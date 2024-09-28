南機場的小吃美食，相較於台北市的其他幾處大型夜市，這整體而言讓人感覺平價許多，也有人稱它為〝台北市高CP值的夜市〞，且其中還有多道被米其林所推薦的小吃。今天要介紹的這家「山內雞肉」，不僅曾被米其林必比登推薦過幾次，並和另一攤「曉迪筒仔米糕」，被不少人稱號是南機場夜市的兩大門神～
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▲「山內雞肉」
位於中華路二段307巷，
南機場夜市入口處的右側。
和對面的「曉迪筒仔米糕」，
人稱南機場夜市的兩大門神！
營業時間，
攤前總是大排長龍～
▲攤外觀
據說老闆的媽媽原來是賣鹹水雞的，
後來老闆建議媽媽，
再加上一碗白飯就可變成正餐，
客群會更廣。
於是約11年前，
開始賣起雞肉飯，
生意越來越火紅，
還被米其林必比登推薦過幾次。
▲營業時間
每日透早11點
睏未企10點
睏貴逃12點
賣完休睏
星期六公休
#老闆很風趣也很率性
▲餐點上桌
山內雞肉飯、腱肉飯、蔥燒肉飯、燙高麗菜
#飯類皆附碗當歸清雞湯
▲腱肉飯
據說店攤家早期只賣雞肉，
有次碰上了禽流感，
才開發出豬腱肉的選項。
阿發也頗常在市場買豬腱肉，
來下廚煮晚餐，
不過大概是我吃看得還不夠多，
第一次看到帶皮的豬腱肉！
▲腱肉飯，特寫
帶筋且札實的帶皮腱肉，
精心滷製後，
皮薄Q彈、肉質軟嫩，
但又具咀嚼的口感，
也能滿足我有吃到肉的踏實感。
店家的招牌是雞肉，
但這腱肉，
反而有點出乎我意料外的好吃～
▲山內雞肉飯（120元）
包含：－碗雞油拌飯+一盤台灣仿山雞+－碗當歸清雞湯
▲山內雞肉
據說這的雞肉，
採用的是台灣仿山雞。
把整隻新鮮的雞肉，
先用大火煮滾了後，
改小火悶兩個小時，
取出時再用冰塊冰鎮。
因此能保有雞肉鮮美的滋味不流失，
外皮Q脆彈牙，
肉質鮮嫩香甜不柴澀，
再淋上特製醬汁，
整體風味不錯。
▲山內雞肉飯，雞油拌飯特寫
汁醬脂香十足，
讓人一口接一口～
▲留影
「山內雞肉」在網路上有3千多則評論，
雖平均不到4星，
卻攤前總是大排長龍，
個人覺得其雞肉飯，
好吃但還不至於讓人很驚豔，
我們腦海中還馬上能浮現出，
另外覺得更好吃的幾家。（反倒是帶皮的腱肉，有點出乎我們意料外的好吃）
不過其雞肉飯，
口感與CP值不差，
算是物美價廉，
也是米其林必比登，
數次推薦的超人氣雞肉飯。
加上和「曉迪筒仔米糕」並列為，
南機場夜市的兩大門神，
所以是來這必吃的排隊美食～
【營業時間】11：00～21：00；週六店休
【地 址】台北市中正區中華路二段307巷20-3號
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