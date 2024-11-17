[ 台北日式料理吃到飽推薦_旭集 和食集錦 ]

全台最大日本料理吃到飽的「旭集 和食集錦」，以精緻旬味哲學，遍尋與細選各地頂級食材，以近乎完美的烹調方式，展現究極的職人手藝，構築一道道盤中美食，舉凡燒霜鮭魚薄切、炙燒現握壽司、炭烤香魚、和牛可樂餅、香煎干貝、蛤蜊煮物、鮑魚土瓶蒸、和菓子等日式料理，皆能無上限自助享用，讓每位饕客能細細品嘗與鑑賞猶如藝術品的日式料理。

每逢公司部門春酒、尾牙季節，位於台北市信義區大遠百(信義A13)的「旭集 和食集錦」可謂最佳選擇，寬敞舒適的日本風用餐環境、主打9大美食區-生盛、巧鮨、醞炙、和揚、旨燒、汁煮、旬炊、澄甘、麗酌，體驗不同的日式料理手法，加上平日中午價位只要1,290/人，以聚會、慶生、尾牙等場合來說，算是做足面子，老闆開心，員工也開心 :D

[ 初訪 _旭集 和食集錦 ]

搭乘捷運來到「象山站」、「101站」都可以，步行約10分鐘來到大遠百 9樓的「旭集 和食集錦」。

來到旭集，彷彿走進了一家家高級料亭，每一家主打的菜色不盡相同，讓人躍躍欲試。以屏風、木桌、昏黃燈光構築的用餐氛圍，感到來自日本的時尚講究與質樸空間。

在此，針對9大美食區-生盛、巧鮨、醞炙、和揚、旨燒、汁煮、旬炊、澄甘、麗酌，安妮王分享覺得還不錯的餐點~

[ 安妮王推薦 _旭集 和食集錦 ]

1. 生盛

狂吃生魚片來這區就對了，匯集來自各地的海鮮，豐盛多樣的海味，帶來當季的豐美與鮮度。安妮王這天狂吃「燒霜鮭魚薄切」，在缺鮭魚的情況下，還能吃到鮮美油脂的薄切鮭魚片，真是奢侈~

另外，還有台灣東港的鮪魚片，佩服師傅準確精湛的刀工，搭配獨家醬汁，每一口都能嚐到鮮甜甘美的滋味。



2. 巧鮨

安妮王回頭率最高的就是壽司區，壽司師傅現點現握，雖要排隊，但不會到醞炙、旨燒區那麼多人潮，但美味程度勝得安妮王的心，算是不想花時間又排隊又能享受日式料理的地方。

安妮王最喜愛的就是炙燒現握壽司，直火炙燒逼出肥美油脂，一次只能3貫/盤，有鮭魚肚、鰤魚、鰈魚、干貝等，配上柚子鹽等精心擺盤，軟嫩濃郁的魚肉滋味在嘴裡緩緩化開，締造豐富的味覺饗宴。

3. 醞炙

這區超多人，畢竟炭烤需要花時間，以超高溫鎖住食材精華，鹽烤、醬燒融入食材中，發出陣陣焦香，來杯啤酒剛剛好！

這區安妮王一夥人拿到「炭烤香魚」，外皮裹上些許椒鹽後慢火炭烤，外皮酥脆、肉質軟嫩綿密，每一口都是鮮美回甘的滋味，拿一支可以啃很久。

4. 和揚

這區也算安妮王後面常光顧的區域(避開排隊人潮)，去過東京、大阪、名古屋、福岡等地，總是會出現的和牛可樂餅，關東的海老揚(炸蝦天婦羅)、關西的炸蔬食等，酥脆喀滋的聲響以及爆汁的口感，讓安妮王念念不忘。

安妮王推薦-必拿和牛可樂餅，渾圓飽滿、金黃酥脆，一口咬下肉汁滿溢，牛油香味配上醬汁，可謂絕配。

海老揚(炸蝦天婦羅)也不錯，用餐顛峰時間超多人排隊，過個一陣子後再看，安妮王一下子拿了好幾尾回去享用XD

5. 旨燒

這區非常熱門，職人以250度的高溫現場在鐵板上烹調牛肉、干貝等高級食材，創造最純粹的食材旨味，並依個人口味，佐以各種日式私房醬汁，締造高級的享受。

喜愛在鐵板高溫下，煎烤干貝至表面赤黃，一次只能拿三塊飽滿的香煎干貝，肉質厚實軟嫩，讓人驚喜。

6. 汁煮

高級的日式鍋物，螃蟹湯、蛤蜊煮物需要排隊，費工熬製的湯底與海鮮，淬鍊而成的日式暖心高湯，每喝一口，締造溫暖美好的幸福感。

7. 旬炊

有別於「汁煮」的高級海鮮鍋物，「旬炊」以傳統日式烹調方式，運用釜飯、土瓶蒸或茶碗蒸，傳遞食材最單純自然的味道。安妮王還蠻喜歡「鮑魚土瓶蒸」，和風高湯裡，有整顆彈牙鮑魚、蓮子、香菇、黃金蟲草等，拿了好幾碗。

8. 澄甘

甜點區來了~

日式傳統和菓子，一顆顆小巧圓潤的甜品，白玉兔子、水羊羹等，配壺茶很不錯。另外，安妮王推薦「雪之華」，雪花白嫩的奶油慕斯，包覆著水果酸甜與柔軟蛋糕體，還蠻精緻的甜點。

9. 麗酌

飲料區來了~

有和風茶飲、沙瓦特調、果汁、全世界唯一KIRIN一番搾冰柱生啤酒等飲料，想要安靜的品茶或者豪飲都可，結束這美好的日式料理吃到飽。

附註：安妮王點了朝凪(燒酌、日式烤茶、檸檬汁、碳酸飲)、花嫁(燒酌、可爾必思、草莓糖漿、檸檬汁、碳酸飲)，就像在喝甜甜的飲料XD

[ 總結 _旭集 和食集錦 ]

店名 : 旭集 和食集錦 信義店

地址 : 110台北市信義區松仁路58號大遠百 9樓 信義A13

營業時間 : 11:30~14:00、14:30~16:30、17:30~21:30

官方網站：http://www.xujisunrise.com.tw/zh-TW/home

交通方式 : 搭乘捷運來到「象山站」、「101站」都可以，步行約10分鐘來到大遠百 9樓的「旭集 和食集錦」

安妮王推薦 :「旭集 和食集錦」主打9大美食區-生盛、巧鮨、醞炙、和揚、旨燒、汁煮、旬炊、澄甘、麗酌，體驗不同的日式料理，選擇平日的午餐(11:30-14:00)_ NT$ 1290、或者平日的下午茶(14:30-16:30)_ NT$ 990，就能嘗遍職人工藝、料多味美的日式料理。安妮王喜愛生盛、巧鮨、和揚三區，狂吃生魚片、壽司與炸物；湯品的話，汁煮、旬炊這兩區的湯頭也很不錯，平常很難吃到。有時間的話，醞炙與旨燒為兩大熱門排隊區(香煎干貝、牛排、炭烤牛舌、香魚等)。最後，再到澄甘、麗酌區拿個飲料甜點，美味豐富的日式料理吃飽飽。

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