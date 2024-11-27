[ 抹茶的故鄉_關西宇治一日遊 ]

在大阪的五天四夜行的最後一天，安妮王決定來個 "宇治一日遊"； 說到 "宇治" ，大致有三寶 - 抹茶、兔子以及源氏物語。

由於從大阪到宇治時，會經過 "京都"、"稻荷" 這兩站熱門景點城市，因此，到訪 "宇治" 的人潮，相對少了許多。

不過，對於喜歡清靜、悠閒的旅行路線的話，請給 "宇治" 一天的時間吧

在這篇，安妮王記錄了大阪到宇治的交通、宇治的和服體驗、道地抹茶店(中村藤吉、宇治川京料理、菓子工房)以及宇治必去景點(宇治老街、平等院、宇治神社、宇治上神社、源氏物語博物館)，來一場輕鬆慢活的關西宇治一日遊

[ 交通 _ 大阪JR 宇治JR ]

從大阪到京都、稻荷、宇治、奈良等景點的話，通常會推薦這一種 "關西地區鐵路周遊卷"，其購票連結如下 :

購票請點我

這種地鐵周遊卷的好處，在於如果是購買一日票的話，搭乘地鐵完兩到三座城市就值回票價了；舉個例子，早上從大阪到京都，在京都逛完想去的景點後，下午從京都到宇治，吃遍世界上最好吃的抹茶後，最後從宇治回到大阪；這類型的一日遊很常見，早上去京都、下午去宇治，最後回大阪過夜，途中玩遍了三座城市，這種行程規劃，買 "關西地區鐵路周遊卷" 較划算

然而，如果當天只規劃一座城市的話，像安妮王這次的 "大阪 - 宇治一日遊" ，直接在地鐵站購買乘車票就好。

舉個例子，大阪到宇治的JR地鐵單程票，價格970日幣，如上圖，來回則是1940日幣；購買 "關西地區鐵路周遊卷" 的話，一日票是2200日幣，顯然直接購買地鐵票比較便宜

購買 "大阪 - 宇治" 的JR地鐵票後，在京都JR地鐵站轉成奈良線後，即可抵達宇治JR地鐵站，大約花費90分鐘的交通時間

終於，抵達宇治JR地鐵站後，安妮王開始了宇治一日遊的行程。

宇治地圖連結請點我 宇治一日遊

宇治JR地鐵站 中村藤吉(抹茶中的經典) 京都愛和服(宇治平等院店) 宇治川京料理(道地的日式便當) 平等院表參道 世界文化遺產-平等院 宇治神社 宇治上神社 源氏物語博物館 菓子工房 宇治JR地鐵站

[ 京都愛和服 _ 宇治平等院店 ]

首先，享用完道地的中村藤吉後，來到了位於宇治老街前的 "京都愛和服 宇治平等院店"。

讓安妮王印象最深刻的是 "服務"，我們當時預定時，不小心將 "分店" 搞錯，導致宇治平等院店沒有收到預定。

不過，當地的服務員知道後，馬上幫我們看接下來空閒的時段，並取消訂錯的預定，讓我們不必扣違約金，超級 Nice

"京都愛和服" 的當日和服體驗，普通成人票為 3800日幣，包含和服、髮型處理、包包，如果想要更高級的和服、配飾，價格另外計算。

因此，通常安排和服體驗的話，基本在早上比較好，可以穿著和服遊歷當地知名景點，拍照留戀。

和服體驗包含了全身的行頭，除了精美的和服外，鞋子也會換成木屐，超級專業~

店名 : 京都愛和服(宇治平等院店)

地址 : 京都府宇治市宇治妙楽1-1 宇治橋ビル2F

營業時間 : 09:00-18:00

網址 : http://kyoto.aiwafuku.com/uji

安妮王推薦 : "京都愛和服" 算是日本知名的和服體驗店，以 "宇治平等院店" 而言，在服務人員上，有一位精通中、英、日文的服務員(超級強!!!)，以及負責換和服的當地日本人，很親切。

另外，店家的位置很好，宇治老街+宇治川對面，平等院走路5-10分鐘就到了，可以說是換完和服後，就可以馬上到世界文化遺產的景點拍照留戀。

[ 抹茶之聚集地 _ 平等院表參道 ]

從 "宇治JR地鐵站" 下車後，沿路可以看到各式各樣的抹茶料理店、攤販，也是購買當地伴手禮的熱門之地。

宇治老街的色調，基本上以樸實的綠色、淡雅的黃色、白色為主，加入咖啡色木頭打造的和式建築，營造日本古代的歷史情懷。

在抹茶商品上，從茶葉、抹茶粉、抹茶果凍、抹茶蕎麥麵、抹茶餅乾等皆有，而且相關的抹茶產品，在宇治購買比較便宜，而且種類多。

景點 : 平等院表參道

地址 : 京都府宇治市宇治蓮華

營業時間 : 24小時營業，不過根據店家的營業時間，大約11:00-18:00前往較熱鬧。

網址 : http://b-omotesando.com/

安妮王推薦 : 宇治最有名、好逛的老街 - 平等院表參道，著名的抹茶老店(中村藤吉分店、伊藤右衛門等)都在這條街上，加上老街的盡頭是著名的景點 - 平等院，因此，算是沒有特別安排，也是一定會經過的地方。

