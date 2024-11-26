[ 花 蓮 最 佳 的 住 宿 - 洄 瀾 窩 青 年 旅 舍 ]

1. 如何預定 ?

在暑假旺季時~~提前一個月預定~~推薦 "Booking"，有很多訂房選擇以及民眾評價~~訂房時~~有信用卡或金融卡即可~~有一些會當場消費~~有一些則是可以到民宿後再繳住宿費~~一個還蠻方便的訂房平台~~訂房成功之後~~會寄確認信到您的信箱~~感覺很安心~~

https://www.booking.com/index.zh-tw.html?aid=376396;label=booking-name-kdA**Qvoj_QoLR*zTmL6tAS61568341216:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-85317449393:kwd-65526620:lp1012825:li:dec:dm;ws=&gclid=Cj0KCQjwiqTNBRDVARIsAGsd9MqN7lZeCc_DxroktcWq0T5xDigwc07ICxs40Wr56Uu4xJY98Zer9OkaAvnqEALw_wcB

2. 花蓮洄瀾窩青年旅舍--交通方式

那時訂床位~~一個女生床位+早餐，為488元，但會隨著季節而略有調整~~但整體而言~~算是一個很平價的旅舍~~雖然是15:00入住~~但有提供免費放行李的服務~~很貼切喔~~

抵達花蓮火車站後~~往花蓮前站方向走~~出站後~~即可看到一棟綠色的建築物~~這就是--洄瀾窩青年旅舍~~走路大約2-5分鐘~~真得很方便><

3. 花蓮洄瀾窩青年旅舍--如何入住

抵達後~~前往2樓櫃台~~完成Check in~~此時會拿到一張電子卡~~進出房間+床位電源+置物箱 全靠它了~~可謂一卡住透透阿~~

之後來到入住的地方~~住到的3樓第一間的床位~~大約6個人一間房~~裡頭設有浴室以及廁所~~整體算乾淨~~

各樓層牆壁畫

洄瀾窩青年旅舍有9樓~~每一層樓都有令人驚豔的牆壁畫~~於是爬個一大早~~默默的把每一層樓的牆壁畫都拍了起來......除此之外~~還有來自各個國家的背包客記號以及來過的花蓮景點~~很溫暖的設計~~

4. 花蓮洄瀾窩青年旅舍--2樓交誼廳+早餐

洄瀾窩青年旅舍~~覺得最讓人驚豔的樓層~~不外乎便是2樓的交誼廳了~~有好吃的早餐、旅遊書+漫畫之外~~工業風的家具以及擺飾~~使許多背包客爭相拿起手機+相機...拍拍拍~~於是趁人少時~~用360相機拍了一角2樓交誼廳~~昏暗的黃色燈光+飄向北方(黃明志與王力宏)音樂~~充分展現背包客的心情><

飄向北方 : https://www.youtube.com/watch?v=qIF8xvSA0Gw

早餐可以烤土司~~有多種果醬可以選擇~~另外~~也可以煎蛋跟煎火腿~~

以上為花蓮洄瀾窩青年旅舍介紹~~還蠻推薦女生背包客~~

交通位置佳+安全+漂亮+物超所值~~很值得住上好幾晚~~

以下附上花蓮洄瀾窩的官網~~超級推薦!!!

http://hualienwow.com/page6

下一篇，為花蓮兩天一夜自助行的最後一篇，即將前往太魯閣最美的一段，以及七星潭耀眼的海洋光芒

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