很多小時後懼怕的食物，長大後我反而特別喜愛

「皮蛋」就是其中之一

那濃郁特殊的薰香，尤其再和蒜頭、辣椒做成的皮蛋醬更是讓我想到就垂涎!

台中西區美華街最近新開幕的豬哥明，招牌就是「辣味皮蛋醬臭豆腐」

將流心皮蛋、獨家香辣皮蛋醬，填入酥炸 臭豆腐中，搭配蒜蓉醬和台式泡菜

一口盡享冰火交融、酥脆軟嫩的豐富口感，以及麻香酸辣的多重滋味在嘴中奔放四溢

再來份炸白糕、舒肥嫩雞胸、三層白肉、香料烤鯛魚及冷盤蔬菜，搭配多種創新特調醬汁，湊成一桌豐盛又獨具風味的台灣小吃

台中旅遊資訊可參考

​ ​ KLOOK客路 台中旅遊活動

​ ​ kkday 台中市自由行推薦

​ ​ ezTravel易遊網 台中住宿

餐廳名稱：豬哥明 臭豆腐滷肉飯(台中市西區華美街208號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：04-36099911 週二至六17:00-01:00；週一休

餐點介紹：炸臭豆腐/滷肉飯/綜合菜盤/肉盤/飲料

用餐日期：2024.09



檢視較大的地圖

▲豬哥明 用餐環境

有遮陰的對外開放內用座位區，白燈照明很明亮

這幾天有熱帶鋒面經過而時不時下雨， 因此我傍晚來時覺得涼爽舒適。但不確定夏天會不會悶熱?

座位區後方是櫃台和半開放廚房，儘管有油鍋，也沒有讓用餐空間有油煙與油耗味

▲豬哥明 店面

我對台中西區的印象大概都是聚焦在向上路和華美街這一帶，不過以往都是早上來逛市場， 鮮少傍晚後還來這覓食

而我就是這家最近開幕的「豬哥明」的 招牌「辣味皮蛋醬」所吸引，決定來吃一波

「皮蛋+臭豆腐」以兩種均因獨特風味出名的台灣美食聯手，應該對大多外國人可說是怕上加怕的組合吧

▲豬哥明 櫃檯的今日涼菜

菜單上的「菜盤」是人客可自己選擇搭配的清燙蔬菜冷盤

老闆很有創意，將今日供應的蔬菜品項像日式餐廳放壽司或生魚片那樣放在玻璃櫃的木台上展示

▲豬哥明 自助豬血湯

內用還有豬血湯可以盡情享用，以豬大骨、豬血、酸菜和薑絲一起熬煮，湯頭有些浮油滴，喝起來不會有厚重的油感

儘管是免費附贈，仍用料好實在，隨便一舀都有好幾塊豬血和滿滿酸菜

讓我印象深刻的則是豬血塊的口感，非常軟綿且有空氣感，就有點像凍豆腐般有很多細緻孔洞可吸附湯汁

▲豬哥明 辣味皮蛋醬臭豆腐料理過程

臭豆腐現點現炸，會先低溫油炸讓臭豆腐表面略為硬化、內部熟透；再換到高溫油鍋二次油炸，不僅能逼出油，也能讓臭豆腐表面起泡並且更脆

老闆解釋若全程高溫油炸的話，臭豆腐外皮會過硬，吃起來很割嘴(不過也有這種口感的擁護者啦)

