星巴克目前在國道服務區的門市,一共有八間.

但是很多時候都是因為在趕時間,所以買了咖啡就離開了.

今天難得有機會在服務區休息,就來參觀一下這個很熱門的泰安南門市.

星巴克首座夢幻積木城堡門市「泰安南門市」於 2020 年 12 月 2 日起盛大開幕！坐落於國道 1 號 158 公里處、沿著中山高順行南下的泰安服務區南站內，整體門市設計呼應泰安南站「幸福驛站」主題，以積木城堡為設計概念，以多個立體方形積木堆疊出主建築體，並將天窗及玻璃窗運用退縮式的設計，表現出 3D 立體感的深淺變化，中心處則以三角形積木跳脫出整體視覺，帶來截然不同的趣味。

以上資料摘錄自GQ Taiwan

泰安門市有分北門市和南門市,其中又以南門市比較熱門.

主要是以夢幻積木城堡,為整個設計概念.

但是這個設計又好像似曾相似......

如果有在追星巴客門市的人客們,有沒有覺得很像嘉義民雄門市.

雖然不是完全一樣,但是這個A字型的設計,真的很容易辨別.

進門就可以看到禮品區,杯子,咖啡豆,環保袋,禮盒,應有盡有.

想購賣星巴克商品的人客,可以盡情地挑選.

「泰安南門市」也是目前星巴克進駐國道服務區的八間門市中首間導入「現烤專案」之門市，顧客可於現場享用或是隨行攜帶法國直送的「現烤糕點」及紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。

以上資料摘錄自GQ Taiwan

我知道星巴克門市會有餐點加熱的服務,像是麵包,可頌和一些麵食,都可以加熱.

今天可能是太早來了,並沒有看到現烤糕點和餅乾.

我有去查了一下,原本這個位置是一片空地,沒有建築物.

所以星巴克是在這片空地上,重新打造一個新的門市.

整個門市是左右門面比較寬,但是前後縱深不深.

方位是東西向,再加上用了很多落地窗的設計,採光會非常的好.

室內的設計很簡潔,就是最基本的星巴克風格.

桌椅的配置不錯,不會顯得太侷促.

因為是國道服務區,停車有時間的限制.

所以並不會在這裡逗留太久,頂多就是一杯咖啡的時間.

除非是專程前來朝聖,不然外帶的人客會比較多.

畢竟大家都還有行程,這裡只是一個中途的休息站.

我個人是比較喜歡中間的長桌位,還有另一區的沙發位.

不過沙發位有人在用餐,就不方便拍照了.

這裡也有二樓,來得太早,目前還沒有開放.

沙發區牆上有一掛一幅畫,因為有人客在這裡用餐,所以就沒有拍.

門市藝術牆面則描繪上星巴克人魚女神所處的海底世界，在光線折射波紋斑斕表現出的神祕變化。

以上資料摘錄自GQ Taiwan

星巴克泰安南門市之所以會爆紅,除了建築本身之外,主要還是外面這個旋轉木馬的公共裝置藝術品.

我相信很多人客是衝著這個白色旋轉木馬來,但是這座白色旋轉木馬是本來就有的.

星巴克則是在旋轉木馬後方的空地,全新搭建的一個門市.

這樣的搭配,確實引起了話題.

連我也是為了這個旋轉木馬,而特地在這裡停留.

為了拍空景,等了好久才等到短暫的空檔.

雖然不是最新的門市,但是也值得在國道南來北往時,有順路可以前來喝杯咖啡,拍拍網美照.

消除一下長途駕車的疲勞,然後再往目的地出發.