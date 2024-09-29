來吃這間很厲害的 高雄麻辣私房料理 廣西私房美食 賣烤魚的。

跟朋友再訪好幾次，連食尚玩家都推薦報導過

全高雄最好吃的烤魚店!!再訪囉~

深受許多年輕人、上班族熱愛聚餐的美食，無辣不歡阿~

獨門層次麻辣香氣帶有甜味，激發出自家特色風味

高雄在地經營超過7年的賣烤魚的。 晚餐宵夜越晚越熱鬧

讓很多計程車司機大哥都知道的 麻辣 賣烤魚的。

紅到連很多外地旅客都會專程來吃

鄰近美麗島站，附近也有收費停車場

尼力發現很多附近旅店的旅客也會來用餐

正宗廣西風味，功夫烤物菜色，必點招牌 廣西烤魚、麻辣青蛙、麻辣小龍蝦、特色烤物

GOOGLE地標拍照打卡，就送烤冰 (不限打卡數，一桌有幾位就送幾顆)

賣烤魚的。 麻辣烤魚、麻辣青蛙、小龍蝦、廣西私房美食

位置：高雄市前金區新盛二街92號

電話： 07 231 1070

營業時間： 18：00-02：00（收客～00：00）(週二公休)

IG： https://www.instagram.com/du_fish86/

粉絲團：Facebook

食尚玩家真的有來推薦報導過，高雄隱藏版的麻辣晚餐宵夜~~~

司機大哥的口袋名車推薦

搭乘捷運到市議會站 3號出口亦可走道 賣烤魚的

廣西烤魚、麻辣小龍蝦、新鮮麻辣青蛙、特色烤物串燒都要點一輪

菜色不多，每一樣都是經典招牌，都是用心調配出的滋味

已經擄獲超多老饕熟客持續回流

賣烤魚的。 正宗廣西風味

這裡的菜色很符合我跟朋友的喜歡

店內位置很寬敞，不擔心很壅擠~多人聚餐、少人聚會，店家都會貼心安排

連外地客爭鋒搶吃的 廣西烤魚、麻辣小龍蝦、老友炒粉、烤物、隱藏版限定美食

前金區宵夜首選 上班族下班聚餐的最愛，宵夜場很歡樂

麻辣烤魚很有自家特色，湯底香氣還帶有甜味，很開胃唰嘴

還有很多私房料理都很開胃，絕對大口吃~

帶有特色工業風又有點龍門客棧的氣氛

拍照打卡追起來，社群人的最愛物語，看了都會大笑

喝醉了酒、我誰都不服，就扶牆

酒水、飲料都在門口的冰櫃內

高雄麻辣烤魚絕對要吃過 賣烤魚的，

正點絕對開胃的賣烤魚的，屹立不搖隱藏在高雄市區巷弄的美食餐廳、前金美食推薦

椒麻皮蛋豆腐

極力推薦這道 椒麻皮蛋豆腐，我個人很愛吃

皮蛋與豆腐搗一起，帶出獨門香料引出青花椒香氣

每一口都帶出豆腐滑嫩與皮蛋QQ口感

引出椒麻香氣，滿嘴青花椒味道讓味蕾都開了，唰嘴滑嫩好吃

麻辣鮮蚵

很適合當開胃菜的麻辣鮮蚵，帶有涼拌滋味

特製麻辣搭配新鮮川燙過的鮮蚵，每一顆都很飽滿新鮮風味

麻辣香氣帶有酸度，搭配小黃瓜清脆

讓口感超級豐富，重點是鮮蚵新鮮好吃

每一顆都很爆，又麻又香又鮮

招牌廣西烤魚

招牌人氣首選 廣西烤魚，基本配菜會有小黃瓜、黃豆芽、金針菇、番茄

菜單上還有各式配料可以追加，加越多層次香氣更加豐富

店家使用的是金目鱸魚

不是使用油炸的，需要烹飪烤15~20分鐘

加入獨門精華麻辣、獨門配方，整個烤魚會吸附精華香氣，吃起來才好吃

市面上很多賣烤魚的，最愛這間!!

