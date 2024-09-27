2024 05 10－14京都五日自由行

人生首次國外自由行

搭長榮航BR178早上6點半由桃園機場出發

提早兩個小時抵達桃園機場，本以為此趟旅行，避開日本黃金週，前往日本旅遊的人應該會比較少，沒想到人還是很多，光在櫃檯報到掛行李就花了不少時間，雖然如此還是很順利的搭上飛機。

約日本時間10點10分抵達關西機場，也許是同時間有許多班機抵達，在海關驗照的時侯大排長龍，耽誤了不少時間，抵達行理轉盤時行李已被拿下並排放整齊，領取行李後終於踏出關西機場進入日本境內。

走出關西機場，直奔關西空港駅，換取前往京都的HARUKA車票，我們換到12點14分出發的車票。

當地有名的燒烤店敘敘院

抵達京都駅二話不說拖了行李往樓上的敘敘院直奔而去，因為我們預定13點半用餐，雖然遲到幾分鐘，餐廳還是讓我們入內用餐，來京都的第一天就能品嚐到當地有名的燒烤店敘敘院，雖然行程很趕但是值得。

敘敘院餐後甜點與窗外的京都塔

此趟自由行要在此住四晚的旅店

用完午餐以後就到京都車站的後面我們所預約的酒店辦理入住手續。

這酒店交通非常方便，位於在京都駅的後方，走出東京駅過馬路就到，出門就有電車與公車可以搭，我們是在網路上訂的，有供應早餐，大廳有茶水供應，衛生用品在大廳拿取，此趟自由行一共在這住宿四個晚上，個人非常推薦。

稍事休息後就往裡此地不遠的世界文化遺產東寺參觀。

伏見稻荷大社旅御所鳥居

再前往東寺路上，會經過伏見稻荷大社旅御所，當時沒有走進拍照

世界文化遺產東寺

東寺五重塔

漫步的10分鐘左右抵達東寺沒想到已經關門，只好在外圍走走拍照，回來時順便逛了當地的超市，買了一些壽司當作今晚的晚餐。

拉麵小路是來京都必吃的拉麵一條街

在飯店用完晚餐稍事休息，約9點多外出覓食，來到京都車站的樓上有個拉麵小路，品嚐拉麵當作今天的宵夜。

京都塔的夜景

吃完拉麵看看京都車站與京都塔的夜景愉快的回飯店休息，結束京都自由行的第一天行程。

旅遊日期：2024 05 10 黑皮的天空 2024 07 26