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【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專利、可重複使用～懶人保養必備！

2024-09-27 23:27:00 貓少女日記 人氣：141
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窩客好文

貓少女日記

發表篇數：273篇

文章類別：生活-居家雜貨

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

年紀越來越大，日常保養要做好～

不然真的看起來會很顯老啊😭

平常都會注重眼周保養的我，

最近看到Uffy無非研製所推出的「角落小夥伴x小委屈遠紅外線眼膜」🥳

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

🪄首次角色聯名登場～真的超級療癒～

裡面有一對眼膜、一張明信片～

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專
限量加贈「角落小夥伴防水貼紙一張」

外盒精緻小巧、可以當收藏品💕

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專


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這款是「可重複性遠紅外線眼膜」✨

使用醫療級別矽膠，安全又親膚喔～

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

而且還是可重複性眼膜，省錢又環保👍🏻
來自深層火山，奈米礦物釋放遠紅外線，與黑眼圈自然和解啦～

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

早上起床化妝前》

如果有水腫的朋友，也可以使用這款！

妝前先敷個15分鐘，上妝眼部不浮腫～

晚上睡覺前保養》

有黑眼圈的朋友完全可以入手喔！
用心呵護眼周，懶人保養超簡單呢👏🏻

有如眼周的導入儀，先保養在使用，

先擦精華液在貼眼膜，事半功倍哦～

冰冰涼涼的感覺，用起來十分舒服呢😍

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

使用後清潔也不用擔心會傷眼膜，

長期使用下來CP值高、還很環保呢♻️

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【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

✅第一步：從鐵盒中取出眼膜

小委屈眼膜的鐵盒耐腐蝕又防生鏽，

可做重複使用喔！

✅ 第二步：從「透明片」撕下

眼膜撕下後「亮面」為矽膠質感黏貼面；

而另一面則是帶有珍珠光澤的霧面質感！（透明片要先留下來喔！）

✅第三步：由「眼頭」輕輕按壓貼上

距離眼周下0.5-0.7cm距離的位置，從「眼頭」貼上。

肌膚比較乾的人，建議擦上一點乳液或精華等保養品喔！

✅第四步：「提拉眼尾」順著貼上～

一邊提拉眼尾、一邊從眼頭按壓眼膜順到眼尾，輕輕按壓！

✅第五步：

使用時間為15-45分鐘，安心貼著等待變漂亮的時間！

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

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「角落小夥伴x小委屈遠紅外線眼膜」

期間限定的產品當然不能錯過啦！

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

喜歡保養的女孩們，一定要入手喔👏🏻

【眼膜推薦】角落小夥伴 X Uffy-小委屈眼膜～遠紅外線專

《本產品為個人使用心得，無宣稱療效

實際的使用感想以個人為主》

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📍角落小夥伴眼膜

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💰折扣碼：cateye(全小寫)

輸入折扣碼就能享有超過九折的優惠


 

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