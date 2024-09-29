滿食屋汕頭陽春麵｜隱藏版的經典美味，錯過真的可惜！

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你還沒試過《滿食屋汕頭陽春麵》的手工乾麵嗎？

這家有著50年歷史的老店，用每一口麵喚醒你對美食的渴望！Q彈的手工麵條搭配濃郁的肉燥和鮮嫩餛飩，一碗下肚，滿足感瞬間爆棚！

除了招牌乾麵，小菜更是不能錯過！蝦捲、魚皮湯，還有讓人吃不停的紅油抄手，超多選擇，讓你每一口都感受到歲月沉澱的美味。

如果你喜歡那種簡單卻無法抵擋的古早味，這裡真的是非去不可！ 別等了，快來體驗這場味蕾的穿越之旅吧！

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滿食屋汕頭陽春麵（原林森店）

地址：801台灣高雄市前金區七賢二路222號

電話：07 235 8517

營業時間 星期一~日: 10:30 – 21:00

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