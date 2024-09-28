從民權西路站需要走一段路才能抵達巷弄內的仙島漢方

第一次聽到所謂東方漢方茶為主的茶館非常令人好奇

極度獨特浮誇的門面加上黑色主調增加神秘玄學氣息

在西區老城舊公寓中更是突出讓人經過完全不會錯失

櫃台打造成中藥房的風格

深黑色系搭配金色雕琢更加華麗富貴

由漢方茶飲品牌NiouTea跟好氏研究室聯手打造充滿東方元素

店內以圍幕簾帳打造如夢似幻的不真實感

圓拱型如同在洞穴用餐一般很有武俠修仙的氛圍

雖然是長桌空間會與其他客人併桌

但巧妙運用廊柱與光影的遮掩增添許多私密感

最深處有著非常寬敞的類似小包廂的區域

留下一半的空間不擺設座位讓室內顯得寬敞透亮絲毫不擁擠

就像在洞穴探險一般室內特別隔出一個不規則形狀的區域

作為展示販售茶葉與周邊商品的陳列

透光的天花板灑落絲絲光縷有點像玻璃溫室的感覺

垂下的枝枒樹葉經過精心設計真的像是來到蓬萊仙境

在仙界體驗與欣賞各種細膩精緻的漢方草藥茶香取得平靜自然

每個座位上都有擺設桌巾與菜單更像來到高級無菜單料理用餐的質感

以書法字體及水墨畫風格的設計細節令人佩服店家的用心

菜單很符合中式典雅風情設計質感

除了茶飲之外也有好幾種餐點可以搭配享用

全黑的餐盤與桌子加上光線照射的幽微氛圍很超現實

真的很有仙俠或奇幻小說描繪不食人間煙火的感覺

鍛茶 280元

招牌的鍛茶整套上桌完全像是中式大戶人家享用茶點的陣仗

桌上的精巧松樹更增加仙氣陣陣

以茶壺承裝熱茶上桌透過蠟燭燃燒火光保溫

附上的芝麻糕點鬆軟黏而不沾牙

甜度不高主要是滿滿芝麻堅果香感覺很健康

紅玉紅茶為底的鍛茶加入牛蒡、蒲公英、香料蜂蜜與鮮奶調製

所有仙島漢方的茶飲都使用特別的羅漢果糖帶來自然甘甜又減少熱量攝取

香料蜂蜜香氣細膩入口有著蜂蜜特有的清甜

有點像鍋煮奶茶的做法讓鮮奶與紅茶很完美相互融合順口圓潤

舌尖更能捕捉到牛蒡與蒲公英帶來的青草微苦調性層次豐富細膩

暖陽茶 210元

暖陽茶上桌時即是一碗熱茶的型態

以錫蘭紅茶佐肉桂、丁香、豆蔻讓香氣帶著印度香料奶茶的熟悉感

溫和不會太強烈的香料味道很平易近人

茶奶搭配熬煮入味Q彈甜而不膩的珍珠可以自由斟酌加入

羅漢果糖取代一般的蔗糖或砂糖更沒有負擔

甚至還加上枸杞讓甜味又多了一層變化

小黑仙吐司 120元

小份的吐司是個可愛的方形磚塊

加入竹炭讓外觀呈現黑色但本身還是原味

土司上插上的功夫小人旗很卡通風格

沾醬是中西混合非常特殊的橄欖油加上八角與海鹽

橄欖油的香醇中融入八角非常突出的香氣

雖然原本有點擔心但入口其實非常美味

吐司鬆軟很有彈性與水分

吃完後還可以用帶有茶葉芬芳的溼紙巾擦手清潔

香曲布丁 150元

布丁的盤子是很有趣的葫蘆造型

經典的原味布丁佐上微苦焦糖

布丁體屬於奶味濃厚的紮實口感

比較厚實沒有Q彈的感覺

推薦多人分食避免單吃完整份會有點膩口

原本以為仙島漢方是一間網美取向的茶館

相對於環境對食物比較沒有太大期待

實際品嘗茶奶真的很精緻有特色令人改觀

對我來說是會想帶外國朋友來品飲的特色店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/03/24

花費: TWD760(茶x2+吐司+布丁各1)

仙島漢方SENTO

FB粉絲團/IG/官網

13:00-18:00

公休日: 週一至週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒103 台北市大同區承德路三段90巷2號

電話: 02-2595-3757



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