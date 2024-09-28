台中又有新的手搖飲品牌囉！地點就開在台中一級飲料戰區美村路上，店名叫做吨吨煮茶，吨「ㄉㄨㄣ」字取自於英文「drink」的諧音，招牌芭檸炙烏龍清爽又好喝，還有抹茶控必嘗的靜岡抹茶鮮奶，9/27開幕連續五天買一送一，趕緊衝一波

吨吨煮茶位置

吨吨煮茶位在台中西區美村路一段，靠近五權五街，距離美術園道、國美館不遠

吨吨煮茶環境

吨吨煮茶整體裝潢以充滿活力的紅色作為主色調，搭配質感灰色系，象徵著品牌對茶飲的堅持與對顧客熱情如火的服務精神，不管站哪個角度都好好拍

吨吨煮茶菜單

吨吨煮茶慶開幕9/27-10/1連續五天指定飲品買一送一

吨吨煮茶的單茶都是採用全智能茶機，只要掃一下QR code，就能做出一杯茶，讓每杯茶都能喝到最高品質

奶精的部分也是用智能機而非人工盛裝，比例精準

芭檸炙烏龍 55元

吨吨煮茶的必點招牌，採用新鮮芭樂、新鮮檸檬搭配炙烏龍，甜度建議三分糖以上，讓炙烏龍的濃醇茶香融合了新鮮芭樂與檸檬的酸甜滋味，清爽中帶層次感，很適合炎熱夏天來上一杯

芝芝雪蓋金 55元

這杯芝芝雪蓋金基底是金萱烏龍，搭配起司、鮮奶油及萬丹鮮奶打成芝士奶蓋，畫面宛如白雪緩緩落下超級美，剛開始先感受到芝芝奶蓋的濃郁奶香，尾韻伴隨著起司的微鹹香氣，搭配無糖金萱烏龍，層次豐富，好喝又順口

炙烏龍奶茶 45元 + 珍珠 10元

覺得珍珠奶茶有點膩想換換口味，可以試試吨吨煮茶的炙烏龍奶茶加珍珠，採用深培烏龍，入口除了濃郁奶香，還多了深培烏龍的渾厚茶香，點無糖甜度剛剛好，吨吨煮茶的珍珠不僅大顆又Q彈，嚼起來還帶有迷人的黑糖香氣

靜岡抹茶鮮乳 75元

抹茶控必喝！吨吨煮茶這杯靜岡抹茶鮮乳可厲害了，採用日本靜岡粉搭配台灣獨家配方，加上100%萬丹鮮奶，香氣四溢，一入口就能感受到濃郁的抹茶香氣，交織著鮮奶的香醇，點無糖也好好喝，曾經這杯靜岡抹茶鮮乳還與知名咖啡店盲測勝出呢

質感又好喝的手搖飲再一間！於9/27新開幕的吨吨煮茶，主打高品質茶飲，單茶更是使用全智能茶機製作，激推招牌芭檸炙烏龍及靜岡抹茶鮮乳，於9/27-10/1連續五天還享指定飲品買一送一