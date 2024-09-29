台中新創甜點品牌「GOOD good 過的好好」

宗旨單純! 就是希望大家過得好，也就是好好睡、好好吃、好好過生活

GOOD good 過的好好推出自創獨家啾C糖、清爽曲奇餅、經典牛粒

多種包裝可任選組合，搭配可愛逗趣的亮黃色提袋，送禮誠意滿分，自享也十分幸福

2024/9/24~10/6在中友百貨「台灣美食物產展」還有快閃攤位與限時優惠

快來嘗試看看，以美味可口的點心為生活加點甘甜吧!

「GOOD good 過的好好」×中友百貨快閃活動!!

活動日期：2024/9/24(二)~10/6(日)

活動地點：台中市北區三民路三段161號，中友百貨C棟13樓

優惠活動：

【優惠 1】消費滿699元，贈送曲奇分享包 (每次一包，口味隨機；特價商品不予累計)

【優惠 2】牛粒+曲奇餅乾甜甜盒，中友百貨限定價399元 (原價$500)

商品和贈品每日限量供應，售完和贈完為止喔!

▲中友百貨「台灣美食物產展(2024/9/24~10/6)」展覽現場

(客串演出: J哥、Na哥)

▲中友百貨「台灣美食物產展(2024/9/24~10/6)」

GOOD good 過的好好的亮黃色攤位，十分顯眼

明亮的黃色就是他們的品牌設計的主色，代表著朝氣、活力和希望

(客串演出: J哥、Na哥)

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「GOOD good 過的好好」寒天啾C糖

▲「GOOD good 過的好好」寒天啾C糖

口味：莓果派對、焦糖奶蓋、百香冰茶

包裝規格：大巧包(200 g)、輕巧包(80 g)

全台獨家的啾C糖，是老闆親自至日本進修藍帶後回台研發的糖果

以麥芽糖漿、上白糖、日本寒天為基底，不額外添加水，並加入夏威夷豆、果泥、果乾等，全程手工翻攪熬煮

外觀就像牛軋糖般，但不論口感或風味絕對跟牛軋糖相差甚遠，熱量也更低

兩種規格的啾C糖均為每顆獨立封裝，方便攜帶跟分享

▲啾C糖-莓果派對(大巧包) →官網商品頁面

不僅是最熱銷的口味，也在今(2024)年獲得「第四屆全台百大糕餅伴手禮 金質獎」殊榮!

添加法國草莓果泥和覆盆子果醬，呈現深邃桃紅色， 並加入大粒澳洲夏威夷豆、蔓越莓乾、大湖草莓果乾

口感軟嫩好咀嚼，會有些微沾黏的感覺，但不會真的黏牙

莓果的酸香甜韻伴隨夏威夷豆的奶油香氣和脆感，清爽不膩，層次好是豐富

▲啾C糖-焦糖奶蓋(輕巧包) →官網商品頁面

以麥芽糖熬煮出焦糖加入動物性鮮奶油，成就出馥郁醇厚的奶香與不死甜的甜韻

「GOOD good 過的好好」牛粒小心點

▲「GOOD good 過的好好」牛粒

口味：古早原味→官網商品頁面 、豹紋可可

包裝規格：盒裝(140 g)

牛粒，又稱福臨甲、小西點或是台式馬卡龍，相較於正統法式馬卡龍，台式馬卡龍(牛粒)更為鬆軟、甜度低

餅殼蓬鬆，表面上有糖粉烘烤後產生的薄脆外皮，一口咬下同時感到微酥及蓬鬆柔軟的質地

內餡非早期牛粒用的人造奶油，而是以發酵奶油、糖和煉乳製成，冷藏時口感密實如冰淇淋，口感也更清爽、不油滑

奶香甜中伴隨微微的海鹽鹹味作為尾韻，完全吃不膩，不禁想一顆接一顆品嚐

「GOOD good 過的好好」好好曲奇餅乾

▲「GOOD good 過的好好」好好曲奇餅乾

口味：吮指奶香、濃厚黑巧、泰式奶茶、黑糖烏龍(季節限定)

包裝規格：甜甜盒(200g)、條裝(50 g)

▲好好曲奇餅乾-濃厚黑巧(甜甜盒) →官網商品頁面

甜甜盒是以食品等級PP材質製成的含蓋透明保鮮盒，可冷凍、微波、重複使用

上層還有一層高密度保鮮封膜，可協助維持餅乾保鮮與脆度

▲好好曲奇餅乾-濃厚黑巧(甜甜盒) →官網商品頁面

以天然發酵奶油、日本低筋麵粉、奶粉和玉米粉為基底，並加入 58%CACAO BARRY可可巴芮可可粉、西班牙可可粉及海鹽

質地非常酥鬆綿密、入口隨即化開，先是醇厚撲鼻的巧克力香，隨後慢慢浮現綿延的微苦，韻味深厚，耐人慢慢品味

▲好好曲奇餅乾-泰式奶茶(條裝50 g) →官網商品頁面

同時能品嚐到茶的清香與奶的厚實，甜度合宜不易膩

「GOOD good 過的好好」品牌故事

2021年起家於台中潭子區的GOOD good 過的好好，創立時正值新冠疫情爆發

在這般困窘又高壓的氛圍中， 創立者仍無所畏懼，並秉持著單純宗旨，就是希望所有人都能過得好，吃好、 睡飽、愛護自己

其中「吃的好」就是「GOOD good 過的好好」堅持的主旨，以嚴選質量上乘原物料、低油低糖比例，製作多種口味的糖果糕餅

以充滿朝氣活力的亮麗黃色作品牌主色，並點綴極致灰色，有著「低潮陰霾過後必定有明亮曙光」的期許寓意

GOOD good 過的好好也曾多次參加北中南部的百貨快閃攤，也逐漸打出名號

熱門商品「莓果派對啾C糖」也在今(2024)年獲得「第四屆全台百大糕餅伴手禮 金質獎」

「GOOD good 過的好好」商家資訊

商家地址：(台中門市旗艦總店)台中市潭子區勝利一街41巷1-1號

營業資訊：週一至六10:00-18:00；週日休

服務內容：黑貓宅配(常溫/冷藏)/門市自取/全家店取/7-11店取

官方網站

官方蝦皮

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以上。

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