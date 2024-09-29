▲路過板橋漢生西路的晚餐in《品客牛排》。

▲《品客牛排》位於新北市板橋區漢生西路上，這裡是我每次到來到板橋看中醫保養，就順便就近到訪，吃一客牛排餐，寵愛自己一下的西餐廳。

▲《品客牛排》是家懷舊西餐廳，粉色提花桌布的玻璃餐墊上，潔白的餐巾紙，擺放西餐的刀叉迎賓。

▲室內長方形的格局，場地樸實無華的佈置，餐點是傳統的牛排西餐料理，座位不多，假日要訂位，以免久候。

▲入座後服務員會送來一大瓶可續瓶的冰紅茶，這畫面是很有紅酒的FU 。(誤XD)。

▲「Menu」菜單簡單明暸，中規中矩的15套牛排餐，每套餐皆附沙拉2選一、湯品2選一、甜點三選一，以及冷熱飲料7選一。價格$350～$780，推薦他們的雙拼套餐，一次享用二種主食，分量上非常超值。

​▲這種菜單，對於我這有選擇性障礙的雙子座，是最好不過了；曾點個雙併套餐，份量就太多了，吃不完還打包，所以每次來此就點個「沙郎牛排套餐」，份量合宜。

▲開動了。

▲沙拉：「鮮蝦馬鈴薯泥」

▲「鮮蝦馬鈴薯泥」沙拉灑了巴西利，一隻去殼鮮蝦在雪白的馬鈴薯上，加上二粒葡萄乾，點亮沙拉生命，一小片水蜜桃陪伴，這麼一小盅的沙拉，精緻帶樸實，是我來此必點的沙拉。

▲沙拉：「精緻田園生菜」

▲「精緻田園生菜」淋上沙拉醬的生菜，清爽開胃。

▲湯品：「主廚酥皮濃湯」

▲「主廚酥皮濃湯」厚實的酥皮，烤得很酥香，壓入海鮮濃湯裡，包覆鮮甜大蝦、Q彈花枝，以及蘑菇，整個鮮香濃厚口感，料多味美，這麼大一盅酥皮濃湯，也是我，必點湯品，每次來此朝聖的原因。

▲「沙朗牛排」

▲「沙朗牛排」七分熟、8oz的份量不少，外酥內嫩帶有嚼勁，肉質鮮甜多汁，配菜有蘿蔔、花椰菜、馬鈴薯、奶油通心粉，黑胡椒牛排醬增添辛香口感，整套牛排餐，吃起來很飽足。

▲「沙朗+雞腿排」

▲「沙朗+雞腿排」雙拼排餐，份量太多，只好把雞腿排打包脅走。

▲甜點：「奶酪(原味)」、飲料：「熱咖啡」

▲甜點：「奶酪(芒果)」、飲料：「熱咖啡」

▲「奶酪(芒果)」甜點合宜，Q嫩入口，是到解膩的好甜點。

▲飲料「熱咖啡」咖啡濃郁經典，只是想要不加糖的美式咖啡，只能點熱的呢，冰咖啡都有加糖的。

▲《品客牛排》的排餐，就經典原始西餐廳的精神，餐點深得我心。

▲2024.06.22 AT教室的同學Jessica一起來用餐。

▲2024.07.30 舞蹈班Tina老師一起來用餐。

▲店家有積點滿十送一客雞排套餐的優惠，但限一個月2人內用，不可外帶。

▲沒有精緻華麗的裝潢，沒有求新求變的餐點，只有質樸原汁原味的賞味，《品客牛排》是家懷舊西餐廳，就好像回到學生時期，到訪的古早西餐廳，排餐依序送來，這裡就是原汁原味的西餐廳，現在很少看到這種西餐廳，就寫來介紹一下。

『品客牛排』

地 址：新北市板橋區漢生西路9號

電 話：0229685238

營業時間：平日 11:30～14:30、17:30～22:00；週六、日 11:30～22:00

粉絲團： 品客牛排

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