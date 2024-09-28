將近半年沒來斗六了

感覺斗六跟嘉義市很像，是一個中心地帶熱鬧方便、但觀光景點不耐玩的地方

偶爾來一趟，找個沒吃過的餐廳或小吃試試，半或一日的行程就很適合

我很喜歡用Google map或親自穿梭在各地菜市場中找小吃美食(主要是春捲潤餅為主啦)

發現有一家「吳家肉圓」評價相當好，乍看也應該是我喜歡的肉圓類型

就趁二月某週日來吃吃看囉

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餐廳名稱：吳記肉圓(雲林縣斗六市愛國街21巷10號，斗六市場內)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：05-5343581 9:30-19:30

餐點介紹：肉圓/湯類

用餐日期：2024.02

▲吳記肉圓 招牌

隱藏於斗六市場的中央區域，是人潮最壅擠的一級戰場地帶

吳記肉圓位於一條相對靜謐、旁邊為私人住宅的巷內，巷口是一家肉羹和果汁店

好在這個放在巷口的大招牌指示，不然真的很難路過看到

▲吳記肉圓 用餐環境

轉進巷內瞬間寬敞順暢許多，因為少了採買的人潮

不過肉圓店的生意可是沒有被這轉角巷弄而埋沒，客人可是絡繹不絕啊

總共約九六、七張桌，維持八九分滿

(客串演出: J哥、Na哥)

吳記肉圓 菜單(拍攝日期：2024.02)

肉圓 NT 70/ 2顆

內容：肉圓兩顆、米醬、肉圓醬、蒜末(客製化添加)

桌上的紅橘色辣醬則推薦要加!! 調味濃郁，辣勁浮現在咽喉處，持續數秒不持久，辣得很舒適，加多一點也不會太鹹



▲低溫油泡的肉圓會切開再裝到碗裡，點兩碗共四顆，有兩顆都是肉餡完整的滑出來

肉餡是整糰的，直徑約5 cm的圓餅模樣很像一塊漢堡排

其中一面有布滿白色的...筍乾丁啦!不是肥肉啦~

肉餡很扎實一整團，沒有太多白色肥肉感；滿滿的筍乾格外鮮脆，口感更為層次豐富

▲我很怕太Q、太厚的肉圓皮，而吳記肉圓家的肉圓皮且我能接受!

肉圓皮半軟半Q，厚度約是0.5 cm，而且整塊肉圓皮厚度差不多，不會說頂部很薄、底部又特別肥厚

肉圓醬甜鹹適中；雪白的米漿綿濡濃厚但吃起來近乎沒味道，也沒有甜味

綜合湯 NT 15

魚丸兩顆、油豆腐一塊

用很像國小吃營養午餐時用的不鏽鋼湯碗盛，就是一個普通分量的湯量

口味清淡、少少的白胡椒和芹菜調味，普普通通

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以上。

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