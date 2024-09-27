週五愉快

我是阿肥😛😛😛，週休二日即將來臨啦

今天要分享一家，位於三重市大仁街的小火鍋，日前跟光頭哥一起去吃

三重大仁鍋地址：三重市大仁街17號，電話：02-8988-3335

剛好就在三重知名的滷肉飯-今大滷肉飯對面，講到今大，應該無人不知，無人不曉吧！但我們今天不吃今大歐

大仁鍋其實也開蠻久了，但阿肥呢？很少往哪個方向去，所以一直都沒去吃，

日前因為連續大雨，我跟光頭哥只想在鄰近走路能到的地方吃個鍋，想了半天，突然想到大仁鍋，我們一直都沒去過，從我家走過去大概五分鐘

二話不說立馬去試試看，我們走到店內，發現客人還蠻多的，環境很乾淨，老闆很親切，看到客人進門就會直接去接待，一樓店面其實不大一下子就客滿了，我心想還好我們早了一步

沒想到還有2樓！！2樓有兒童遊戲區，這樣很好小孩吃飽可以自己在旁邊玩，讓大人也可以好好用餐👍👍👍

來看看大仁鍋的菜單，其實品項還蠻多的，光是湯底就有8種的。

第一次來阿肥就點原味湯底，光頭哥則是選擇田園蕃茄湯底，雷不雷原味湯底一喝大概就可以知道

等待餐點上桌前，來看看店內來有什麼，其實店內很簡單，但該有的都有，啥都不缺

調味料區很乾淨，雖然小小一區，我很少在火鍋店看到這麼乾淨的調味區，通常不是蔥末滿桌就是濕濕髒髒的，我真的覺得大仁鍋有很認真在維護店內清潔

調味區有：蒜末、蔥末、辣椒、薑絲、泡菜、還有一個火鍋必備的沙茶醬 ，醬料：醬油、黑（白）醋、香油

小火鍋店必備的麵類

⬇️⬇️⬇️王子麵就有兩種，粉紅色包裝的是寬麵，黃色的大家都知道吧！我個人還蠻喜歡寬麵的😘😘😛



⬇️⬇️⬇️再來就是白麵條，看起來像烏龍麵，但吃起來沒有烏龍麵古溜，米粉也很好吃，這米粉真的很會吸收湯汁，拌上一點辣椒醬油，就是我的愛

白飯＋滷肉＝滷肉飯，這裡也有歐........ ，這就是光頭的哥的愛，三重人很愛滷肉飯跟油飯，光頭哥說：他們從小早餐就是油飯、滷肉飯、鹹粥或羹麵（一早就這麼重口味）....

我也裝了一小碗來試試，白飯乍看下應該是蠻有嚼勁的，可能是因為保溫太久，口感上偏軟是我個人比較不愛的，滷肉汁裡面有些滷豆腐，滷豆腐蠻好吃的，口味對我來說點鹹，但光頭哥覺得還不錯

光是飯光頭哥就吃了兩碗

我的原味湯底跟菜盤上桌了，菜盤很簡單，高麗菜、豆腐、根莖類蔬菜、金針菇根兩根的青江菜，可能是連日的雨，造成蔬菜價變高吧！所以菜盤的量比較少。

我通常都會先把高麗菜跟根莖類丟下去煮，因為我不喜歡吃脆脆的菜，你們也一樣嗎？喜歡口感比較軟的菜還是脆的，光頭哥都說：我牙口不好不愛脆菜，但我們家每次煲湯都會把菜燉的軟軟的才好吃啊

主菜也上桌了，我喜歡培根牛，因為沒有油花的肉類，都會比較柴是我不愛的口感，所以吃鍋，我一律都是培根牛或牛五花，海鮮的部分，蛤蜊跟蝦很新鮮，蛤蜊＋薑絲，整個湯頭變得很鮮甜，蝦很Ｑ很甜。

但鯛魚片我就只能給他⭐️⭐️⭐️⭐️，腥味有點重，口感吃起來就是糊糊的，培根牛算很不錯以300多的價格來說，至少油花跟肉還算蠻平均的。

菜盤跟主菜看起來不多，但其實吃起來也是蠻飽的，寬王子麵、白麵條我各吃一半，一半光頭哥吃掉，這樣我才能吃到米粉，大仁鍋沒有供應冬粉歐，但我覺得沒差，因為麵類算一算也三種，個人覺得也夠了

餐後呢？來試試看飲料吧！！因為我不太喝含糖飲料，所以就去按了一杯咖啡，美式咖啡不會太水，味道還蠻足的。

飲料有冰沙、果醋跟風味多多，但這些都不是我的菜，光頭哥說：光頭哥說：冬瓜檸檬冰沙不太甜，還算好喝

冰品口味有四種，其實喝完咖啡，我已經飽到天靈蓋了，冰品我跟光頭哥都沒吃，但聽到隔壁桌的情侶說：冰吃起來比看起來好吃。

這次初次體驗大仁鍋，我個人覺得價格300多可以吃到海陸雙拼，以現在物價來說其實真的算便宜的，真的是無法挑剔啦‼️‼️

鄰近我家的火鍋店其實不少，都是步行約5分鐘可以到達的，這次的初嚐我會再回訪的。

在三重大仁鍋雖然沒什麼名氣，至少我覺得價格很合理，飽足感⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️，真的要說不足的地方，就是青菜少了點，我個人對於蔬菜是還蠻重視的，但連續的大雨，我想店家可能也心有餘而力不足吧！

如果有來三重，你們也可以去品嚐看看，每天營業時間都有所不同，建議大家可先打電話去預約

三重大仁鍋地址：三重市大仁街17號，電話：02-8988-3335