帶有獨門特色風味與甜度，麻辣香氣渾厚~~尾韻真的很過癮

重點魚還沒有腥味，可以吃到細嫩肉質與麻辣香氣的堆疊

建議可以點千張或者老油條

整個吸附精華麻辣湯汁，無辣不歡阿~

我們很愛點紅薯粉，整個吸附精華香氣

每一條都很滑溜順口帶有彈牙口感，麻辣香氣都湧上來，甜味會緩和辣度

吃完嘴巴麻麻的，不刺激腸胃，舒服的麻辣味

最近很多老饕都推這道 麻辣跳跳蛙

麻辣跳跳蛙

不僅有烤魚、麻辣小龍蝦!!!加碼最勁爆的跳跳蛙、全台唯一麻辣跳跳蛙

跟烤魚的烹飪調味都不同，麻辣青蛙味道會比較辣

建議可以點一些配料加碼升級，吃起來更是夠味

青蛙客群真的很兩極，喜歡的就會一直回訪吃

店家的青蛙都是直接帶皮下去燉煮，帶出表面的膠質香氣

青蛙肉質真的很嫩，比雞肉還要嫩

新鮮好吃無腥味，引出麻辣層次香氣開胃

腿肉很嫩，真的比雞肉好吃!辣度

高雄應該算是首間獨賣麻辣跳跳蛙，蛙蛙饕客來鑑賞一下是否好吃唷!

下班小酌、聚餐吃宵夜，推薦高雄私房料理必追

生蠔杯 6杯

跟朋友聚餐一定要點的生蠔杯，使用廣島牡蠣很肥美大顆

帶有酒香可以提味去腥味

上桌後記得趁新鮮吃，整個滑溜順口

香氣魚嘴裡爆開來，引出酒香帶出牡蠣的甜味與乳香

吃一顆真的不夠，饕客都是2~3顆大口吃!有夠肥美好吃~

老友炒粉

我喜歡的老友炒粉，挑選台灣的粄條口感更加彈牙

粄條會吸附獨門調配過的鹹香風味

保有鍋香氣味，帶出滑溜與彈牙口感，香氣瀰漫

蒜蓉粉絲扇貝

不擔心過於辣度，帶有鮮味與蒜味融合的 蒜蓉粉絲扇貝

上面的冬粉有炒過調味過，帶出香麻味道

扇貝很新鮮用料，帶有軟嫩與海鮮本身的鮮度甜味

大口吃進嘴裡，讓整個風味不斷的堆疊，好愛

蒜香小龍蝦

有蒜香、麻辣兩種口味可以挑選，如果有點烤魚也可以點麻辣小龍蝦~會放入鍋內一起熬煮

蒜香帶有台式風味，很合台灣人口味，帶出香麻、提出小龍蝦的鮮味

店家會貼心提供手套，不擔心沾得滿手都是

大量的特製蒜味醬、小黃瓜增加清脆口感

新鮮度用剝的就知道，可以輕鬆的剝開蝦殼

鮮嫩帶有小龍蝦本身的鮮味，可以用小龍蝦沾醬汁吃，帶出蒜香更開胃

很新鮮細嫩的肉質，可以吃到海洋鮮味

保有在地特色風味，調配成在地人最愛的滋味

香麻開胃還能有自家獨門滋味

高雄我最愛的麻辣烤魚，推薦這間 賣烤魚的

賣烤魚的。 麻辣烤魚、麻辣青蛙、小龍蝦、廣西私房美食

位置：高雄市前金區新盛二街92號

電話： 07 231 1070

營業時間： 18：00-02：00（收客～00：00）(週二公休)

IG： https://www.instagram.com/du_fish86/

粉絲團：Facebook