八月中旬，終於約到兩位好久不見的老同學，在丰禾台味風格料理南京東路店聚餐。這間餐廳我之前也來過幾次，整體感覺還不錯，但唯一的缺點就是得爬樓梯，對腿腳不方便的人可能有點困擾。

這次一進門，發現店裡有重新整理過，變得更明亮，等候區也多了幾個座位，讓人感覺更舒適。

以前店裡的色調偏綠，現在換成橘紅色，整體氛圍熱情又亮眼。

當天我們約的時間是午餐時間，生意非常好，餐廳幾乎滿座。

雖然這是我第三次來這家店，但每次都會被他們的餐點吸引，尤其這次還有新菜單！我們選了雙人套餐，內容包含前菜、小點、主菜、海陸各一，外加兩個菜和兩碗白飯，還有甜點冰釀銀耳露，整個套餐看起來相當豐盛，服務生也說三個人吃這份套餐沒問題，所以我們就點了這組。

先上桌的是黃金泡菜，味道酸辣適中，開胃又解膩。

接著是滿滿兩碗147號香米飯，正好夠我們三個人分著吃。

金沙海鮮煲端上來時還熱騰騰的，裡頭有蝦、透抽、魚片和豆腐，搭配湯汁澆在米飯上，滋味一絕。

這次還點了新推出的金讚客家酸菜魚，湯頭清爽，裡面有粉條、腐皮和魚片，吃起來不會太酸，味道剛好。

另外一道是香根芋籤杏鮑菇，這道菜以前沒見過，炸得酥酥脆脆，但要趁熱吃，冷了就有點溼軟，沒那麼好吃。

至於清炒水蓮，用蒜末拌炒後保持了脆度，清爽不油膩。

小點部分是台翻沙茶蘿蔔糕，本來以為是沙茶醬炒蘿蔔糕，結果上桌才發現是炸過的蘿蔔糕，外皮有點過硬，影響了口感，有點可惜。

最後，冰釀銀耳露甜度適中，湯汁濃稠，吃起來很舒服。

整體來說，這次新推出的酸菜魚還蠻讓人驚艷的，但炸的菜還有進步空間。餐後，我還用王品的APP集點，下次消費時可以抵用，感覺挺實惠的。

九月的時候，我剛好有一份生日禮——豬腳麵線，加上個人套餐外帶。我點了起家雞，搭配兩種醬料和醃蘿蔔，還有清炒水蓮和鐵板紅燒豆腐，感覺很豐盛。

豬腳麵線是生日禮，搭配酸筍，吃起來解膩又美味。整體來說，豬腳麵線的分量不大，但加一道菜後就很飽足。王品集團旗下的餐廳都有生日禮，而且可以在APP上集點，選擇自己喜歡的店消費也很方便。

丰禾 台味風格料理 官網

台北南京東路店

地址：台北市中山區南京東路二段146號2樓(無電梯)

電話：02-25076808

營業時間：11:30~14:30；17:30~22:00