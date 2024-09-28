將近半年沒來斗六了
感覺斗六跟嘉義市很像，是一個中心地帶熱鬧方便、但觀光景點不耐玩的地方
偶爾來一趟，找個沒吃過的餐廳或小吃試試，半或一日的行程就很適合
我很喜歡用Google map或親自穿梭在各地菜市場中找小吃美食(主要是春捲潤餅為主啦)
發現有一家「吳家肉圓」評價相當好，乍看也應該是我喜歡的肉圓類型
就趁二月某週日來吃吃看囉
雲林縣旅遊資訊可參考
餐廳名稱：吳記肉圓(雲林縣斗六市愛國街21巷10號，斗六市場內)
餐廳連結：FB粉絲專頁
營業資訊：05-5343581 9:30-19:30
餐點介紹：肉圓/湯類
用餐日期：2024.02
▲吳記肉圓 招牌
隱藏於斗六市場的中央區域，是人潮最壅擠的一級戰場地帶
吳記肉圓位於一條相對靜謐、旁邊為私人住宅的巷內，巷口是一家肉羹和果汁店
好在這個放在巷口的大招牌指示，不然真的很難路過看到
▲吳記肉圓 用餐環境
轉進巷內瞬間寬敞順暢許多，因為少了採買的人潮
不過肉圓店的生意可是沒有被這轉角巷弄而埋沒，客人可是絡繹不絕啊
總共約九六、七張桌，維持八九分滿
(客串演出: J哥、Na哥)
吳記肉圓 菜單(拍攝日期：2024.02)
肉圓 NT 70/ 2顆
內容：肉圓兩顆、米醬、肉圓醬、蒜末(客製化添加)
桌上的紅橘色辣醬則推薦要加!! 調味濃郁，辣勁浮現在咽喉處，持續數秒不持久，辣得很舒適，加多一點也不會太鹹
▲低溫油泡的肉圓會切開再裝到碗裡，點兩碗共四顆，有兩顆都是肉餡完整的滑出來
肉餡是整糰的，直徑約5 cm的圓餅模樣很像一塊漢堡排
其中一面有布滿白色的...筍乾丁啦!不是肥肉啦~
肉餡很扎實一整團，沒有太多白色肥肉感；滿滿的筍乾格外鮮脆，口感更為層次豐富
▲我很怕太Q、太厚的肉圓皮，而吳記肉圓家的肉圓皮且我能接受!
肉圓皮半軟半Q，厚度約是0.5 cm，而且整塊肉圓皮厚度差不多，不會說頂部很薄、底部又特別肥厚
肉圓醬甜鹹適中；雪白的米漿綿濡濃厚但吃起來近乎沒味道，也沒有甜味
綜合湯 NT 15
魚丸兩顆、油豆腐一塊
用很像國小吃營養午餐時用的不鏽鋼湯碗盛，就是一個普通分量的湯量
口味清淡、少少的白胡椒和芹菜調味，普普通通
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以上。