[ 食在宇治 _ 道地的抹茶 ]

延伸閱讀 宇治抹茶必吃 - 中村藤吉

​ 店名 : 中村藤吉(宇治本店)

地址 : 京都府宇治市宇治壱番１０

網址 : https://www.tokichi.jp/chinese_traditional/stores/index.html

營業時間 : 10:00-18:30

安妮王建議 : 雖然人潮眾多、空間偏小、用餐時間算緊湊(因為後面還有很多人再排隊，有點心理壓力)，不過餐點好吃，如果是第一次造訪這家店的話，安妮王建議可以點一盤抹茶套餐，可以吃遍大部份抹茶製成的甜點，其餘的依照自己的需求選擇。另外，在伴手禮區，從平價的抹茶糖、抹茶丸子到高級的抹茶烘焙粉、茶葉應有盡有，如果無緣進去店裡用餐的話，在"中村藤吉"的伴手禮區滿足購物慾，也是不錯的選擇

延伸閱讀 宇治之日常 - 菓子工房

​店名 : 菓子工房

地址 : 〒611-0021 宇治市宇治乙方52-5

網址 : http://www.kamanariya.net/

營業時間 : 1０:００-１９:００

安妮王建議 : 如果想遠離塵囂以及廣大的人潮，位於宇治橋附近的菓子工房彷彿清流一般，安靜的環境、料多味美的蛋糕群，可以靜靜地點一杯抹茶拿鐵與一塊蛋糕，悠閒的小憩片刻

延伸閱讀 宇治之極致 - 宇治川京料理

​店名 : 京料理・宇治川旅館

地址 : Renge-2-2 Uji, Kyoto 611-0021日本

網址 : http://ujigawa.com/

營業時間 : 11:00-20:00

安妮王建議 : 如果想吃高級的宇治便當，宇治川的京料理是適合的地方，便當的菜色、擺盤非常豐富，而且口味清淡不油膩，而且用餐的客人以日本人、當地人、旅館房客居多，因此用餐環境清靜，可以享受美味便當之餘，看看源源不絕的河川，結束美好的午餐時光

[ 世界文化遺產 _ 平等院 ]

宇治必去的景點 - 平等院，是日本早期的佛寺建築，為當時日本人對於西方世界的想像建造而成，"眾生平等"之理念

平等院的參觀票價很佛心，以世界文化遺產而言，成人票 600日幣。

平等院以 "湖中寺廟-鳳凰堂" 為中心，建造出獨樹一格的庭園、鳳翔館、書院等，如果是單純逛逛、環繞一圈的話，大約安排1-2小時即可。

鳳凰堂為平等院中最知名的寺廟建築，紅通通的色彩增添華麗的風範，如果精通日文+想了解建築資訊的話，現場有時段導覽，可以花5-10分鐘的時間聆聽。

鳳凰堂除了建築工法精緻扎實外，乾淨清澈的湖水，映出了建築的倒影，更讓平等院有 "鏡中之城"、"零死角的對稱建築" 等之類的美名。

​景點 : 平等院

地址 : 京都府宇治市宇治蓮華116

網址 : https://www.byodoin.or.jp/ch2/

營業時間 : 08:30-18:00

安妮王建議 : 宇治的招牌景點，頗具規模的寺廟建築以及庭園，有 "淨土庭園" 之美名，創作初衷在於 " 若欲至心生西方者，先當觀於一丈六像在池水上" 等佛學理念。不僅可以欣賞古代的寺廟建築、體會雄偉的氣勢外，也是賞藤的好地點

[ 橋的另一邊 _ 宇治川 ]

以地理位置而言，平等院、平等院表參道在同一邊，過了一條 "宇治川" 之後，則是拜訪 "宇治神社"、"宇治上神社"，"源氏物語博物館" 等景點。

在石橋上行走時，看著廣大浩瀚的宇治川，是賞櫻、觀紫陽、盛大花火會的地方，也是平日看著夕陽西下的最佳景點。

​景點 : 宇治川

安妮王建議 : 富有淡淡的禪意以及遼闊的意境，飄著清新淡雅的抹茶香味，以及百年歷史的源氏物語雕像，成為宇治著名的地標

[ 宇治的守護神 _ 宇治神社之回頭兔 ]

