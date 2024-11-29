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名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

名古屋 高山老街 飛驒高山 飛驒高山美食 more
2024-11-29 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略 ]

名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

安妮王在名古屋五天四夜的自助行裡，運用"昇龍道三日套票"，從名古屋巴士站來回飛驒高山巴士站，並在飛驒高山住了一晚。以 "飛驒高山" 而言，為日本岐阜縣最北端的市，也是通往白川鄉看合掌造時，一定會經過的城市。因此，想安排 "飛驒高山" 這處景點的話，通常會在此處住一晚，以便隔日前往白川鄉 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

說到"飛驒高山"，最熱門的景點莫過於 "高山老街" ，由"三町傳統建造物群保存地區"及 "下二之町大新町傳統建造物群保存地區" 兩塊構成，其中，上三之町最為熱鬧，在這裡，除了欣賞酷似京都街道的古日本風情外，也是許多美食、伴手禮的精華區。

本篇，為大家整理 "高山老街美食攻略" 以及當地名物-飛驒猴寶寶衍生的產品 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 飛驒高山老街_美食種類 ]

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飛驒高山老街的美食超級多，以下為安妮王在高山兩天一夜時，統整必吃/必訪的食物，主要分為 "牛肉" 、"傳統小吃" 、"甜點" 三大類別，來一場撐破胃的吃貨之旅 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 必吃_飛驒牛握壽司 ]

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從名古屋千里迢迢來到飛驒高山老街，第一名必吃的A5級和牛料理，當然就是 "飛驒牛握壽司" ；其中，牛握壽司的兩家排隊名店，分別為 " 坂口屋 " 以及 "飛驒牛こって牛壽司 "。

雖然人潮很多，實則出餐很快，安妮王建議，如果兩人以上出遊的話，可以採分開排隊策略 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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兩家的牛握壽司菜單以及價格差不多，不過在A5級和牛的料理口感上，有些微的差別~

 

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坂口屋_地址_ 岐阜県高山市上三之町90

坂口屋_網址_http://hidatakayama-sakaguchiya.com/

招牌_飛驒牛握壽司

內容物_一片餅乾+兩貫飛驒牛握壽司

價格_500日圓*1

安妮王建議_兩貫飛驒牛握壽司+醬油，將牛肉的鮮味誘導呈現，口感而言，偏向生鮮軟Q的牛肉感覺；如果想嚐嚐坂口屋的料理，建議10:30-15:00前往，遲了就吃不到囉 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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飛驒牛こって牛壽司_地址_ 岐阜県高山市上三之町３４

飛驒牛こって牛壽司_網址_https://takayama-kotteushi.jp/

招牌_飛驒牛握壽司

內容物_一片餅乾+兩貫飛驒牛握壽司(醬油與鹽漬口味)

價格_600日圓*1

安妮王建議_兩貫飛驒牛握壽司，一貫為醬油、一貫為撒上蔥、蒜泥的鹽漬口味，遇上大約6-7分熟的頂級牛肉片時，新鮮的配料在嘴裡慢慢化開，牛肉片外層絲絲分明，內層則為軟嫩口感；如果想嚐嚐坂口屋的料理，建議10:00-17:00前往，不要太晚逛老街的話，這家店基本上是必訪排隊名店 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 喜八郎包子 _ 牛肉包 ]

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喜八郎包子店，從名古屋機場、巴士站，甚至濃飛巴士上的影片，都有牛肉包子的蹤跡，到底有多好吃，來嚐嚐!!!

 

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喜八郎_地址_  岐阜県高山市下一之町２

招牌_牛肉包子

內容物_蓬鬆的外皮+滿滿的碎牛肉

價格_500日圓(牛肉包*1)、350日圓(抹茶包*1)、250日圓(芝麻包*1)

安妮王建議_牛肉包子的外觀沒有很大，外皮鬆軟，裡頭有滿滿的牛肉餡，充滿醬汁，不過想到花將近台幣140元吃牛肉包子，總覺得有種心痛的感覺  名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 和牛処助村 _ 可樂餅 ]

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在飛驒高山老街，如果吃完串燒牛肉、牛肉包、牛肉壽司等料理後，還是不滿足的話，和牛処助村的可樂餅，這款平民小吃，絕對可以滿足對牛肉的味覺饗宴

 

