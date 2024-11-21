[ 名 古 屋 必 去 景 點 ]

名古屋市是位於日本愛知縣西部的都市，在日本各都市中排名第四，僅次於東京、橫濱及大阪，也是日本三大都市圈之一中京圈的主要城市。由於位於東京與京都之間，因此又被稱為「中京」。

來到名古屋，不外乎是想去看看世界文化遺產之一的白川鄉合掌造，或是親近黑部立山的自然景色，以及享受高山的A5級美味和牛。

不過，在名古屋市區，也是值得細細品味的城市，因此，安妮王在本篇，介紹名古屋必去、而且交通方便的景點

[ 經 典 名 城 _ 名 古 屋 城 ]

名古屋城是位於日本愛知縣名古屋市的城堡。江戶時代是尾張藩藩主居城，別稱「金城」、「金鯱城」。

名古屋城為日本三大名城（另兩座為大阪城、熊本城）及100名城之一，名氣非常響亮。 ，光是這一點，名古屋城便是一定要去朝聖的原因

以交通方式而言，搭乘地鐵名城線，在シヤクショエキ(市役所)下車後，從7號出口步行約10-15分鐘，抵達名古屋城。

名古屋城是德川家康下令建造具有代表性的平地城堡，於1612年大致建立完成。但城內大多數的建築物（包含大、小天守閣及本丸御殿）均在二次世界大戰（西元1945年5月）中燒毀，如今的天守閣是在1959年重新建造。

由入口處的地圖得知，名古屋城的配置規模，建議喜愛歷史的旅人，可以留半天給名古屋城

通往名古屋城的路上，有一些攤販，如果是春天，會是適合賞櫻的地點。

名古屋城的象徵_金鯱

金鯱是想像中的生物，起初相傳因為能夠喚來水而作為防火的符咒被用來裝飾大樑，後來成為城主權勢與財力的象徵

名古屋城也是適合眺望遠景的地方。

名古屋城_地址 : 愛知県名古屋市中区本丸１−1

名古屋城_營業時間 : 09:00-16:30

名古屋城_網址 : https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

安妮王建議 : 名古屋城是必訪的景點，擁有濃厚的歷史人文氣息，也是適合走春的地方；票價為500日幣。

[ 熱 鬧 的 商 店 街 _ 大 須 觀 音 ]

大須觀音位於愛知縣名古屋市中區，是供奉將近700年歷史的 "聖觀音"，在慶典上，現在每月的18日、28日會舉辦古董市場，保留日本經濟繁華的風光，可以說是到名古屋旅行時，必訪的寺廟+商店街

搭乘地鐵鶴舞線在 "大須觀音" 下車，往2號出口前進，跟著指標走，就會看到鼎鼎大名的大須觀音寺。

要朝聖觀音娘娘，需要先爬一小段樓梯。

朝聖時，廟口前方會販賣一些護身符等紀念品。

從大須觀音寺往左看，可以看到延伸的大須觀音商店街。

大須商店街是擁有400年悠久歷史的街道，包含仁王門通、觀音通等形成的大型商店區。

凡是吃、買、玩、看等，販賣商品種類多元，是適合下午血拚的好去處

大須觀音商店街的美食眾多，在此，安妮王推薦這家老牌甜點店_七福堂。

雖然門口處沒有很顯眼，是平凡樸素的日式建築，卻別有洞天......

地址 : 愛知県名古屋市中区大須３丁目４１−7

營業時間 : 11:30-19:00

店內裝潢溫馨可愛，是一對老公公與老婆婆經營。

由於安妮王下午逛累了，因此點選 "花生麻糬" 以及 "花生牛奶剉冰" 當作補充動力的來源。

招牌_古早花生牛奶冰

價格_約550日幣

花生口感綿密，可以吃到細細沙沙的花生粒，搭配煉乳甜甜的感覺，入口即化。再者，附贈的湯圓QQ的口感，為這花生牛奶冰的口感層次提升，是一碗讓人驚豔的花生牛奶冰。

招牌_ 花生麻糬*3

價格_約500日幣

剛出爐的三塊灑滿花生粉的麻糬，又大又Q，熱騰騰的放置嘴裡細嚼，花生的香氣席捲而來，配上因熱氣而變為花生塊的口感，讓人一口接著一口享用這盤看似平凡無奇，卻十分好吃的麻糬。

大須觀音_地址 : 愛知県名古屋市中区大須２丁目２１−４７

大須觀音_營業時間 : 09:00-17:00(商店街通常11:30開始營業居多）

大須觀音_網址 : http://www.osu-kannon.jp/

安妮王建議 : 大須觀音不僅有百年觀音的寺廟，更有多種店家組成的商店街，適合下午瘋狂逛街的景點。

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以上是安妮王在名古屋市區時，推薦四處名古屋必去的景點，早上可以安排歷史古蹟－名古屋城，下午去熱鬧的大須觀音商店街，晚上則去綠洲２１觀賞名古屋電視塔，度過浪漫的夜晚；而名古屋港水族館，由於周遭景點眾多，如果有帶小孩的話，適合一整天都在名古屋港水族館

最後，附上安妮王規劃名古屋五天四夜遊的文章，期待下次還有機會一賭名古屋的風采

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