對於我們這種會有長時間使用電腦的人來說，在家裡書桌或是辦公室工作桌放置檯燈會基本配備，好讓工作區域能有一定亮度，盡量減緩眼睛疲勞狀況。不過，如果是使用檯燈的話，電腦螢幕可能會因檯燈燈光照射，導致程度不一光線反射情況，讓打電腦舒適度或工作效率受到影響，加上家裡電腦是放置在客廳，並且無法擺放檯燈，因此為了降低長時間使用電腦造成的眼睛不舒服狀況，不久前就補充了這支台灣設計，可以直接掛在螢幕上不佔空間，能增加照明範圍68.7%，讓照明更廣更亮ASYM-Light非對稱光型設計，並且能自動調光智慧補足500Lux工作時所需照度，還有顏色表現接近太陽光的全光譜高演色性LED，無藍光跟頻閃危害，當然電腦螢幕也不會反光的BenQ ScreenBar Pro螢幕智能掛燈來使用，而且它還有入座偵測開關燈設計，當我坐在位置上就自動開燈，離開時自動關燈，真的相當方便呢！

BenQ螢幕智能掛燈致力提供使用電腦時最舒適的照明，目前有BenQ ScreenBar Pro、BenQ ScreenBar跟BenQ ScreenBar Plus三款可選，而自己在看過後，就選擇了有獲得G-Mark設計獎、LIT照明設計獎的ScreenBar Pro來使用。

BenQ ScreenBar Pro螢幕智能掛燈是以觸控方式操作，總共有入席偵測、亮度、色溫、亮度/色溫段數調整、我的最愛、自動調光、開/關燈這些觸控操作按鈕。

BenQ ScreenBar Pro螢幕智能掛燈使用了全光譜高演色性LED，顏色表現接近自然日光，同時也無藍光跟頻閃危害。

正式使用時，就將BenQ ScreenBar Pro螢幕智能掛燈夾在螢幕上邊框即可。

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