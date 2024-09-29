新竹最浪漫的諧音梗，東門市場的「魚生有你-新竹店」專注於提供正宗四川風味的麻辣烤魚和酸菜魚，更有一度風靡的麻辣小龍蝦！這裡成為了下班後與好友聚餐的理想地點，門前高掛的紅燈籠和阿嬤家的灶台設計，散發著濃厚的復古氛圍，卻同時隱藏著令人驚喜的川味美食。若你對選擇感到困惑，不妨試試綜合海鮮，鮮香的麻辣味道瞬間撲鼻而來，再配上一杯清涼的飲品，完美消暑。主廚擁有豐富的烹飪經驗，總能端出讓人耳目一新的創意料理，讓人忍不住想一再回味。

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魚生有你-新竹店/麻辣烤魚/酸菜魚 營業時間地址

📍魚生有你-新竹店/麻辣烤魚/酸菜魚

地址 : 新竹市東區中正路75巷6號

電話 : 03 527 7531

時間 : 17:00–00:00(周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61562059168444

魚生有你-新竹店 位置與停車

「魚生有你-新竹店」位於東門市場旁的小巷子裡，從影像博物館旁的梅桂鮮花店進入即可到達，附近摩托車的停放相對便利，還有國稅局和府後停車場供應停車選擇。

這是從東門市場邊看過來的方向

魚生有你-新竹店 空間與氛圍

走進店內，彷彿回到了古早的客棧，濃厚的懷舊氛圍讓人感到格外溫馨。店裡僅有五張桌子，空間雖小卻充滿了懷舊的情懷，牆面上的霓虹燈光交織出一種獨特的時光氛圍。



冷藏櫃裡提供多種飲品，還有各式新鮮的蔬菜、海鮮及火鍋料供顧客選擇，讓用餐更添風味。

魚生有你-新竹店 菜單

菜單上的美食以麻辣和酸菜為主，都是經過主廚多年的精心調整，辣味十足卻不至於讓人難以入口，讓人一口接著一口的享用。雙拼餐點可選擇鱸魚、甲魚、小龍蝦和牛蛙，若是單點還有江團魚和綜合海鮮可供選擇，且江團魚的價格非常實惠。



雙拼主餐價格為999元，包含麻辣小龍蝦和酸菜牛蛙。

提到川菜，麻辣小龍蝦絕對是必試之選，其麻辣湯底濃烈而富有層次感，花椒的香氣與辣椒的熱烈在口中交織，讓每一口都充滿驚喜。

剝開的小龍蝦肉質鮮嫩，吸滿了麻辣湯汁，口感彈牙，每一口都令人陶醉。

牛蛙肉質鮮嫩，尤其受到女性食客的青睞，搭配酸菜一同烹調，讓肉質吸收了酸菜的鮮香，風味更加美味可口。

店裡貼心設計了不辣的選擇，特別適合不喜歡辣的朋友，讓每個人都能找到適合自己的美味。

這裡的麻辣綜合海鮮是個選擇困難的美味選項！無論是花蟹、蛤蜊、白蝦、鳳螺、中卷、九孔鮑還是淡菜，應有盡有，真是海鮮愛好者的福音。

每一樣食材都是新鮮到不能再新鮮，店內會現場清洗處理，然後烹煮，保證讓你品味到海鮮的鮮甜，搭配鴨血、豆腐和小黃瓜等蔬菜，層次感更是十足。細膩的蟹肉和水嫩的蛤蜊，讓每一口都能感受到濃濃的海味，真是讓人一口接一口！

若你想品嚐更傳統的口味，三杯雞絕對不容錯過！雞肉經過三杯調味後燜煮，軟嫩多汁，每一口都充滿了濃郁的醬香和九層塔的香氣，讓人想起家的味道，令人無法抗拒。

中卷以其鮮嫩的口感和五味醬的搭配，讓人感受到酸、甜、鹹、辣和鮮的完美平衡，每一口都讓人驚艷。

而簡單的白灼蝦更是不可小覷，經過精心處理的白蝦，每一隻都保留了鮮甜的滋味，12隻只需180元，在東門市場中性價比頗高。

隱藏版的鳳梨蝦球也非常推薦！大隻的蝦子裹上薄薄的酥皮，外脆內嫩，搭配甜美的鳳梨，再加上日料醋醬的點綴，一口咬下去即能感受到酸甜與鮮美的完美交融。

這裡的菜品多樣且獨特，無論是辛辣刺激的麻辣風味，還是酸爽開胃的酸菜湯頭，都讓人感受到濃厚的川菜風情與對味道的極致追求。新鮮的食材和悉心熬煮的湯頭讓你無法抗拒，份量大而價格合理，最適合對晚餐、宵夜挑嘴的你，營業到凌晨時分，絕對值得來一趟！