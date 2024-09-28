小南通咖啡位在科技大樓站附近的巷弄裡

主打台式與日式小吃的咖啡廳還是第一次遇到

門口的戶外座位以拉窗設計打造成開放空間

沒有門窗阻隔更自由的感覺

雖然是戶外但因為有屋簷遮擋即使下雨天也能坐在這裡安心享受微風

從內側看則有點像緣廊的設計感

牆面跟窗戶保留了原始建築老宅的風貌

有著時光痕跡的磚牆與修整好的復古壓紋玻璃窗就像回到鄉下老家的感覺

長排的桌子可以做為雙人或是四人座位

店裡時常可以看到附近居民熟客用餐順便跟主理人話家常

可以讓人感到溫馨的人情味

廚房空間非常專業簡直就像高級無菜單板前料理的氛圍

靠近還可以聞到日式高湯的誘人香氣

高腳椅座位區的長桌寬敞

如果沒有客滿的情形下一人享受整個空間非常舒適

牆上有著可愛的橙黃圓圈配上藍綠牆壁

與古早味風情滿滿的農家道具結合成一幅富有台式特色的裝飾藝術

除了常見的義式咖啡選項之外

最吸引我注意的是仙草艾酒美式

融合台灣古早味非常Fushion感的創意飲品難得一見

茶飲有許多以仙草茶為底的品項

無咖啡因飲品選擇以咖啡廳來說蠻豐富

當初會想來小南通就是看到豐富的台式與日式小吃

從雞蛋糕到筒仔米糕樣樣都是平常不會在咖啡廳供應的商品

銅板價格全部點一輪也不會太心疼

第一次看到咖啡廳有日式關東煮

品項豐富價格也不會太貴

除了單點也有套餐選項

食材更讓客人自由從數十樣中挑選喜歡的

作為不想吃太多的晚餐份量剛好

鹹食跟甜點與飲品有各種不同的組合優惠

對我這種一不小心會吃很多的人的荷包友善

小吃+關東煮套餐 188元

初次造訪既想吃米糕又想吃關東煮的完美組合套餐

附上兩份涼拌小菜與仙草紅茶

仙草紅茶喝起來微甜帶著有點薄荷感的清涼

涼拌菜偏日式調味不論酸甜的蘿蔔片或下酒菜經典款毛豆都很好吃

筒仔米糕 60元

筒仔米糕賣相非常漂亮

一份雖然看似不多但其實飽滿紮實吃完很有飽足感

身為香菜控很滿意有香菜點綴

搭配童年最愛的甜辣醬佐味

米糕的糯米雖軟糯但不爛仍有著咀嚼的口感

關東煮配料挑了爽口甘甜的燉蘿蔔、經典竹輪跟黃金魚卵福袋

高湯非常醇厚爽口帶有熬煮多時入味的蔬菜甘甜

沒有什麼人工調味料的感覺喝完嘴巴也不會乾

福袋一口咬下是超飽滿的魚卵

吸附飽滿湯汁非常有顆粒的軟嫩口感

蜂蜜水果捲 100元

小南通的自製甜點每日供應的品項不一

這次幸運遇到喜歡的水果捲

用了蜂蜜香氣格外濃郁

蛋糕體本身屬於比較紮實的口感

少了點我偏好的彈性空氣感

鮮奶油跟蛋糕都偏甜讓整個吃完後會有點膩口

冰磚拿鐵 150元

冰磚拿鐵跟一般拿鐵最大差異就在於冰塊完全是以咖啡原液製成

隨著冰磚融化整體的咖啡與牛奶的比例也會有濃度變化可以細細品味

最棒的是能確保每一口都可以喝到很濃郁的咖啡香不會被冰水稀釋

現烤雞蛋糕 蜜蘋果餡 75元

吃起來真的比一般雞蛋糕不甜

口感柔軟稍微偏乾但依舊好吃

一口咬下可以吃到自家製蜜蘋果餡

跟蛋糕體比例搭配剛好增加入口的濕潤度

西西里咖啡 140元

底層是檸檬汁與咖啡形成淺淺漸層

細密的微氣泡有點喝啤酒的感覺

灑上新鮮檸檬皮屑額外增添清香

整體喝起來酸甜平衡很消暑解渴

對小南通一試成主顧常常跑來當晚餐享用

完全無法抵擋台味小吃跟咖啡碰撞的好滋味

最近聽說店家在科技大樓站旁開了新的姊妹店安曇野商店

打算找個時間去試試看炒麵麵包

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/01/16

花費: TWD188(小吃+關東煮套餐)

小南通咖啡

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12:00-20:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: 每人100元

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 可 (假日視情況)

地址: 〒106 台北市大安區和平東路二段175巷24號1樓

電話: 02-2704-6608



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