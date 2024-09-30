這間位在台中西區的蜀道山餐館是今年六月份新開幕的道地川渝料理，老闆娘本身就是重慶人，特別將家鄉味帶來台灣，讓大家在台灣也能吃到美味又道地的道地川渝料理，除了招牌酸菜魚，還有水煮系列、重慶小麵及酸辣粉，內用享白飯免費續

蜀道山餐館位置

蜀道山餐館位在台中西區向上路上靠近精誠路，距離向上市場、審計新村、勤美誠品不遠，店名蜀道山餐館，諧音數到三還蠻好記的

蜀道山餐館環境

蜀道山餐的用餐空間非常寬敞，座位數還蠻多的，環境乾淨，裝潢溫馨舒適，讓人有賓至如歸的感覺

蜀道山餐館的原味湯頭都是每天採用豬大骨、雞骨下去燉煮，將骨頭整個煮到透徹，讓湯富含滿滿膠質

飲料區在後方冰箱，先系統上點餐再自取，旁邊的白飯是免費吃到飽，可以自行盛裝

蜀道山餐館菜單

酸菜魚 280元

來道蜀道山餐館也可以一人獨享酸菜魚，這裡的酸菜魚是採個人鍋的份量，老闆娘說他們家的酸菜魚是採用正宗道地重慶口味，湯頭是老闆娘費時費工，採用大骨下去熬製的大骨湯，搭配特調酸菜汁下去調製的酸辣湯頭，上桌前還會淋熱油在乾辣椒上來嗆出辣椒的香氣

蜀道山餐館的酸菜魚也是採用烏鱧魚，肉質滑嫩鮮甜，吸附者酸菜魚的酸辣湯頭，層次感更加豐富，魚肉的份量也不不少呢

酸菜魚裡頭除了烏鱧魚，還有金針菇、娃娃菜、精靈菇、豆皮、豆芽菜、冬粉及老油條，配料也非常豐富

水煮牛 280元

愛吃辣的朋友千萬別錯過這道水煮牛，保證讓你辣到心坎裡，採用台灣黃牛肉片，先醃過再加入水煮牛肉辣椒醬及大骨湯熬煮，配料一樣有金針菇、娃娃菜、精靈菇、豆皮、豆芽菜、冬粉及老油條

湯頭果然辣勁十足，辣度大概是中辣以上，裡頭的牛肉不僅煮的相當入味，肉質也很軟嫩

肥腸酸辣粉 219元 + 牛肉 60元 + 靈魂炸蛋 20元

來吃重慶料理當然不能少酸辣粉囉，蜀道山餐館有炸醬酸辣粉、肥腸酸辣粉及牛肉酸辣粉，糖糖點了肥腸酸辣粉再加點牛肉及炸蛋，整碗變得更澎派，看起來紅通通的，吃下去更是辣勁十足呀

裡頭原本的配料包含紅薯粉、豆芽菜、青菜、花生及酸豆角，牛肉是採用澳洲牛花腱，有先滷過，肉質軟嫩，香氣十足，吃起來偏小辣風味

大腸洗的很乾淨，也有先滷過，吃起來很Q嫩，不會有腥味

紅薯粉吃起來相當Q彈，吸附著酸辣湯頭，讓人吮指回味，一口接一口

重慶炸醬麵 119元

蜀道山餐館的重慶炸醬麵也是必點招牌，將乾麵加上老闆娘熬製一小時的炸醬肉末及特製辣醬，最後再鋪上紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、青菜、酸豆及硬花生，吃的時候記得先拌均勻，麵條Q彈不爛，除了炸醬的鹹香，還多了特製辣醬的香辣滋味

黃燜雞 179元

想吃黃燜雞，在蜀道山餐館也吃得到，採用老闆娘特製的特調黃燜醬，搭配雞腿肉、馬鈴薯、青椒、甜椒下去燉煮

糖糖還蠻喜歡蜀道山餐館的黃燜雞，醬香入味，吃起來不會太過鹹膩，配上白飯超讚，裡頭的雞腿肉也是嫩到不行

手工肉丸子是店家最近推出的新品，現在來店消費任一主餐，並參加活動就贈送一份肉丸子

海鮮砂鍋米線 269元

蜀道山餐館的砂鍋米線有辣跟不辣的，糖糖這次選的是不辣的原味湯頭，搭配海鮮，裡頭有青菜、貢丸、千張、蟳味棒、魷魚、蝦子及干貝，內容也超澎派

湯頭是採用豬大骨及雞骨下去燉煮的原味高湯，湯頭好喝甘甜，裡頭的米線吸附著湯頭精華，建議上桌趕快吃，放太久米線容易變爛

煙熏無骨鳳爪 60元／涼拌土豆絲 60元

蜀道山餐館的涼拌小菜也不錯，糖糖還蠻愛他們家的涼拌土豆絲，採用馬鈴薯切成絲狀，口感爽脆，帶小辣風味

炸牛奶 60元

吃完鹹食來份飯後甜點，炸牛奶外皮炸至金黃酥脆，裡頭的牛奶餡很綿密，充滿濃郁奶香，吃起來不會太甜膩

蜀道山餐館不僅口味道地，餐點也好吃，就連外袋包裝也超可愛，除了招牌酸菜魚，還有多款特色川菜也深得糖糖心，不管是一人還是多人來用餐都非常適合，喜歡吃川渝料理的朋友趕緊筆記起來