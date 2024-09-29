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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《板橋西餐廳》經典牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃湯/懷舊西餐廳 in『品客牛排』- Ivenの窩食在分享

《板橋西餐廳》經典牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃湯/懷舊西餐廳 in『品客牛排』- Ivenの窩食在分享

2024-09-29 00:00:00 Ivenの窩 人氣：6,251
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：518篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

品客牛排-板橋
place新北市板橋區漢生西路9號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲路過板橋漢生西路的晚餐in《品客牛排》。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《品客牛排》位於新北市板橋區漢生西路上，這裡是我每次到來到板橋看中醫保養，就順便就近到訪，吃一客牛排餐，寵愛自己一下的西餐廳。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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《品客牛排》是家懷舊西餐廳，粉色提花桌布的玻璃餐墊上，潔白的餐巾紙，擺放西餐的刀叉迎賓。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲室內長方形的格局，場地樸實無華的佈置，餐點是傳統的牛排西餐料理，座位不多，假日要訂位，以免久候。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲入座後服務員會送來一大瓶可續瓶的冰紅茶，這畫面是很有紅酒的FU 。(誤XD)。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

「Menu」菜單簡單明暸，中規中矩的15套牛排餐，每套餐皆附沙拉2選一、湯品2選一、甜點三選一，以及冷熱飲料7選一。價格$350～$780，推薦他們的雙拼套餐，一次享用二種主食，分量上非常超值。《板橋西餐廳》經典牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃湯/懷舊西餐廳 in『品客牛排』- Ivenの窩食在分享

▲這種菜單，對於我這有選擇性障礙的雙子座，是最好不過了；曾點個雙併套餐，份量就太多了，吃不完還打包，所以每次來此就點個「沙郎牛排套餐，份量合宜。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲開動了。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

▲沙拉：「鮮蝦馬鈴薯泥」

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

「鮮蝦馬鈴薯泥」沙拉灑了巴西利，一隻去殼鮮蝦在雪白的馬鈴薯上，加上二粒葡萄乾，點亮沙拉生命，一小片水蜜桃陪伴，這麼一小盅的沙拉，精緻帶樸實，是我來此必點的沙拉。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

▲沙拉：「精緻田園生菜」

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「精緻田園生菜」淋上沙拉醬的生菜，清爽開胃。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲湯品：「主廚酥皮濃湯」

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「主廚酥皮濃湯」厚實的酥皮，烤得很酥香，壓入海鮮濃湯裡，包覆鮮甜大蝦、Q彈花枝，以及蘑菇，整個鮮香濃厚口感，料多味美，這麼大一盅酥皮濃湯，也是我，必點湯品，每次來此朝聖的原因。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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「沙朗牛排」

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

「沙朗牛排」七分熟、8oz的份量不少，外酥內嫩帶有嚼勁，肉質鮮甜多汁，配菜有蘿蔔、花椰菜、馬鈴薯、奶油通心粉，黑胡椒牛排醬增添辛香口感，整套牛排餐，吃起來很飽足。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

「沙朗+雞腿排」

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

「沙朗+雞腿排」雙拼排餐，份量太多，只好把雞腿排打包脅走。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲甜點：「奶酪(原味)」、飲料：「熱咖啡」

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▲甜點：「奶酪(芒果)」、飲料：「熱咖啡」

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▲「奶酪(芒果)」甜點合宜，Q嫩入口，是到解膩的好甜點。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲飲料「熱咖啡」咖啡濃郁經典，只是想要不加糖的美式咖啡，只能點熱的呢，冰咖啡都有加糖的。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《品客牛排》的排餐，就經典原始西餐廳的精神，餐點深得我心。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

▲2024.06.22 AT教室的同學Jessica一起來用餐。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

▲2024.07.30 舞蹈班Tina老師一起來用餐。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲店家有積點滿十送一客雞排套餐的優惠，但限一個月2人內用，不可外帶。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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▲沒有精緻華麗的裝潢，沒有求新求變的餐點，只有質樸原汁原味的賞味，《品客牛排》是家懷舊西餐廳，就好像回到學生時期，到訪的古早西餐廳，排餐依序送來，這裡就是原汁原味的西餐廳，現在很少看到這種西餐廳，就寫來介紹一下。《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

『品客牛排』
地       址：新北市板橋區漢生西路9號
電       話：0229685238
營業時間：平日 11:30～14:30、17:30～22:00；週六、日 11:30～22:00
粉絲團：《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃品客牛排《板橋美食》經典牛排/牛排西餐廳 /沙朗牛排套餐/海鮮酥皮濃

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

 
文章標籤
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