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高雄市前金區滿食屋汕頭陽春麵｜城市記憶一口復甦，50年手工麵＋超人氣黑白切

2024-09-29 00:53:00 引線木偶 人氣：139
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：200篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

滿食屋汕頭陽春麵(原林森路50年老店)
phone07-2358517
place高雄市前金區七賢二路222號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 滿食屋汕頭陽春麵｜隱藏版的經典美味，錯過真的可惜！

詳全文：https://kielkiel.com/%e6%bb%bf%e9%a3%9f%e5%b1%8b/

你還沒試過《滿食屋汕頭陽春麵》的手工乾麵嗎？
 這家有著50年歷史的老店，用每一口麵喚醒你對美食的渴望！Q彈的手工麵條搭配濃郁的肉燥和鮮嫩餛飩，一碗下肚，滿足感瞬間爆棚！

除了招牌乾麵，小菜更是不能錯過！蝦捲、魚皮湯，還有讓人吃不停的紅油抄手，超多選擇，讓你每一口都感受到歲月沉澱的美味。

如果你喜歡那種簡單卻無法抵擋的古早味，這裡真的是非去不可！ 別等了，快來體驗這場味蕾的穿越之旅吧！

======

滿食屋汕頭陽春麵（原林森店）
地址：801台灣高雄市前金區七賢二路222號
電話：07 235 8517
營業時間 星期一~日: 10:30 – 21:00

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