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搶購中秋烤肉！寒舍探索廚房與台畜聯名「2024中秋烤肉組」，宅配到府送「珍珠香腸」數量有限。

2024-09-28 00:00:00 jaicyjy 人氣：57
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：726篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：

台北寒舍艾美酒店-探索廚房
phone02--6622-8000
place台北市信義區松仁路38號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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搶購中秋烤肉！寒舍探索廚房與台畜聯名「2024中秋烤肉組」，宅配到府送「珍珠香腸」數量有限。

中秋節就是要和家人、朋友聚在一起，享受烤肉的美味，但如果你忙得沒時間準備食材，不用擔心！這裡有一個超方便的解決方案：台北市信義區的【宅配烤肉組推薦】！

開箱短片搶購中秋烤肉！寒舍探索廚房與台畜聯名「2024中秋烤肉組」，宅配到府送「珍珠香腸」數量有限。

搶購中秋烤肉！寒舍探索廚房與台畜聯名「2024中秋烤肉組」，宅配到府送「珍珠香腸」數量有限。

這次由台畜與五星飯店寒舍探索廚房聯名推出的「2024中秋烤肉組｜無國界緻窯烤」，精選了多種來自歐洲、亞洲及拉丁美洲的獨特風味，讓你在家也能品味到不同國度的烤肉魅力！而且，這個烤肉組合宅配到府，完美解決了忙碌現代人採買的麻煩，讓你可以輕鬆開啟烤肉派對。

搶購中秋烤肉！寒舍探索廚房與台畜聯名「2024中秋烤肉組」，宅配到府送「珍珠香腸」數量有限。

這款烤肉組的特色在於它的爐烤風味料理，裡面包含了多款主廚秘製的菜色，讓每一口都充滿驚喜。無論是自用還是送禮，這個烤肉組都十足有誠意，保證讓你在聚會中引人注目！

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【宅配烤肉組的美味亮點】

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此外，為了慶祝中秋佳節，若在8/31前購買烤肉組，即可獲得贈品「珍珠香腸」，數量有限，送完為止，快來提前囤貨吧！

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帶骨德式香腸

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口感Q脆多汁,帶著獨特德式香腸煙燻香氣讓人一吃難忘

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巴西鳳梨羅勒戰斧：獨特的調味讓每一口都充滿熱帶風情，讓你大快朵頤。

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西西里香草雞翅：外皮焦脆，內裡多汁，絕對是雞翅控的最愛。

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芝麻柚香霜降豬：搭配蜜柚的果香與芝麻的濃郁，令人一試成主顧。

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胡椒梅花燒豬：肉質柔嫩，口感彈牙，適合獨享或與生菜包裹著吃。

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原岩五花燒肉：油花分佈均勻，煎烤後的香氣讓人垂涎欲滴。

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「早鳥贈品」 珍珠香腸

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肉質QQ彈彈讓人一口接一口停不了口

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豆仁哥鹽味毛豆

微微的鹹度更能帶出甜度,直接吃就超好吃非常涮嘴

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這個中秋節，不再需要為了準備烤肉食材而四處奔波，選擇這款「2024中秋烤肉組｜寒舍探索廚房 x 台畜｜無國界緻窯烤」，讓你在家也能享受五星級的烤肉體驗，和家人朋友一起共享圓滿的團圓時刻，品味生活中的每一份美好！

官網： https://bit.ly/3T2NOQn

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