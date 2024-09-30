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加一滴水的木瓜牛奶，香濃好喝，木瓜來至屏東自家果園新鮮直送

2024-09-30 09:32:00 果果愛Fruitlove 人氣：79
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：627篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

南屏木場-向上市場
phone-0960906332
place台中市西區中美街224號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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南屏木場⟩台中向上市場木瓜牛奶專賣，不加一滴水的香濃好喝，木瓜來至屏東自家果園新鮮直送 @果果愛Fruitlove

好喝的木瓜牛奶就在這，只有鮮奶加新鮮木瓜完全沒套水，除了木瓜牛奶外，酪梨布丁牛奶也是人氣商品，喜歡有口感層次的可以點木瓜牛奶西米露，喜歡奶味重的木瓜牛奶，很推薦隱藏版的木瓜牛奶奶蓋，每一種風味都很香濃好喝。

南屏木場⟩台中向上市場木瓜牛奶專賣，不加一滴水的香濃好喝，木瓜來至屏東自家果園新鮮直送 @果果愛Fruitlove

最近到勤美附近探班，來買朋友很愛也很常買的木瓜牛奶，他說：「愛上這家是因為老闆娘很懂木瓜，加上自家產地直送，品質喝起來跟別家就是不一樣」。

這邊騎車來會比較方便一些，開車的話停車格要碰運氣，附近也有幾個停車場，但收費的話就是市區價，南屏距離向上路口不會很遠，大約100公尺左右，停好之後來買，如果沒有再多做逛跟停留的話，停車費不至於花太多。

南屏木場⟩台中向上市場木瓜牛奶專賣，不加一滴水的香濃好喝，木瓜來至屏東自家果園新鮮直送 @果果愛Fruitlove

營業時間從下午四點開始到晚上十點半，沒有固定的公休日，早上同一個位置是由同一位老闆娘在這裡賣自家產的生鮮木瓜，來自屏東的美麗闆娘，來台中唸書後愛上了這塊土地，決定延伸家裡原本的木瓜產業，把好品質到木瓜做成飲料來跟饕客分享

南屏木場⟩台中向上市場木瓜牛奶專賣，不加一滴水的香濃好喝，木瓜來至屏東自家果園新鮮直送 @果果愛Fruitlove

完全不加一滴水，但會加冰塊，如果選擇去冰，則會用全鮮奶來做補滿，甜度也可以做調整，但每批的水果甜度不太相同，老闆娘也會以當時的來做建議......( 繼續閱讀文章 )

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