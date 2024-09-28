▲燈光美氣氛佳，『完鍋子熱炒』越夜越美麗，整個解壓溫馨氛圍滿分。

▲走出「忠孝敦化站」一號出口，或者搭捷運電梯上來，轉入旁邊的忠孝東路四段181巷，直走到底市民大道四段，右轉就到了『完鍋子』店家了。

▲『完鍋子』位於台北市東區熱鬧商圈，捷運「忠孝敦化站」附近，市民大道車水馬龍的街道上，交通很是方便，所以來此小酌，就不要開車了。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲門口橫布條上：18天買4送一，消費滿2,000送澎湖小卷，『完鍋子 』喜慶鮮紅的門面迎賓。

▲整排的大紅燈籠高掛，金黃色柔亮的燈光灑下，原木的桌椅板凳幽靜雅致，是個和風佈置，舒適的場地。

▲不一會兒，熱鬧的夜晚人潮出現，服務人員招待非常熱忱，店裡整個用餐氛圍，溫馨舒適滿分。

▲「Menu」分為冷盤、生魚片手捲、熱炒、干鍋、三杯、炒飯麵類、重慶烤魚、炸物、燒烤、點心、招牌、火鍋、滷味...等，各式各樣的料理，應有盡有，白飯還無限供應，很是豐富，單價看起來親民，每樣都讓人想嚐；每道料理都有大小盤之分，我們三個都點小盤，份量就很多了唄。

▲我們三個多年的知交，一瓶啤酒，幾道美味的熱炒料理，白飯免費吃到飽，渡過一個美麗盡興的夜晚。

▲店家有18天啤酒買4送一的優惠，唯閨蜜她們都是下班騎車過來，我就只拿一瓶啤酒小酌一下。 （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲乾杯! （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲今晚跟閨蜜們，有個下班後小酌的約會，謝謝Diana、Vicki好友們趕來餐酒聚會。

▲「糖醋魚片」$200

▲「糖醋魚片」裹薄粉的糖醋魚柳，酸甜合宜，在大蒜洋蔥熱炒下，酥香帶柔美，白芝麻增添香氣，整道甘郁好味道。

▲「避風塘蝦」$280

▲「避風塘蝦」大隻的炸蝦，酥香到連蝦殼都讓人整個啃完。

▲「避風塘蝦」酥脆鹹香的蒜酥，快炒的炸鮮蝦，蝦肉彈牙，加上乾辣椒的微辣提香混合其中，香氣濃郁，實在人間美味，真的超級下飯，也很適合當下酒菜。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲「鹹蛋苦瓜」$180



▲微鹹苦的苦瓜，蛋黃滑柔纖維，甘郁美味，我們一致認為這盤是吃過最好吃的「鹹蛋苦瓜」。

▲「水煮牛」$260

▲「水煮牛」雖是小辣，以不吃能辣的人來說，還是很麻辣，牛肉柔嫩多汁，辣椒+蒜香迷人，加蒜苗芹菜，整道是又麻又辣又香，很下酒下飯。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲「糯米椒羊肉」$220

▲「糯米椒羊肉」整道小辣香鮮的羊肉，完全無羶味，口感比較鹹，也是道下酒下飯的料理，很棒。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲友人Diana在臉書打卡寫道：華燈初上、人約黃昏后、熱炒店、美酒佳餚鋪滿桌、美酒一杯續一杯、座上閨蜜盡暢飲、歸來心猶有留香、餘韻裊裊。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲除了啤酒及滿額優惠，非假日~週日至週四的KTV包廂，包場低消八仟，不限人數。

▲ 生活上的小確幸，就是偶爾與好友們小酌一下，小小滿足的幸福；位在東區市民大道四段，車水馬龍上的『完鍋子熱炒』，燈光美氣氛佳，服務人員招待非常熱忱，食材新鮮高檔，無論是熱炒還是各種台式港式料理，主廚一手好廚藝，讓人吃飽喝足，很是盡興；這裡真是是下班後，最佳小酌Relax的場所，推薦給有來東區的饕客們。

『完鍋子熱炒』

地 址：台北市松山區市民大道四段 159 號

電 話：02 - 8771 - 3603

營業時間：17:00–00:00

粉絲團：： 完鍋子熱炒 )

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