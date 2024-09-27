2024 05 10-15京都五日自由行

比叡山一日遊：

比叡山延曆寺西塔-東塔-琉璃光院-錦市場

一日的行程始於早餐，在飯店用完的自助早餐後，就出發往比叡山。

此趟行程選擇坐京都電車系統，也就是我們的捷運系統，前往比叡山。

在京都駅搭JR奈良線在下一站東福寺換車，換京阪電車往出町柳方向，出町柳駅下車後要記得在案內所購買比叡山一日遊券，此券包含叡山電車、叡山纜車與比叡山上接駁車、各區入門票，可以說相當的經濟實惠，所以一定要購買。

比叡山一日遊券

出町柳駅有兩條電車線，鞍馬線與八瀨比叡山口線，要搭往八瀨比叡山口，千萬不要搭錯了。

※ 延 伸 閱 讀 ※ 【日本京都】叡山電車京都自由行day2

其實從京都駅出發到出町柳駅，沿途標示都非常清楚，根本不用害怕坐錯車。此趟搭電車，也彌補我十幾年前不敢在東京搭日本電車的遺憾。而且還很幸運的搭到此線專屬的觀光列車車廂。

※ 延 伸 閱 讀 ※ 【日本京都】叡山纜車京都自由行day2

八瀨比叡山口駅出口有一間花園美術館是有料參觀

在終點八瀨比叡山口駅下車後走一小段路，到叡山纜車的八瀨駅換乘纜車上山。

比叡纜車共有兩段，到達比瑞山頂駅後，還要走約350米才能到達比叡山頂接駁公車站。

比叡山延曆寺總共有分為東塔、西塔與橫川三大區。只是因為時間關係，我們就放棄了橫川區，搭接駁車先到西塔區域。

西塔區域是由最澄的下一任天台座主円澄所興建，其中的Ninai堂有座廻廊，連接長行堂與法華堂，至今依舊奉行嚴格的苦行。

釋迦堂

穿越Ninai堂迴廊之後走下長長的石梯，即可到達西塔最主要的佛堂釋迦堂。

釋迦堂鐘樓

結束西塔的散步，搭車到東塔。

來到東塔已是午餐時間，本來一直擔心沒有用餐的地方，沒想到就在下車不遠處就有一處販賣部，裡頭不只販賣當地的伴手，還有小小的用餐區可以點餐祭五臟廟。

維修中的根本中堂

我們很幸運的碰到根本中堂的維修中，可是內部還是有開放參觀可以見到一些佛像。

延暦寺以東堂的根本中堂為中心，是寺廟的誕生地。

儘管織田信長於 1571 年焚燒比叡山之後數度發生火災，但寺廟興建之後陸續擴建，而且每次修復之後都比原來的規模更加雄偉。據說由最澄雕刻的藥師如來佛雕像供奉於主要廟堂。這座雕像位於另一件聖物不滅法燈後方。可惜內部禁止拍照。

大講堂

東塔鐘樓

世界和平鐘

文殊樓

坂本纜車延曆寺站

因為我們要下山去看琉璃光院，所以回程就不搭坂本纜車，但是坂本纜車的延曆寺站，站體本身也是歷史建物，所以還是寧可花點時間走到延曆寺站，欣賞歷史進入之餘，還可以拍到琵琶湖的美景。

琵琶湖的美景

琉璃光院

拜訪坂本纜車的延曆寺站後，尋原路搭壑山纜車下山，拜訪琉璃光院。

瑠璃光院在京都眾多古蹟與寺廟之中歷史不算悠久，卻因為美到不行的紅葉倒映景色而成為京都最夢幻的紅葉名所，每年僅有4~6月、7~8月、10~12月三次開放民眾參觀更是為瑠璃光院增添不少神秘色彩，年年秒殺的入園門票都顯示著瑠璃光院是多麼的大人氣。

我們雖然不是在楓紅季節拜訪，但能拍到如此綠意盎然的照片，也不虛此行了。

錦市場

錦市場是日本京都一個非常受歡迎的市場，也被稱為「庶民廚房」。

這個市場歷史悠久，擁有超過四百年的歷史，是京都最具代表性的市場之一。

市場內有三百多年的神社「天滿宮」，更是必訪景點之一，來到市場內不妨進去參拜一下。

晚餐回到市區錦市場用餐。

天滿宮神社

用完餐後參觀錦市場附近的天滿宮神社後，心滿意足的結束京都自由行第二天的行程。

旅遊日期：2024 05 11 黑皮的天空 2024 09 15

延伸閱讀：

延曆寺 | Travel Japan - 日本觀光局（官方網站）