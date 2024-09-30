「瑞德童話藝宿商旅」位在宜蘭礁溪，這裡可是著名的泡湯勝地！這間商旅主打平價親子溫泉住宿，一走進大廳，立刻被眼前一整面的樂高模型牆吸引，甚至連櫃檯桌子上也全都是精緻的樂高作品。旁邊還設有親子遊戲區，擺滿了樂高積木，讓小朋友可以盡情玩樂，真的是非常溫馨的環境。

這次我住的是「豪華雙人房」，房間內提供天然溫泉水，不論房型都有浴缸區別，而「豪華雙人房」的浴缸超大！是正方形設計，兩個人一起泡絕對綽綽有餘，完全可以享受一整個週末的泡湯時光，讓人身心都放鬆下來。

住宿資訊

這次我們是搭乘台鐵到礁溪站，出站後步行約3分鐘就到，非常方便！一到門口就看到充滿童話故事風格的外觀，整間飯店都給人一種溫馨、童趣的感覺，尤其適合帶孩子來玩。

大廳環境

進入大廳後，迎接我們的是一整面樂高模型展示牆，往櫃檯方向看去，桌上也滿滿都是樂高作品

連櫃檯上方也排滿了不同款式的樂高，Check in的時候，真的是忍不住邊等邊拍照，完全被這些有趣的樂高模型吸引住了！

最搶眼的當然是正中央的「艾菲爾鐵塔」模型，精緻度高得讓人忍不住多看幾眼。

而且，櫃檯上方還有更多不同種類的樂高模型展示，不僅吸引小朋友的目光，連大人也為之著迷。

每個角落都散發著童話氣息，不論是櫃檯後的自由女神像模型，還是商旅裡的各式童話王國建築，讓人彷彿置身於樂高的世界中。櫃檯人員看到我們對這些模型露出驚喜表情，也不禁露出了微笑。

在櫃檯辦理完入住手續後，我們還特地到一旁的親子遊戲區，這裡有樂高積木、小遊戲區，甚至還有一隻巨大的玩偶熊供遊客拍照留念，整個空間都充滿童話夢幻感。

房間介紹

這次入住的是9樓的「藝境豪華湯房」，整棟旅館共13層樓

每層大概有6間房，雖然房數不多，但房間的設計卻非常舒適。我們透過FunNow預訂，加上是「ELITE」會員，所以享有延後退房的福利，可以到中午12點才退房。另外，現在註冊FunNow會員還能直接享有300元的折扣，非常划算。

房內的床是加大雙人床，躺起來相當舒適且寬敞，翻身也不怕擠到另一半。床墊的硬度稍微偏硬，對於容易腰酸的旅客來說非常合適，能提供支撐力。

床頭還配有閱讀燈，光線充足，無論是看書還是滑手機都非常方便。

電視旁還貼心地準備了飲用水、茶包、熱水壺，以及吹風機。不過，如果你是長髮的旅客，建議可以自備吹風機，因為飯店提供的吹風機風力稍弱，可能比較不夠用。

床邊的桌子下方還有一台小冰箱，裡面是空的，可以放置自己帶來的飲品或食品，非常方便。

房間右邊則有一個大衣櫃，裡面備有保險箱與室內拖鞋，衣架藏在小冰箱上方的抽屜內，方便掛衣服。整體空間設計考量周全，無論是物品收納還是空間運用都十分實用。

浴室介紹

這裡的浴室真的讓人眼睛一亮，空間寬敞，幾乎和房間一樣大，且保持得非常乾淨。

洗手台與馬桶的設計分區明確，而馬桶區域的空間寬敞，右前方還有一扇大窗戶，可以透進自然光，讓整體感覺更加明亮。

淋浴區提供了蓮蓬頭與垂直的淋浴設備，非常適合先沖個熱水澡，再去享受房內的溫泉浴。

淋浴區的設計也十分貼心，有一扇門可以阻隔水花濺出，保持其他區域乾燥，這個小細節讓人感覺到設計者的用心。

來到這裡，最吸引人的當然是超大的方形浴缸了！

這裡的溫泉水質地優良，打開熱水後約莫5到10分鐘，溫泉水就會湧出，雖然浴缸較大，注滿需要一些時間，但水量充沛，等待的過程不會讓人覺得漫長。

當浴缸注滿水後，水質略呈淡藍色，讓人倍感舒適。最特別的是，躺在浴缸中，你可以直接看到房間的電視，邊泡澡邊看電影，這種享受真的是極致放鬆。

早餐介紹

餐廳位於二樓，用餐時間從早上7點到10點，房客只需持房卡即可自由入場。

早餐區的座位安排寬敞，後面還有一區供小朋友自由玩耍與閱讀童書的空間，讓家長可以輕鬆享受早餐。

餐點擺放在中央的大桌上，房客可以自由選取想吃的食物。

雖然餐廳空間比大型飯店小一些，但供應的餐點非常豐富

從沙拉、小菜到熱食一應俱全，充滿台式早餐的特色。

飲品有四種選擇，喜歡喝茶的房客還可以到電梯旁自取茶包。

主食區則有包子、饅頭、白飯和稀飯

最讓我驚喜的是還有滷肉飯，滷肉的味道非常濃郁、份量足夠，口感恰到好處。

熱食和炸物也不讓人失望，補充速度很快，完全不用擔心會有空盤的情況發生。炸物部分瀝油處理得非常好，不會有多餘的油脂，吃起來不會感到油膩。餐點豐富多樣，幾乎涵蓋了早餐所需的一切，讓人可以依照自己的喜好自由選擇。

最終，我幾乎每樣都嘗了一點，默默地吃了兩大盤，尤其是生菜部分十分新鮮爽脆，炸物也是外酥內嫩，讓人停不下來。

最後吃的奶皇包也是驚喜連連，包子一打開，裡面的餡料飽滿香甜，結束這頓早餐後，回房間小歇一會，再泡一次溫泉，完美地度過這次礁溪的住宿體驗。

結語

總結來說，這次的住宿不僅讓我放鬆了身心，還能享受溫泉的舒適，對於想尋求平價親子溫泉飯店的人來說，這間瑞德童話藝宿商旅絕對是一個好選擇！