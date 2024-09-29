曾經去過泰國數次的我，以及郵輪工作關係常到普吉島的周先生，

我們兩個對於泰國食物除了喜歡還有熱愛，

我愛的是清爽感再搭配又冰又甜的泰式奶茶；他喜歡的則是重口味的酸辣海鮮湯。

就這樣帶著這樣的心情，來到板橋府中的黃石市場內，

發現了這泰式小攤～泰食記泰式料理

整面紅色的看板設計，走過路過超難錯過！

市場關係，大多婆媽都是來買菜外帶回家，再加上與溫暖的老闆小聊兩句，

本來對於內用環境沒有太大的期待，但其實泰食記泰式料理內用空間很舒適，

小小環境但明亮的內部，重點是還有冷氣，讓我有點意外！

牆上除了有泰國旅遊的照片記錄以外，還有泰國帶回來的圖畫，

以及泰食記泰式料理的菜色照片，

另外還有外送資訊、line好友募集，並且升級套餐的優惠選項！

泰食記泰式料理也有配合外送平台，當天也看到老闆一個人忙進忙出的準備外送訂單

餐具、醬料自取區非常乾淨，

尤其是餐具排列整齊，看了就很舒服！

醬料有各式各樣～

海南雞肉專用醬、辣醋、魚露和檸檬汁等

老闆一個人忙進忙出，生意頗好！

但是手腳很俐落，看老闆製作餐點的過程，可以感受到他的邏輯思緒很清楚～

周先生則是一直稱讚老闆，很親切帶有笑容，一定是婆媽聊個三五句的好對象！

泰食記泰式料理主打泰式麵食，

但也有限量的飯類唷！

雞肉涼拌沙拉 (小) $65

清爽的雞肉涼拌沙拉，

搭配大量的豆芽菜，清爽開胃的滋味，讓我們吃得很滿意！

雞肉也不乾柴，搭配起來剛剛好！

(左)泰皇家檸檬蜜茶 $60

(右)泰式奶茶 $55

吃泰式料理就不能錯過的飲品，

使用泰國蜂蜜搭配新鮮檸檬汁製成，酸甜好滋味！

泰式奶茶更是不用多說，就是我的愛～

泰式海南雞肉飯 $110

老闆上桌後很貼心地說，記得要搭配海南雞醬！

那醬汁好香！搭配在雞肉上就是絕配欸～

海南雞飯有點像是簡餐式的型態，

除了雞肉以及米飯以外，還有三樣配菜，

當天也看到很多客人專程來外帶海南雞飯～

泰食記泰式料理的白飯有夠好吃，使用的是泰國米烹煮而成！

雞肉更是誇張，真的要搭配海南雞肉醬，增添了香氣又不失雞肉本身的味道，搭配起來真的太美妙～

牛肉酸辣河粉 $120

牛肉新鮮、嫩度十足！

重點是份量不少～

河粉的部分很Ｑ彈，吃起來具有清爽不油膩感，

泰食記泰式料理的這河粉很適合夏日來享用的午餐！

湯頭我們覺得有經過調整，適合台灣人的口味，

愛吃酸的我，在自助台拿了檸檬汁繞了三圈，真的是瞬間抵達泰國，超酸超美味！

〖店家資訊〗

店 名：泰食記泰式料理

地 址：新北市板橋區後菜園街3號

營業時間：每周一～六 11:30-14:00、16:00-19:00，每周日公休

營業電話：0922 220 663

官方IG：https://www.instagram.com/thaifoodji2018/

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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