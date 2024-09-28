

伊薇儷婚宴會館由國道三號茄苳交流道103K下交流道,就在右手邊鄰近中華大學,外觀是一棟純白色歐式建築,超級浪漫非常亮眼很容易就可以看到唷~

伊薇儷婚宴會館擁有五個不同類型的宴會場地,可符合各種桌數的婚宴.生日會或尾牙聚餐,宴會廳無柱視線很棒,全場可以打通就可以容納近200桌喔!



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伊薇儷婚宴會館相關資訊

地址： 300新竹市香山區五福路二段761巷61號

營業時間：10:00–21:00

電話號碼： 03 518 2899

官網:https://www.evelywedding.com.tw/

IG:https://www.instagram.com/evelywedding/



伊薇儷婚宴會館前面都規劃了完善的停車格,如果第一停車場停滿還有第二停車場也在旁邊,賓客停車都沒有問題喔~

伊薇儷婚宴會館大廳及賓客接待區介紹



一進到大廳哇!眼睛一亮,這挑高12米的大廳還有璀璨華麗的水晶吊燈,非常大氣豪華彷彿進了歐洲博物館.



好高雅的禮賓接待區,我超喜歡整體的配色



禮賓區對面還有兩個圓桌桌花跟立柱花束,這兩個小圓桌擺上新人的婚紗照還有各種生活照可以讓賓客參觀拍照



大廳還佈置了各種花牆及網美牆可以供新人及賓客拍照留念



我自己很喜歡這個花牆,好多親友都在典禮前來這裡拍團照.家庭合照..超美!!



大廳真的處處都是網美牆,當天還看到新人趁著二進空檔在窗戶邊拍深情款款的美美照耶!

專屬新娘休息區



擁有寬敞獨立的化妝空間，並配備有保全門禁管控，新人們可以安心放心的進行婚禮及婚宴.

伊薇儷婚宴會館有各種服務企畫方案

伊薇儷婚宴會館擁有非常完整的企畫團隊,可以配合各種大小型婚宴.生日宴.尾牙聚餐等規劃

可以依照需求安排流程規劃.專業音響設備.接待桌.桌花.新郎新娘活動等等..並依預算提供相關配套...

以上活動內容及菜色都可以是先詢問接洽婚宴會館人員.

參觀當日新人實際婚宴活動進場.流程.佈置等資訊分享



賓客陸續到來在舞台前方先備有各種水果蛋糕小點,可供先到的賓客享用我覺得超貼心的.



場地挑高且無柱可以讓親友完全無擋觀禮,舞台上還播放著新人的婚紗照.生活照等,桌與桌寬敞還有各種花柱裝飾非常浪漫.



舞台上除了各種盆花裝飾,還有象徵著愛堅實鞏固的香檳塔儀式,舞台上還隨播放著新人的生活照.婚紗照很是浪漫.



主桌還擺放著不同更精緻的餐具及紅通通的椅子非常喜氣.



新人進場可看到長長的地毯夾道圓圓滿滿的花柱及愛心花牆,搭配著浪漫的音樂所有賓客給予最熱烈的掌聲與祝福迎接新人入場.



當天的新人二次入場我覺得超酷的~新郎新娘是沿路唱著歌緩慢走進婚宴會場的~全場歡呼拍手.



舞台上的大銀幕還著字幕及他們的生活照,新娘唱歌超好聽的,所以全場歡呼來到最高潮,這都是伊薇儷婚宴會館場地可以提供的設備可以事先規劃的.

這次是陪親友來參觀婚宴場地,我覺得伊薇儷婚宴會館場地超級漂亮寬敞,整個白色建築及挑高超級浪漫的,

另外他們的服務真的是全方位的,包含活動流程.佈置.音響.主持人完完整整都包套服務,可以省去新人為婚禮的忙碌,

另外連新娘休息室的安全考量都考慮到真的非常貼心,

而且交通方便位在新竹交流道附近不管北下南上的賓客都非常方便.

很推薦給即將結婚的新人喔!



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