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和牛処助村_地址_ 岐阜縣高山市上一之町 19-2

和牛処助村_網址_http://www.takayama-sukeharu.com/

招牌_牛肉可樂餅

內容物_依照自己喜歡的牛肉部位，裹上金黃香酥的麵衣

價格_依造牛肉部位以及大小做決定，平均價位為200日圓*1

安妮王建議_老闆現點現做，可以看著自己心愛的牛肉油炸的過程，之後香噴噴的出現在自己的手上；味道而言，金黃酥脆的薄薄麵衣，沒有很油膩的感覺，每一口咬下去，牛肉餡的肉汁瞬間爆漿，加上有些許洋蔥提味，除了牛肉扎實的口感外，也多了一些蔬菜清新甜美的味道  名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 木の実 _ 飛驒牛串燒 ]

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從飛驒高山巴士站前往老街時，會經過一座橋，有名的 "木の実 _ 飛驒牛串燒" ，隱密低調的裝潢，有著讓人愛不釋手的 "A5級和牛串燒" 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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木の実_地址_ 岐阜県高山市本町2-22

招牌_飛驒牛串燒

內容物_一串有四塊A5級和牛塊

價格_約400日圓*1

安妮王建議_這家牛肉串燒店偏向隱藏版小吃，沒有意外的話，老闆大約11:00過後就會開始營業；店內雖然小，然而外帶的人潮絡繹不絕；餐點的話，老闆現點現做，食材新鮮，當牛肉串一咬下去時，牛肉的湯汁瞬間爆汁，配上恰到好處的鹽巴提味，使牛肉的味道完整呈現，沒有絲毫腥味，讓安妮王在這家店買了四串飛驒牛串燒，超級好吃 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 日本中部之傳統小吃 _ 五平餅 ]

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五平餅，又作御幣餅，是在日本中部流傳的鄉土料理，起源於江戶時代中期， 將米壓成像硬幣的形狀，作為在祭禮和賀禮的場合使用的祭品，現在變成富有歷史意義的小吃。

 

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在製作方法上，先將煮熟的米壓碎，再揉成橢圓狀，之後乾烤，最後塗上醬油、芝麻等醬汁，塗成金黃色後，便是有名的 "五平餅" 

 

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地址_ 飛驒高山老街，隨處走走一定會看到

招牌_醬油五平餅

價格_200日圓*1

安妮王建議_老闆現點現做，可以看著潔白的五平餅逐漸變成焦焦脆脆的金黃色，一咬下去，米飯軟Q的口感+鹹鹹的醬油味道，彷彿在吃一碗醬油飯，十分飽足；建議想吃其他高山美食的話，五平餅可以緩緩，否則之後可能會吃不下 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 二四三屋 _ 醬油丸子 ]

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在飛驒高山老街附近，有一家當地歷史悠久的甜點店 "二四三屋"，主打傳統的日式點心以及鄉土料理，其中，為人津津樂道的便是 "醬油丸子" 

 

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二四三屋_地址_ 3 Chome-1 Honmachi, Takayama, Gifu Prefecture 506-0011日本

二四三屋_網址_http://fujimiya-honten.info/sitemap.html

招牌_醬油丸子

內容物_一串有五塊圓滾滾的醬油小丸子

價格_約80日圓*1

安妮王建議_老闆現點現做，軟綿綿+富有醬油濃郁深沉味道的丸子，一口接著一口，很快就吃完了；只是，當場吃可以享受到熱呼呼的口感，冷掉就硬梆梆了 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 必訪百年咖啡館_ 喫茶去かつて ]

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吃遍各式各樣的 "牛肉料理" 後，當然要喝杯茶、來盤可愛的甜點，再接再厲囉~

在飛驒高山老街上，有一家 "喫茶去かつて"，為一間民房改建，保有古時日本風格的建築，微微的燈光下，休憩 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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空靈系蕨餅(必點!!! 超級好吃)

來到日本必吃的蕨餅，要說安妮王最有印象的，一定是"喫茶去かつて"的蕨餅，晶瑩剔透的圓滾外表下，像級飄落地面的雨滴；口感而言，入口即化、滑順，不帶任何一絲雜質，僅有黃豆粉的香味以及蜜糖的滋味 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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抹茶聖代(超有飽足感)

在店裡用餐的好處，可以靜靜地喝一杯茶，看著老街上的風景，享受道地抹茶的滋味 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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喫茶去かつて_地址_岐阜県高山市上三之町92

