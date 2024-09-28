每當我慶祝生日，甜點的選擇永遠是我心中的小秘密。身為甜食愛好者，我偏愛乳酪蛋糕，卻對鮮奶油敬而遠之。每年我都期待著能找到沒有鮮奶油的乳酪蛋糕，而這時，信義區的【CheeseCake1】就成了我的最佳選擇。



談到乳酪蛋糕，怎能不提到這個品牌呢？他們的每一個蛋糕都含有高達70%的乳酪，讓人能品味到食材最天然的原味。所使用的乳酪來自丹麥，奶香濃郁，搭配獨家的溫濕度管理，耗時52小時熟成而成，讓每一口都充滿驚喜。

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CheeseCake1 頂級精品乳酪蛋糕

每當這款蛋糕出現，總是能吸引眾人的目光。經典橘色提袋配上精緻的外盒，甚至在蛋糕盒上綁上美麗的蝴蝶結，讓人一眼就能感受到它的高端品質。不僅包裝講究，連刀鏟和叉盤的設計感都令人驚艷，絕對是我吃過最有質感的蛋糕品牌之一。

關於保存，建議冷藏可保鮮三天，但切記不可以冷凍，以免影響乳酪蛋糕及水果的口感！

奢侈－嚴選藍莓乳酪

這款奢侈的藍莓乳酪是 CheeseCake1 的經典款。一打開外盒，讓人驚喜的是那顆顆飽滿的大藍莓，每一口都能感受到藍莓的清脆口感，隨後是濃郁的乳酪味道，完美的搭配，連我這個不愛藍莓的人也忍不住多吃幾口。

四個女生的故事－四拼組合

這款四拼組合以溫暖、綿延、清爽、細緻四種形容詞來形容絕對不為過。它滿足了你對原味、藍莓、檸檬和玫瑰四種不同口味的渴望。

玫瑰口味：入口時似乎是莓果的清新口感，隨後伴隨而來的是淡雅的玫瑰香氣，讓人感受到清爽與層次的完美結合。

檸檬口味：酸甜的檸檬與濃郁乳酪交織在一起，帶來清新的享受，特別適合夏天的甜點。

味口味：最純粹的乳酪味，香濃卻不膩口，讓人感受到丹麥乳酪的濃郁風味。

無論你對乳酪蛋糕的喜好如何，【CheeseCake1】都能帶給你獨特的甜點體驗，讓你一試成主顧，愛上這款奢華的乳酪蛋糕！

CheeseCake1頂級精品乳酪蛋糕 店家資料

CheeseCake1

官網 : https://www.cheesecake1.com.tw/

FB粉絲團 : https://www.facebook.com/CheeseCake1.com.tw

【 百貨專櫃 】

新光三越 台北信義新天地A4

電話 : 02-2723-7771

營業時間 : 11:00 - 21:30 (週五、六 至22:00)

地址 : 台北市信義區松高路19號B2

台中新光三越 中港店

電話 : 04-2258-6862

營業時間 : 11:00 - 22:00 ( 週六、日 至21:30)

地址 : 台中市西屯區臺灣大道三度301號B2

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