福的感覺

品名 : 堂島 Special 套餐

價格 : 大約2600日幣

外觀 : 這是堂島下午茶的招牌餐點，豪華的兩層蛋糕拼盤，總共有8種迷你甜點、法式鹹派以及鮭魚派，裝在精雕細琢的盤子上，少女辛瞬間爆發

上層充滿甜甜的感受，莓果馬卡龍、梅果蛋糕、莓果布丁以及迷你鮮奶捲。

下層則是草莓蛋糕*2、莓果醬鮮奶派、年輪蛋糕、鮭魚派以及法式鹹派

安妮王品嘗後，私心覺得還是鮮奶捲最好吃，甜而不膩的口感縈繞在舌尖裡，其他的甜點彷彿路過的行人，黯然失色許多~

套餐附贈的水果茶，素雅的白瓷裝著濃濃的茶香，份量大約兩杯，請慢慢喝吧~

小巧可愛的糖果棒棒糖，覺得不甜的話，將糖果棒棒糖浸在熱騰騰的水果茶裡，直至融化~

享用完好吃的堂島下午茶後，可以在堂島Shop購買各式各樣的瑞士捲，一包大約400-500日幣。

除了瑞士捲外，也有適合送裡的玫瑰蛋糕禮盒，粉紅色的包裝承載甜蜜的幸福。

店名 : 堂島ロール サロン・ド・モンシェール(Salon de Mon Cher) 心斎橋本店

地址 : 大阪市中央区西心斎橋1-13-21

交通方式 : 心齋橋站 CRYSTA地下街 南16出口旁

營業時間 : 10:00-21:00 ，Cafe到20:00

網址 : http://www.mon-cher.com/

粉絲團 : https://www.facebook.com/moncher.jp/

安妮王建議 : 堂島瑞士捲是我吃過最好吃的瑞士捲，樸素的蛋糕外表呈現札實的手工製作，如果在大阪血拚累了，在堂島ロール的咖啡廳坐坐，在90分鐘的時間內，體驗高級的貴婦下午茶，休息一下再前往下一個行程

心齋橋是大阪著名的商業購物區，舉凡百貨公司、高級品牌店、時裝店、餐廳、咖啡店等皆集中於此，如果想在大阪天天吃到經典美食，安妮王推薦住在心齋橋附近的旅館是不錯的選擇。

雖然堂島ロール不是一處景點，不過安妮王覺得這裡算貼近大阪市區的下午茶生活，在咖啡廳內，以日本人居多，可以靜靜地點一塊好吃的瑞士捲+香氣襲人的水果茶，安逸地度過90分鐘。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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