▲豬哥明 辣味皮蛋醬臭豆腐料理過程

將臭豆腐從油鍋打撈後，先擠入蒜蓉醬，並放一塊約1/4顆的皮蛋， 最後擠上獨家特製辣味皮蛋醬

辣味皮蛋醬臭豆腐 NT 80

辣味皮蛋醬是以皮蛋、辣椒，還有蒜頭、香菜、……等食材調配，並有加菜脯增添軟脆口感。濃郁又獨特的皮蛋薰 香中，伴隨而來蒜頭和些微辣椒的辣勁

感覺 沒有(或加很少)香油或辣油，吃起來不會油油的感覺

因此儘管看似這般又辣又油炸的高熱量小吃，卻是意外既夠味又爽口不膩

炸白糕 NT 40

以純糯米製成的白糕，點餐後現場油炸。高溫油炸使得表面形成金黃且酥脆的薄脆外皮，內部仍雪白且鬆軟細緻

單吃就是淡淡的米香，表面完全沒有油汁殘留而滑膩的感覺，也毫無油味(放涼口感依舊)

搭配自家調配的蒜蓉醬與椒麻醬好是對味

蒜蓉醬酸甜帶些微蒜末辛香與嗆味； 椒麻醬椒香濃，會在嘴中產生微麻感覺卻 不怎麼嗆辣

綜合菜盤(大) NT 70

每日提供十種以上清燙蔬菜和六種醬料(三種冷食醬料、三種熱食醬料)搭配，醬料均為老闆特調，尤其冷食醬料更是有獨家特色

不過這麼多醬料可選，就是沒有嘉義人的唯一真理~白醋(美乃滋)啦

我在百般糾結中最終選了兩個均為冷食醬料系列的「檸檬生薑油醋」及「和風綠茶汁」 (因為熱食醬料也可以在其他餐點中吃到)

「檸檬生薑油醋」的檸檬清香點綴著淡淡薑味，微酸帶甜，一口就解膩。雖然會讓清燙蔬菜浸久後略變黃，但口感風味都不受影響

「和風綠茶汁」則是將茶葉浸泡在日式薄鹽醬汁中，味道讓我想到手搖飲料的含糖綠茶，但又多一股柴魚香氣，初次嚐到這甜鹹混搭風味感到很是新鮮

鯛魚片 NT 55

以杜松子、月桂葉和檸檬等香料醃漬的鯛魚片，現點現烤。呈橘紅色的 魚肉柔嫩、帶點 水份，經香料入味後已經嚐不到鯛魚本身的味道(水煮清燙鯛魚片的味道)

搭配熱食醬料系列之一的味噌醬，鹹香滋味溫潤厚實

三層白肉 NT 55

切薄片的三層肉經清燙後再以烤箱稍微炙烤一回，再淋上爆量蒜蓉醬

我本身並不喜歡有滿是肥肉的三層肉，但蒜蓉醬那蒜與醬油融合的鮮香帶甜的滋味真涮嘴，跟各類清燙的菜肉都會很合

雞胸肉 NT 55

整副清雞胸以蒜頭、黑胡椒和迷迭香舒肥處理，肉質Q彈細緻，保濕度很好

跟鯛魚同樣是搭配味噌醬，但跟炸白糕的椒麻醬、三層肉的蒜蓉醬或菜盤的冷食醬料配著吃，我也覺得都相當美味(各種自己亂搭)



意外總結豬哥明副餐的特色：食物(固體)本身調味從簡，清淡卻不至於無味，而去跟任何輕重口味的醬汁(液體)搭配均合宜； 而他們的各款醬汁，不論蒜蓉醬、味噌醬、椒麻醬或菜盤的檸檬生薑油醋、和風綠茶汁，與炸的、烤的或清燙水煮的菜肉也都十分對味，真的是怎麼搭都好吃！

當然招牌辣皮蛋醬臭豆腐，也沒讓我失望，臭豆腐本身沒有到很「臭」(味道重)

所以皮蛋的味道相對更凸顯而出，除了辣皮蛋醬本身味夠，還加碼在 臭豆腐上直接塞了塊皮蛋

對於比較重視皮蛋的我來說，就很超對味的啦

台中旅遊資訊可參考

​ ​ KLOOK客路 台中旅遊活動

​ ​ kkday 台中市自由行推薦

​ ​ ezTravel易遊網 台中住宿

豬哥明 菜單(拍攝日期：2024.09)