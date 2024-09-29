【台中食記】餛飩祖師海鋒肉圓

今天來到到清水不吃米糕改吃肉圓，海峰肉圓外觀非常低調沒有招牌，是只有在地人和少數遊客知道的店，用餐時段門口滿滿的人潮生意非常好，他們的肉圓是油炸的，外皮酥脆搭配店家特製醬汁，口感和味道都很有層次感。
肉圓吃完還有胃口可至附近吃超有名的阿財米糕，想吃甜點可至紫雲巖吃杯透心涼的甜點阿婆樹下粉圓。
開車前往可停附近的全聯清水中興停車場，買個東西可折抵停車費喔！
▲店外真的完全沒有招牌，看到玻璃上的紅字貼紙我們才確定是這家沒有走錯！
▲餛飩祖師海鋒肉圓菜單：餐點品項都在40元左右，真的超便宜的耶！
▲店內用餐空間不大坐位略壅擠，還好室內空間有提供冷氣，不然夏天真的很難受。
▲找到座位後至櫃檯點餐拿號碼牌，櫃台叫號再前往取餐。
▲肉圓 40元：肉圓外皮炸得酥酥的，但內層還保有軟Q的口感不會全部都炸得硬硬的，米漿和店家特製醬料味道不錯不會死鹹，內餡的豬肉是碎肉形式不是一整團的，豬肉醃製得很夠味沒有腥味。
▲肉燥飯(小) 35元：肉燥飯有少量肥肉配上爽口的酸菜，大部分都是醬汁，醬汁味道蠻香的，白飯也很有Q度。
▲炸醬麵(大) 55元：麵條使用白寬麵很吸醬，配菜有少量小白菜，表層有滿滿的肉燥和豆干，豆醬的味道很香，當天忙著拍照，老闆還提醒我們要趕快將乾麵伴開不然會糊成一團XD。
▲餛飩湯 35元：餛飩湯一份有6顆，雖然是小顆的但吃起來蠻鮮甜的，一份才35元超級便宜的拉！
雞蛋糕短評：外帶內用都是排隊點餐領號碼牌，乾麵大碗份量大，炸醬豆瓣醬汁濃郁，餛飩是小顆的，肉圓外皮有脆度內餡的肉比較鬆散，內用空間不大。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★★
【餛飩祖師海鋒肉圓美食資訊】
地址：台中市清水區中興街83號
電話：0426229503
官網：facebook
營業時間：11:00–19:00 (周二公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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