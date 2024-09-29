今天要來跟大家分享我和老婆近期吃過最好吃的台中無菜單料理「味市お料理」！這間位於台中大雅的預約制日式料理，每次來都讓我們驚艷不已，新鮮的食材、精湛的廚藝，加上溫馨舒適的環境，完全就是約會、慶祝的絕佳選擇！

重點是價格還很親民，CP值爆表啊！廢話不多說，馬上帶你們來看看我們這次的吃了什麼吧！

味市お料理：交通方式＆預約資訊

味市お料理 位於台中市大雅區中清路三段，鄰近大雅交流道，交通非常方便。附近路邊停車格數量不少，開車來不用擔心停車問題。

門口可停兩台汽車，鄰近也有付費停車場雅潭停車場跟大雅公有停一停車場 。

地址：台中市大雅區中清路三段928號

電話：請直接搜尋 味市お料理 Facebook 粉絲專頁私訊預約

Facebook 粉絲專頁私訊預約 營業時間：12:30–14:30, 18:30–21:30（週一、週二公休）

小提醒：由於 味市お料理 採預約制，強烈建議大家要先預約才不會撲空喔！

味市お料理：環境介紹 – 彷彿一秒飛到日本的「板前搖滾區」

一踏進 味市お料理，映入眼簾的是溫暖的木質裝潢，搭配柔和的燈光，讓人感到格外放鬆。店內空間不大，僅有約十個板前座位，但這樣的設計反而營造出一種溫馨、私密的用餐氛圍。

我最喜歡坐在板前區，可以近距離欣賞老闆精湛的料理手法，看著新鮮的食材在老闆手中變成一道道精緻美味的料理，真的就像在看一場精彩的表演！

而且老闆非常親切，會跟客人介紹每一道料理的特色和食材，讓我們更能體會到日本料理的精髓。

味市お料理：無菜單料理 – 季節限定的味蕾驚喜

味市お料理 採無菜單料理方式，由老闆根據當季最新鮮的食材，為客人量身打造專屬的美味套餐。每次來都能品嚐到不同的驚喜，完全不用擔心踩雷！而且老闆還會細心詢問客人的喜好和忌口，非常貼心！

順帶一提，現在每週三是 味市お料理 的「壽司之日」，料理會以壽司為主，喜歡壽司的朋友千萬別錯過啦！

味市お料理：特色料理介紹 – 帶你用舌尖環遊日本

接下來就是重頭戲啦！讓我來好好介紹一下這次我們在 味市お料理 品嚐到的美味料理吧！

每一道都讓我恨不得一口氣全部吃光光！

暖心開胃：國寶茶

一入座，一杯熱騰騰的國寶茶就遞到了你的手中。

茶香氤氳，帶著淡淡的麥芽香氣，溫暖了你的掌心，也溫暖了你的胃。這就是「味市お料理」給你的第一印象，溫暖而貼心。

鮮甜彈牙：澎湖花枝

老闆刀工了得，將花枝切成薄如蟬翼的片狀，晶瑩剔透，每一片都帶著海洋的鮮甜。第一片，我建議你什麼都別沾，閉上眼睛，細細品嚐花枝的鮮美在口中蔓延開來，彷彿置身於湛藍的海水中，感受著海水的鹹香和花枝的彈牙。

第二片，沾一點芥末，微嗆的口感更能襯托出花枝的鮮甜，就像在平靜的海面上，掀起了一朵小小的浪花，帶來一絲驚喜。

酸辣開胃：八斗子赤鯮

這道八斗子赤鯮，肉質細緻鮮嫩，搭配老闆特製的柚子辣椒醬，酸、甜、辣三種滋味在口中交織，就像一對舞者在舞台上，時而靠近，時而旋轉，完美地詮釋了味蕾的探戈。

奢華享受：宮城干貝

這道宮城干貝真的太銷魂了！

干貝經過炙燒，散發出誘人的香氣，一口咬下，鮮甜的汁液在口中爆開。

老闆精心搭配了三種不同風味的配料：醋凍、沖繩玫瑰和葡萄。醋凍的酸甜，中和了干貝的油膩，更增添了一絲清爽的口感；沖繩玫瑰的淡淡花香，為干貝增添了一絲浪漫的氣息；而葡萄的香甜，則與干貝的鮮甜完美融合，創造出多層次的味覺享受。

