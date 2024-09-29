#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•雲林北港

前言

弟弟妹妹現在各自在南北打拼，上週就我一個回嘉義住幾天，當一個實實在在的爸媽寶，短暫享受偽獨生女的幸福。

週五早上爸爸提議一起去北港吃飯走走，北港離我們住的嘉義海線老家蠻近的，所以我們家很常到雲林北港旅遊，二月過年期間我也有分享雲林北港的旅遊&美食分享 (文末附上相關連結)

今天想再跟大家分享一個，我們家去北港必吃的口袋名單— #黑仔當歸鴨

第一次知道黑仔純屬意外

黑仔當歸鴨開在一個不起眼的轉角，也沒有什麼顯眼的招牌，會知道這家小吃攤也是因為爸媽幾年前去北港約會時，正好午餐時間就開車繞看看有什麼好吃的，結果發現這家店不少人在排隊，就想說吃一次嚐鮮看看，沒想到一吃成主顧，連我們小孩子都被帶來吃了😂😂

雖然店家叫黑仔當歸鴨，但其實爸媽是被他們的滷豬腳給迷住的，到今天整理店家資訊前，我們家都稱他為 「北港那家轉角賣滷豬腳的店」 😂 根本不知道原來當歸鴨才是他們的招牌

店外環境

店門口擺設一個小攤區，店家就是在這料理、出餐、結帳

左圖就是跟店家點餐+選小菜的地方，玻璃櫃上有最新的菜單可以參考價位，攤位裡面也有內用桌，建議先找到位子再來點餐；而右圖在攤位前有兩張戶外桌椅，以夏天來說會稍微辛苦點，因為沒有電風扇跟遮蔽物，不過秋冬時在冷冷的溫度下配上暖身暖心的當歸鴨湯會很舒適；桌椅後方就是店家比較早期的菜單板，新菜單價位跟舊版一樣不過有些品項還是要只在新菜單上。

店內擺放了四張桌椅，空間環境不算大也不算舒適，跟外面比至少能遮陽，炎熱的午後只有電風扇勉強降溫，很多人是邊吃邊流汗。

可奇怪的是店家人潮源源不絕，老闆的手忙到沒有停下來過，不斷盛裝、出餐、切菜......我們從點餐到結帳的過程一直有客人進店用餐或是排隊外帶。

上網查才知道黑仔當歸鴨已經在北港經營了40年，也是傳承三代的老店了，生意一如既往的好，看來也是不少北港人吃著長大的在地名店美食。

環境確實比較沒有乾淨整潔，但老闆只負責料理切菜等，收錢工作是老闆女兒，不過個人希望哪天黑仔可以來個環境大掃除，相信願意用餐的客人會更多。

餐點介紹

店內販售的品項都是臺式小吃，像是滷肉飯、雞肉飯、滷豬腳、貢丸湯、鴨肝、米血……當然還有招牌的當歸鴨麵/米粉/湯，價格都在百元內，最便宜$20元起，當天滿滿一桌跟爸媽都吃飽飽也才花$260 真的便宜。

現場跟店家自選要的數量跟大小，店家會再計算金額，我們當天只點一塊豬腳就可以切出滿滿一盤，當天那盤老闆算$90，我個人覺得不算貴。

黑仔的豬腳是滷到店家輕鬆就能切斷脫骨，在咀嚼上也不太費力，而且也有一些骨髓精華別忘記品嚐一下，不過因為膠質滿滿吃完會黏嘴黏手，還好店家有提供洗手台跟衛生紙，不然真的很不舒服😂

黑仔的雞肉飯雞絲分量很足、肉質也不柴老，在油蔥滷汁點綴調味下讓整體口感不會過於乾澀，不過我個人覺得米飯偏軟黏。

OK 一上桌湯的部分全被爸爸喝光，我跟媽媽只有吃到鴨肉🙂

(這圖還是我從大合照中放大截取的...畫質不好請見諒)

我個人覺得$40的當歸鴨湯有肉真的蠻便宜的，原以為只會是清湯。

老饕爸心得：鴨肉扎實無異味，不過表面油層但不想浪費，可以撈出淋到米血或是鴨肝上，湯頭品嚐起來更清爽甘甜，米血跟鴨肝也更濕潤不乾澀。

米血是以一條$20計價，當天只夾了兩塊份量就蠻多的，切塊出餐前會再次川燙；因為爸爸有淋當歸鴨湯的油汁後整體香氣更豐富，口感也更為濕潤，沾上店家提供的甜辣沾醬更有味道，如果沒淋那個湯汁可能真的蠻乾的。

爸媽每去必點之一的品項，這樣一盤$30元而已我覺得很划算，現在連臟器類小吃價格都越來越高了；鴨肝內部口感很綿密但會有微微苦味，我個人覺得吃完會有點膩且吃到後面會有點口乾舌燥，可以自帶水或點湯稀釋膩感，也還好爸爸有淋當歸鴨的油湯汁。

(一樣光速空盤來不及拍，從大合照中放大截取的...畫質不好請見諒)

不確定是不是隨機菜品，但很幸運當天是我喜歡的空心菜，菜葉菜根肉眼可見的翠綠、品嚐得到的清脆，點個燙青菜才能葷素搭配更均衡～

最後想說的是：

好吃歸好吃，但下次等冬天再去了，夏天中午吃完真的會大流汗……

🔍店家資訊

【黑仔當歸鴨(豬腳)】

營業時間

☞︎ 10:00–19:00

電話

☞︎ 05 783 5796

地址

☞ 雲林縣北港鎮大同路225號