草嶺石壁竹創森園區 | 雲林古坑旅遊「植語食」品在地食材。

植語食-漫行草嶺避暑趣 | 雲林古坑草嶺旅遊推薦，位於雲林古坑的草嶺地區為阿里山國家風景區管理處所推動的大草嶺觀光圈，雲嶺之丘為跨越雲林縣、嘉義縣、南投縣之地，天氣良好時可眺望絕美山景；交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與雲林縣石壁休閒農業區發展協會規劃：植語食-漫行草嶺避暑趣活動，團體預約後可品嚐在地土壤孕育出山珍食盒、漫步林木古道再搭配竹創咖啡體驗，是一趟滿足身心靈且放鬆的健康之旅。

古坑石壁旅遊

「寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦、無竹令人俗」。草嶺的舊名番坪坑，位於雲林縣古坑鄉的東邊山區，鄰近阿里山、溪頭與瑞里等風景區，雲林古坑鄉草嶺村海拔1200公尺以上的石壁，早年因為孟宗竹帶來經濟價值，在這片森林種植了竹子，讓竹林跟杉木林共處，竹林在適度疏伐，發展為適合小眾的深度旅遊，步行在木馬古道裡，縈繞著淡淡竹香跟杉木香，讓人心曠神怡、身心放鬆。

植語食-漫行草嶺避暑趣行程 養生漫步▶漫步木馬古道開啟植療無現想像 靜心品茗▶竹林裡品茗享受高山茶清香回韻 竹園品食▶食地蔬菜料理擺盤精緻自然美味 竹創咖啡▶創意竹筒烘咖啡豆體驗趣味十足

古坑草嶺五元兩角

一直是我想來拍攝的特色裝置，涼亭和綠廊皆採用孟宗竹編製成，一開始只是單純為旅人建造躲避雲雨的休憩竹亭，涼亭頂部上的角面有三角到九角，幾座加起來總共四十二角，另外還有圓形一座則算為一元，加總起來就是五元兩角。

▲古坑鄉草嶺村石壁風景區木馬古道還有設置停車場方便停車。

植語食-漫行草嶺避暑趣行程在古坑鄉長跟立委助理的致詞開場後我們從木馬古道起點出發，為時大約2小時的步道健走、品茗與在地美食饗宴。

健行步道前事情注意事項：請攜帶雨傘跟輕便雨衣、攜帶水、穿著輕鬆為主、防滑較強運動鞋。

養生漫步▶漫步木馬古道開啟植療無現想像

這條古道是早年運送木材的棧道，後來修建成一條休閒步道，木馬古道穿梭在516公頃的林區內，保留原始完整森林型態，沿途為孟宗竹林、杉林混合林，在步道入口就能感受空氣清新宜人，芬多精負離子為城市的40倍，沐浴在濃郁的負離子裡，適合現代人紓壓放鬆身心。

▲這次健行旅程裡最可愛的團友。

石壁竹創森園區木馬古道-瀞座

進入森林的初始站，面向竹林的大舞台「瀞座」，建築師打造的半圓弧形涼亭內，使用孟宗竹跟桂竹打造，採最低成本設計出適合人平躺的角度，可先在這裡閉上眼睛放鬆，感受大自然賦予的的天然白噪音。

沿途在雲林縣石壁休閒農業區發展協會賴郁憲理事長的導覽下，獲取了許多林野間植物的知識，不同的植物跟葉子有不同的功效，另外介紹的颱風葉(棕葉狗尾草)則是讓我覺得相當有趣。🫠

幽篁的竹林帶給石壁人自豪的竹藝發揮。

這股鬱鬱蔥蔥之美，竹林散發的清香讓我沉迷，石壁的孟宗竹因為有定期疏伐整理，視覺上也較為整齊，讓旅人留下美好的印象。

古道裡的杉木種類以柳杉為主，因為粗壯筆直，是早年時作為電線杆的木頭。

杉木的一角感覺被山豬或者猴子蹭掉的。

跟著導覽老師一直從步道往前行，這條木馬古道有定期整理，算是相當好走的一處古道，不過山中天氣變化相當大，有時候晴朗有時候下起小雨，請記得攜帶雨具跟輕便雨衣。

靜心品茗▶竹林裡品茗享受高山茶清香回韻

石壁竹創森園區木馬古道-微風小築

以橢圓環形串聯風之舞台，竹子打造的休息亭讓遊客躲雨，且還設置了餐桌可在這裡稍微小憩。

接著是體驗蓋碗茶的魅力，因為太久沒使用這種茶具，我自己拿的姿勢錯誤還差點被燙到，沖泡的是當地種植的高山烏龍茶，沖泡後的茶湯金黃透亮，入口香氣四溢，還會在口腔裡縈繞。