喫茶去かつて_網址_http://www.wdo-kao.jp/

喫茶去かつて_營業時間__10:00-17:00，禮拜三休息

安妮王建議_來到高山+喜歡甜食的吃貨，一定要來拜訪的名店，沒有預約的話，建議中午前到店用餐，下午容易客滿，沒有座位；餐點的話，安妮王真心推薦一盤450日圓的蕨餅，飯後消化的最佳聖品，而且不甜膩，彷彿是一顆顆固態的水滴，滑過舌尖上的滋味 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 原田酒造廠_清酒冰淇淋+乳酪條 ]

 

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來到飛驒高山老街，享用完眾多牛肉料理後，來杯日本酒吧!!!

這座歷史悠久的 "原田酒造廠"，創立於1855年、以高山節絢爛豪華的 「山車」 為名、是極具代表性的日本酒。

不過，讓安妮王驚豔的，不是日本酒，而是用當地的酒研發而成的乳酪條、冰淇淋 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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原田酒造廠_冰淇淋 : 有淡淡的清酒香，絕對不會醉；加上當地名物_猴寶寶糖果加持，超級可愛 ~

 

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原田酒造廠_乳酪條 : 陣陣的酒味+札實的餅皮，可以坐在店內，在充滿酒香的氣息下享受美味的乳酪條 

 

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原田酒造廠_地址_10 Kamisannomachi Takayama

原田酒造廠_網址_http://www.sansya.co.jp/

招牌_眾多酒品試飲、冰淇淋、乳酪條、酒凍等

價格_至少200日圓

安妮王建議_ 喜歡酒的旅人，可以買200日圓的試飲杯，即可喝到不同口味的當地酒；喝完酒，點清酒冰淇淋+乳酪條，坐在店內休息，悠閒地度過一小片刻 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 杉養蜂園_最好吃的蜂蜜冰淇淋 ]

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杉養蜂園_地址_ 1 Kamiichinomachi, Takayama, Gifu Prefecture, 日本

杉養蜂園_網址_https://sugi-bee.com/sukoyaka-nohogyo/

招牌_蜂蜜冰淇淋

內容物_蜂蜜冰淇淋聖代的話，會附贈一小杯水果醋

價格_蜂蜜冰淇淋聖代約320日圓

安妮王建議_杉養蜂園的蜂蜜冰淇淋很純，可以在店裡享用；不過，如果以在地性而言，杉養蜂園為連鎖店，為日本知名的養蜂品牌，所以，在高山老街無福享受的話，到日本其他城市也會有杉養蜂園的蹤跡 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

[ 必買名物_飛驒猴寶寶 ]

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飛驒猴寶寶（さるぼぼ，Sarubobo），這是在飛驒地區的一種吉祥物，娃娃沒有五官，手足末端呈尖狀，戴著黑色的頭巾，穿著黑色的金太郎式肚兜，彷彿開心的降生姿勢。為以前婦女祈求兒女能夠平安長大、像猴子一樣健康的祝福 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略 

 

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飛驒猴寶寶的色彩不同，其祝福的意思也不一樣，安妮王統整飛驒猴寶寶的顏色意義，如下所示 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

紅色_家庭幸福、早生貴子、小孩保平安

橘色_旅途順利、新的開始

黃色_財源滾滾

綠色_身體健康

藍色_學業順利

紫色_長命百歲

粉紅色_戀愛

銀色_友誼長存

黑色_遠離危險

 

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飛驒猴寶寶除了是一種祝福外，可以在飛驒高山老街上，看到各種猴寶寶商品，舉凡大福、餅乾、巧克力等，應有盡有(在名古屋機場買不到)，因此，看到順眼的，就下手吧 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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飛驒高山老街上，琳瑯滿目的飛驒猴寶寶商品，除了是當地特色外，也是長存的美好回憶 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

飛驒高山老街是一處很有歷史文化的地方，而且很多好吃的食物以及有趣的商家，也是 "飛驒猴寶寶" 商品樣式最多的景點，可以好好挑選紀念品 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略 

喜歡古色古香的街景、大口吃著牛肉料理、喝杯清酒、享受甜點的話，請把 "飛驒高山老街" 排整整半天吧 名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

最後，附上安妮王規劃名古屋五天四夜遊的文章，期待下次還有機會一賭名古屋的風采名古屋_飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

 

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