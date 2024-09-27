年紀越來越大，日常保養要做好～
不然真的看起來會很顯老啊😭
平常都會注重眼周保養的我，
最近看到Uffy無非研製所推出的「角落小夥伴x小委屈遠紅外線眼膜」🥳
🪄首次角色聯名登場～真的超級療癒～
裡面有一對眼膜、一張明信片～
限量加贈「角落小夥伴防水貼紙一張」
外盒精緻小巧、可以當收藏品💕
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這款是「可重複性遠紅外線眼膜」✨
使用醫療級別矽膠，安全又親膚喔～
而且還是可重複性眼膜，省錢又環保👍🏻
來自深層火山，奈米礦物釋放遠紅外線，與黑眼圈自然和解啦～
早上起床化妝前》
如果有水腫的朋友，也可以使用這款！
妝前先敷個15分鐘，上妝眼部不浮腫～
晚上睡覺前保養》
有黑眼圈的朋友完全可以入手喔！
用心呵護眼周，懶人保養超簡單呢👏🏻
有如眼周的導入儀，先保養在使用，
先擦精華液在貼眼膜，事半功倍哦～
冰冰涼涼的感覺，用起來十分舒服呢😍
使用後清潔也不用擔心會傷眼膜，
長期使用下來CP值高、還很環保呢♻️
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✅第一步：從鐵盒中取出眼膜
小委屈眼膜的鐵盒耐腐蝕又防生鏽，
可做重複使用喔！
✅ 第二步：從「透明片」撕下
眼膜撕下後「亮面」為矽膠質感黏貼面；
而另一面則是帶有珍珠光澤的霧面質感！（透明片要先留下來喔！）
✅第三步：由「眼頭」輕輕按壓貼上
距離眼周下0.5-0.7cm距離的位置，從「眼頭」貼上。
肌膚比較乾的人，建議擦上一點乳液或精華等保養品喔！
✅第四步：「提拉眼尾」順著貼上～
一邊提拉眼尾、一邊從眼頭按壓眼膜順到眼尾，輕輕按壓！
✅第五步：
使用時間為15-45分鐘，安心貼著等待變漂亮的時間！
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「角落小夥伴x小委屈遠紅外線眼膜」
期間限定的產品當然不能錯過啦！
喜歡保養的女孩們，一定要入手喔👏🏻
《本產品為個人使用心得，無宣稱療效
實際的使用感想以個人為主》
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📍角落小夥伴眼膜
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