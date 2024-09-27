金門街附近不大的街區卻有著各色質感咖啡廳與小店美食

只要有閒暇時間都想往這裡跑

可以避開滿滿人潮享受舒適空間與美食

NUKI coffee更是這裡的箇中翹楚多年來人氣不墜

老宅改建的內部保有斑剝很有歷史痕跡的紅磚牆

古樸的木製家具與各種藝文海報非常文青

一樓大片落地窗有幾桌座位可以享受滿滿的陽光

最吸睛的是天花板垂吊的一顆月球燈

特別是夜幕低垂時更有迷濛的情調

廚房吧檯邊有許多木板凳的單人座位

大部分位置都設有插座可以使用非常方便

踏著鋪滿精細帶點南歐風格的馬賽克小磁磚拾階而上

除了一樓之外老宅的二樓有更廣闊的內用區域

老式復古的拉窗加上洗石地板讓我想起了高三那年的教室

不限時的寧靜空間讓人可以專心念書或是工作

角落的沙發區透過許多擺件裝飾非常時尚

簡直就像是室內設計雜誌的布景一般精緻

開放式的廚房很有家庭的溫馨感

透明白板上會介紹當日提供的甜點跟鹹食

櫃子中收藏的各種餐具杯碗茶壺更像是藝術品般令人著迷

菜單不僅手寫還有手繪圖片

很生動描繪了餐點的樣貌超級可愛

除了義式咖啡之外也有許多茶跟飲品

選用Avada康福茶跟瑪黑紅茶都是我愛的品牌

腴釀也是我喜歡的台灣康普茶新歡

每天提供的鹹食跟甜點品項以當日菜單為主

店家會在FB粉絲團公布菜色可以事先查看

家常定食 香烤雞腿排 320元

辛苦運動之後享受更精緻風格的家常料理犒賞自己

每份家常定食除了主食之外還會附上米飯、時蔬、沙拉、水果乃至飯後甜點或湯品

整盤食物非常豐富又養眼

粒粒分明的白飯濕潤美味

撒上紫蘇葉更添日式風味

生菜沙拉跟胡麻醬蔬菜清爽開胃

小小可惜是兩道都是涼拌菜淋醬相同重複比較單一

烤雞腿外皮酥脆多汁肉汁豐富

肉質Q彈軟嫩

調味恰當不會太重

但有點太油吃完嘴巴會有點乾需要喝水

焦糖布丁 (焙茶) 120元

布丁體混入茶葉碎增添焙煎香氣

只是份量偏多造成吃的食用有點沙沙的口感

口感偏向滑嫩Q彈的布丁類型

調味加上搭配的水果主要也是甜度高的香蕉對我來說稍甜

如果可以用更偏酸感的水果平衡對我來說更完美

手作麵包+手作莓果果醬 100元

初次造訪第一道品嘗的NUKI食物光吐司就令人驚艷

鬆軟酥脆富有彈性令人口齒留香

自家製的果醬也一樣有著滿滿水果酸甜多汁

焦糖布丁 100元

不僅是布丁更搭配了各種新鮮水果就像一幅畫作

果然是NUKI招牌甜點強項

原味的焦糖布丁更能吃出單純的雞蛋與焦糖甜中帶點微苦的甜蜜滋味

搭配的鮮奶油不論單吃或搭配布丁享用都很棒

綿密入口即化的質地有點像半融化的冰淇淋

加上檸檬皮屑的巧思非常加分讓味道更清爽不膩

拿鐵 170元

奶味濃郁有著乳香馥郁的甘甜

義式咖啡帶著一點微苦交織融合恰到好處

抹茶牛奶 170元

跟拿鐵一樣用可愛逗趣的狸貓杯盛裝

拉花精緻是個飽滿的愛心

抹茶味道香濃帶著特有的微苦不會太甜

西西里咖啡 160元

本身沒有額外加糖的酸度很足令人滿意

整體檸檬味較強烈相對咖啡較淡

瓶子跟杯子都放入冰塊維持冰涼讓每一口都是清涼消暑的冰度

每次造訪NUKI都可以感受到主理人不斷創新菜色與進步美味

真的讓人沒有來膩的一天

完全可以從午餐一路吃到晚餐飽足回家

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/06

花費: TWD600(西西里+布丁+定食各1)

NUKI coffee

FB粉絲團/IG

11:30-18:00 (L.O. 16:30)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: Yes

有無限時: Yes(平日3小時/假日2小時)

低消限制: 每人一杯飲品 (孩童每人一杯飲品或一份餐點/甜點)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區金門街5-1號



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