

南機場的小吃美食，相較於台北市的其他幾處大型夜市，這整體而言讓人感覺平價許多，也有人稱它為〝台北市高CP值的夜市〞，且其中還有多道被米其林所推薦的小吃。今天要介紹的這家「山內雞肉」，不僅曾被米其林必比登推薦過幾次，並和另一攤「曉迪筒仔米糕」，被不少人稱號是南機場夜市的兩大門神～

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▲「山內雞肉」

位於中華路二段307巷，

南機場夜市入口處的右側。

和對面的「曉迪筒仔米糕」，

人稱南機場夜市的兩大門神！

營業時間，

攤前總是大排長龍～





▲攤外觀

據說老闆的媽媽原來是賣鹹水雞的，

後來老闆建議媽媽，

再加上一碗白飯就可變成正餐，

客群會更廣。

於是約11年前，

開始賣起雞肉飯，

生意越來越火紅，

還被米其林必比登推薦過幾次。





▲用餐區





▲價目表

餐點選擇有飯類、湯類、其他類





▲營業時間

每日透早11點

睏未企10點

睏貴逃12點

賣完休睏

星期六公休

#老闆很風趣也很率性





▲餐點上桌

山內雞肉飯、腱肉飯、蔥燒肉飯、燙高麗菜

#飯類皆附碗當歸清雞湯





▲蔥燒肉飯

個人覺得比較普通的一道





▲燙高麗菜





▲腱肉飯

據說店攤家早期只賣雞肉，

有次碰上了禽流感，

才開發出豬腱肉的選項。

阿發也頗常在市場買豬腱肉，

來下廚煮晚餐，

不過大概是我吃看得還不夠多，

第一次看到帶皮的豬腱肉！





▲腱肉飯，特寫

帶筋且札實的帶皮腱肉，

精心滷製後，

皮薄Q彈、肉質軟嫩，

但又具咀嚼的口感，

也能滿足我有吃到肉的踏實感。

店家的招牌是雞肉，

但這腱肉，

反而有點出乎我意料外的好吃～





▲山內雞肉飯（120元）

包含：－碗雞油拌飯+一盤台灣仿山雞+－碗當歸清雞湯





▲山內雞肉

據說這的雞肉，

採用的是台灣仿山雞。

把整隻新鮮的雞肉，

先用大火煮滾了後，

改小火悶兩個小時，

取出時再用冰塊冰鎮。

因此能保有雞肉鮮美的滋味不流失，

外皮Q脆彈牙，

肉質鮮嫩香甜不柴澀，

再淋上特製醬汁，

整體風味不錯。





▲山內雞肉飯，雞油拌飯特寫

汁醬脂香十足，

讓人一口接一口～





▲留影

「山內雞肉」在網路上有3千多則評論，

雖平均不到4星，

卻攤前總是大排長龍，

個人覺得其雞肉飯，

好吃但還不至於讓人很驚豔，

我們腦海中還馬上能浮現出，

另外覺得更好吃的幾家。（反倒是帶皮的腱肉，有點出乎我們意料外的好吃）

不過其雞肉飯，

口感與CP值不差，

算是物美價廉，

也是米其林必比登，

數次推薦的超人氣雞肉飯。

加上和「曉迪筒仔米糕」並列為，

南機場夜市的兩大門神，

所以是來這必吃的排隊美食～



【營業時間】11：00～21：00；週六店休

【地 址】台北市中正區中華路二段307巷20-3號

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