以宇治神社而言，有"宇治神社"跟"宇治上神社"，從山腳出發，最先抵達的是 "宇治神社"，朱紅色的色調為鎌倉時期的建築，內殿供奉菟道稚郎子的木製等身大坐像，被指定為國家重點文物

"宇治" 為 "兔之道"，地名漢字寫作“菟道”，其中，宇治神社以宇治的守護神 - 兎道稚郎子命為主神，正殿設置了神之使者「回首兔」的塑像，為參拜者指引正確的道路或帶來良緣

以回首兔的姿勢而言，相傳祂「不斷回頭確認直到引領兎道稚郎子命至宇治」，達到平安、祈福的象徵。

​景點 : 宇治神社

地址 : 京都府宇治市宇治山田 １丁目

網址 : http://uji-jinja.com/

參拜時間 : 09:00-17:00

安妮王建議 : 宇治除了抹茶外，第二項當地的招牌，便是 "兔子"，尤其是 "宇治神社" 以及 "宇治上神社" 的回頭兔，不僅是當地的信仰文化，更是平安守護的象徵

[ 日本最古老的神社建築 _ 宇治上神社 ]

參觀完 "宇治神社" 後，再往山上走個3-5分鐘，來到同樣為世界文化遺產之一的景點 - 宇治上神社。

"宇治上神社" 的規模比 "宇治神社" 大了許多，其中，本殿建於平安時代後期，為日本最古老的神社建築，與建於鎌倉時代的拜殿同為國寶，是日本數一數二、高規格的神社之一

另外，在籤詩區而言，富有特色的是這一群彷彿砂糖甜點的兔子，這些居然是一隻隻的 "籤詩"，聽說抽籤時要想著向神明祈求 "何時"、"何種運勢"，保留籤的時間因祈求 "何時' 而異，若是祈求 "明年" 則須保留1年、祈求 "今日的運勢" 則須保留1天，之後不需要再回到這裡，而是將籤綁在家中附近的神社即可

在 "宇治上神社" 的後方， 為大遍的林木景觀、建築物等，均列為 "世界文化遺產"。

​景點 : 宇治上神社

地址 : 京都府宇治市宇治山田５９

網址 : http://www.pref.kyoto.jp/isan/ujigami.html

參拜時間 : 09:00-17:00

安妮王建議 : 宇治除了抹茶外，第二項當地的招牌，便是 "兔子"，尤其是 "宇治神社" 以及 "宇治上神社" 的回頭兔，不僅是當地的信仰文化，更是平安守護的象徵；以 "宇治上神社" 而言，是日本最古老的神社建築。其本殿和拜殿都是國寶，因此，宇治上神社亦被列為世界文化遺產「古都京都的文化財」之一

[ 榮華的平安時代 _ 源氏物語博物館 ]

關西宇治與三寶，抹茶、兔子以及源氏物語，在安妮王景點的最後一站，便是 "源氏物語博物館"，相較於 "平等院" 、"宇治神社"、"宇治上神社" 之類等景點，"源氏物語博物館" 算是清靜的地方。

"源氏物語博物館" 的門票，成人為500日幣，博物館的規模屬於小巧精緻型，以日本著名的小說 - 源氏物語為主題，以立體透視模型，並有許多影片、互動裝置等，呈現榮華的平安時代

館內的展品、影片均以 "日文" 為主，不過，免費的導覽機有中、英、日文，可以詳細閱覽展品。

在平安時代的展品裡，高度模擬當時的服飾、建築、室內擺設以及風格，重現繁華復古的氛圍。

除了展品外，在牆上也做了精心的文字、圖片解說，讓參觀者可以慢慢地欣賞閱讀。

逛完精緻的 "源氏物語博物館" 展區後，便是通往 "伴手禮區" 的地方，簡單俐落的長廊設計，給人心曠神怡的感受。

​景點 : 源氏物語博物館

地址 : 京都府宇治市宇治東内45-26

網址 : http://www.city.uji.kyoto.jp/0000019036.html

營業時間 : 09:00-16:30，禮拜一休館

票價 : 成人600日幣、小孩300日幣

安妮王建議 : 在宇治的景點而言，源氏物語博物館算是屬於內斂派的景點，沒有特別的宣傳、人潮，靜靜的獨樹一格，不過博物館內精緻的展品以及高品質的空間，將小說的文字敘述，活生生地呈現在眼前

一般人提到 "宇治" ，第一個想到的是 "抹茶"，因此到了當地，一長條的抹茶店、咖啡館、伴手禮店等比比皆是，滿足旅遊者購物的慾望；在世界文化遺產平等院跟宇治上神社、宇治川等自然、建築為主的景點，悠久的歷史以及建築工法，與當地的四季生態結合，豐富旅遊者打卡拍照、紀念的願望；最後，以文學涵養的意念出發，看看 "源氏物語博物館"，增廣人文素養的氣質，結束這一趟充滿娛樂以及知性的宇治之旅

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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