外酥內嫩：土魠魚西京燒

土魠魚西京燒，是日本料理中常見的一道菜色，但「味市お料理」的土魠魚西京燒，卻有著與眾不同的風味。

土魠魚肉質鮮嫩，經過味噌醃製後，更添一股獨特的風味。

外皮煎至金黃酥脆，內裡卻保持著鮮嫩多汁的口感，搭配清爽的關廟綠竹筍，讓人忍不住一口接一口！

顛覆想像的美味：熟成天草鯛

天草鯛的肉質鮮甜，口感扎實，經過熟成後，更增添了一股獨特的風味。原本以為會像鯛魚一樣，帶著一點點嚼勁，沒想到吃起來竟然有鮭魚的甜味，真的太神奇了！

秋日限定：日本秋刀魚棒壽司

秋天，是品嚐秋刀魚的最佳季節。選用肥美的秋刀魚肉，搭配醋飯，簡單卻美味！一口咬下，就能感受到秋天的滋味。

秋刀魚的油脂豐富，醋飯的酸甜，中和了秋刀魚的油脂，更增添了一絲清爽的口感，讓人回味無窮。

入口即化的幸福：鮭魚白子

鮭魚白子口感滑順，處理得非常好，沒有任何腥味，入口即化，搭配辣蘿蔔泥和特製醬汁，清爽不膩口。

多重口感：熟成油旗魚

熟成，是時間的魔法，能讓食材的風味更加濃郁。

「味市お料理」的這道熟成二十一天的油旗魚，就是最好的證明。

油旗魚的肉質本身就比較軟嫩，經過熟成後，更加軟嫩，搭配酥脆的海苔天婦羅，口感層次豐富，讓人驚艷！

海苔的香氣、天婦羅的酥脆，加上油旗魚的軟嫩，多重口感在口中交織，真的讚～

時間淬鍊的美味：熟成鰤魚

這道熟成二十天的天然鰤魚，肉質扎實，油脂豐富，搭配洋蔥絲和芥末醬，更能襯托出魚肉的鮮美。

完美收尾：竹筴魚釜飯、味噌湯

最後上桌的竹筴魚釜飯，米飯吸飽了竹筴魚的鮮美，是充滿幸福的味道！

搭配鮭魚卵，更增添了不同的口感層次。

甜蜜ending：芒果巴斯克乳酪蛋糕

最後的甜點是老闆自製的芒果巴斯克乳酪蛋糕，蛋糕體濕潤綿密，搭配香甜的芒果，為這頓美味的晚餐畫下完美的句點。

味市お料理：心得評價 – 大雅必吃無菜單日本料理推薦！

這次在 味市お料理 的用餐體驗真的非常棒！老闆對食材的用心和對料理的熱情，從每一道菜色中都能感受到。這裡不僅僅是一間餐廳，更像是一個充滿溫度的地方，讓人可以放鬆身心，盡情享受美食帶來的幸福感。

如果你正在尋找一間氣氛好、價格親民、食材新鮮、料理好吃的 大雅日式料理 餐廳，那麼 味市お料理 絕對是你的最佳選擇！強力推薦給所有喜歡日本料理的朋友們！

味市お料理 店家資訊

味市 お料理 – 鮨 割鮮

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：428台灣台中市大雅區中清路三段928號( 地圖 )

電話：0968 319 380

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30,

星期四: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30,

星期五: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30,

星期六: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30,

星期日: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30, 星期四: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30, 星期五: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30, 星期六: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30, 星期日: 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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