三根手指頭拖著底盤才不會被熱茶燙到，像古裝劇用蓋子輕輕將茶葉撥去一旁，輕輟一兩口，女孩子喝是不露齒的。

木馬古道最高點設置「風之舞台」是一處觀景平台，因為起霧了前方啥都看不清，天氣晴朗時則是蔥翠欲滴的茶園風光。

我們走的是最輕鬆的路程，從五元二角入口處一路慢行到穹頂竹棚，扣除中間品茗的時間，大約走了一個多小時。

石壁竹創森園區木馬古道-穹頂竹棚

竹棚成為當地茶農舉辦茶席、手作課程、講座的場域，穹頂竹棚是竹編加上銅片，做出像烏龜殼般弧形入口，方便進出也能遮擋風雨；後方的小柴軒榮獲「雲林最美廁所」，是用杉木角堆疊，上洗手間還能聞到杉木香氣。

竹園品食▶食地蔬菜料理擺盤精緻自然美味

選用在地農產食材製作的竹創餐盒，應該是我這趟旅程最期待的環節，有什麼事情比吃飽還重要呢？植語食：六宮格的配菜搭配竹筒飯、低溫發酵的窯烤麵包、GABA茶，酸筍雞湯為涼涼的天氣注入一股暖意。

竹創餐盒500元。搭上竹製餐具，整個文青感就躍升了，特別吸引我目光的是右手邊的一塊窯烤麵包以及前方的竹筒飯，來自於石壁蘇家農場的好手藝！搭配農場培植的椴木香菇、放山雞肉、石壁特產酸筍，苦茶油入料理增加風味。(竹叉跟竹碗可以帶回家)

植語食餐盒售價500元(限團體15人以上預約)菜色由左到右、上至下：

山楂果果凍、當日自家手工製作草仔粿、油炸在地產椴木香菇、苦茶油拌生菜堅果、醬炒放山雞肉、炒石壁酸筍。附低溫發酵雙茶窯烤麵包、竹筒飯、GABA茶、酸筍雞湯。

我是很愛吃筍子的人，這炒酸筍真的入味又爽脆，其實吃起來不會酸，旁邊雞胸肉醬香十足，酥炸椴木香菇單吃就很美味，當日早上現做的草仔粿料多味好，每一樣都很好吃。特別推薦窯烤麵包，因為是前一天低溫發酵，吃起來特別柔軟，茶香十足！

竹筒飯則是使用兩種米填入竹筒裡，吃的到竹膜，吃起來很Q，相當飽足。

涼涼的細雨裡來上一碗酸筍雞湯，熱別暖身。

原創於日本具有高GABA含量的「佳葉龍茶」改良為GABA茶，有助於放鬆舒眠，喝起來爽口不苦澀。

另外餐食有不同方案可以選擇，都可洽詢石壁休閒農業區發展協會。

竹創咖啡▶創意竹筒烘咖啡豆體驗趣味十足

元富咖啡莊園在雲林草嶺深山中，常年溫差明顯，種植阿拉比卡系列SL34、藝伎等優良品種，堅持友善農法，品質不亞於外國豆，到古坑也是必喝這裡種植的在地咖啡。

雖然之前有體驗過烘豆，但是使用竹筒烘豆真的蠻有創意的，烘出來的咖啡豆帶著竹子的香味，真的挺吸引我的目光；首先將咖啡豆用力往桌上敲打，讓咖啡殼脫落，再挑出劣豆，後將咖啡豆放置竹筒裡，塞入棉布，加熱焙炒。

可能是戶外的天氣太涼，我們焙炒了好久才完成，當然竹筒外層也幾乎燒焦了。

接著可以在咖啡耳掛包上畫上自己喜歡的圖案跟貼上植物花朵，我畫了一個Q版的自己，烘好的咖啡豆研磨入耳掛包封壓完成。

石壁居民走過921嚴重毀損，重新建造療癒基地，竹林深處散發出濃郁的東方禪意，搭配自然新鮮負離子空氣，讓人舒壓又舒心，有空不妨規畫一下來趟石壁療癒之旅，將手中的3C跟工作先暫時放下，舒緩放鬆身心。

雲林縣石壁休閒農業區發展協會

多項體驗內容請洽詢：

雲林縣石壁休閒農業區發展協會 0980-860-776 汪小姐

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