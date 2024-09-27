晉東南古建築之旅八日遊 日期：2024 09 19～26

離上次探訪山西古建築已經六年了

這次山西古建築最主要是山西東南

記錄的重點宋代建築、塑像與壁畫

早上6點在桃園機場集合

換了登機證掛了行李，我們是搭八點國泰航空cx407先飛往香港再轉機到河南鄭州。

疫情解封後跟大陸直飛的航班非常少，而且價錢又貴，所以這次前往山西看古建築，選擇由香港轉機，抵達鄭州後還要再搭大巴約兩個小時半才會到山西晉城，這樣就要耗掉一個白天時間。

9點半準時抵達香港，SIM卡網路沒辦法連線，用香港機場的WiFi，網速很快蠻好用了，花了港幣22塊買了一杯可樂，相當台幣90塊香港的物價滿貴，在機場沿路逛裡面的商店，我們要走到14號登機口轉機，香港機場真的很大，從安檢出來以後，走到14號登機口，真的蠻遠的。

3點20分準時抵達河南鄭州機場，網卡立馬開通，實在不懂中港澳網路卡，在香港竟然不通。

前往山西晉城路上，河南、山西景觀不同，從高速公路來看河南平原曠野，山西則是多山多隧道。

半路中第一次在高速公路站收費站旁邊的辦公區上廁所。

大陽古鎮楊阿清居

大約晚上7點來到大陽古鎮，入住楊阿清居，稍微休息7點半用晚餐，晚餐菜色不錯都有當地小吃包含饌麵。

楊阿清居床頭還擺著可愛的玩偶

晚餐後本來有安排非遺打鐵花表演的觀賞，因為今天大夥起床太早且舟車勞頓，打鐵花就延到明天晚上欣賞，因此晚餐過後在古鎮漫步，拍照不錯的夜景，天空的月亮與古鎮街道相互輝映。

今天就早早入睡，儲備明日遊玩的動力，這就是前往山西的第一天行程。

旅遊日期：2024 09 19 黑皮的天空 2024 09 27