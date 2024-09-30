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宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮食材~菜色美味~

2024-09-30 12:43:00 小青姐姐 人氣：113
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：264篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

有麵煮私房小吃(頭城交流道店)
place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段51號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑喜歡麵館裡~各式各樣的美味小菜

    滿足視覺與味覺的平衡感~飽餐一頓的感覺真好~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮    

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑113年9月21日週六~宜蘭頭城峭壁小屋~九號咖啡

    浪漫早午餐後~記錄文有興趣點聯結~繼續往宜蘭方向前進

    今日週六回北沒有高乘載管制~可以慢遊宜蘭~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑之前很夯的拉麵博物館~一直無緣前往參觀

    想著~今日可以入過~順道來去吃碗拉麵

    停好車~才發現它已經停業~且變成了遊客停車的地方~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑現在時間大約2點左右~找午餐~看到這家

    有麵煮私房小吃~圖文並茂的麵館~go~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑從外觀看~很大一間麵館~竟還有戶外的位置

    有麵煮~有麵煮~原來是有面子的麵館~真有意思~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑一進來~就被這二個大廚櫃吸引

    滿滿的各式小菜~真是有夠吸睛~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑真是琳琅滿目的各式涼拌菜~還均一價50元

    想吃什麼~自己端上桌~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑點菜單就在櫃檯~劃好單在這送單子~用完餐再結帳~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑看菜單~竟有滇緬椒麻鷄~泰式月亮蝦餅~雲南大薄片等菜

    網路查詢才知~原來店長是來自泰緬邊境的華僑

    難怪~聽服務人員說話的口音~就是外國人呢~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑牆上圖文並茂的照片~看了更知道想吃什麼喔~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮   

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~   

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑餐廳場地很大~以圓桌~長條桌為主~都是實木桌椅

    小心別碰撞到~會很痛喔~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑桌上就有筷子~衛生紙~很方便~若有需要醬料或其他道具

    神廚公仔下方~就有所需的食材~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑煙燻豆皮包豆芽菜~這道小菜小青超愛

    但在鶯歌的小館裡~看不到它~立馬端一盤

    解解饞~味道新鮮好吃~看進來的客人

    也幾乎都每桌一盤~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑青燙花椰菜~熟度剛剛好~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑薑絲涼拌海帶芽~店家還加了芹菜葉

    吃起來很特別~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑燙青菜是大陸妹

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑爸爸點的炸醬麵90元~搭了小黃瓜+紅蘿蔔+豆芽菜

    營養均衡~醬料味道很讚~麵條Q彈有咬勁~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑小青點的招牌乾麵70元~搭了半顆魯蛋+青江菜

    味道也很不錯~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑在宜蘭礁溪有麵煮吃著道地好吃的菜餚~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑之後發現店員在包餛飩~看那餛飩皮好大一張

    想著下回有機會~點它吃吃看~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑在宜蘭礁溪~找小館填肚子~街景亂拍~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑用完餐~竟下起雨~車就在拉麵博物館的停車場

    沒有很遠~但雨下的不小~若硬衝肯定濕透

    只能進7-11躲雨~飲料零食~抓寶等雨停囉~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~

 宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   ↑宜蘭礁溪離頭城交流道很近~與實景同圖補給站2個

     截圖留影~宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~各式各樣好吃小菜~均一價50元~新鮮

   宜蘭礁溪有麵煮私房小吃~

  ↑店家資訊

    店名~有麵煮私房小吃 白雲店

    地址~宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段51號

    電話~03-9881183

    營業時間~11:00-21:00

文章標籤
有麵煮私房小吃 宜蘭礁溪有麵煮私房小吃 小菜均一價50元 菜色美味 雲南大薄片
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鯨與小孩

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