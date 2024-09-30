↑喜歡麵館裡~各式各樣的美味小菜

滿足視覺與味覺的平衡感~飽餐一頓的感覺真好~

↑113年9月21日週六~ 宜蘭頭城峭壁小屋~九號咖啡

浪漫早午餐後~記錄文有興趣點聯結 ~繼續往宜蘭方向前進

今日週六回北沒有高乘載管制~可以慢遊宜蘭~

↑之前很夯的拉麵博物館~一直無緣前往參觀

想著~今日可以入過~順道來去吃碗拉麵

停好車~才發現它已經停業~且變成了遊客停車的地方~

↑現在時間大約2點左右~找午餐~看到這家

有麵煮私房小吃~圖文並茂的麵館~go~

↑從外觀看~很大一間麵館~竟還有戶外的位置

有麵煮~有麵煮~原來是有面子的麵館~真有意思~

↑一進來~就被這二個大廚櫃吸引

滿滿的各式小菜~真是有夠吸睛~

↑真是琳琅滿目的各式涼拌菜~還均一價50元

想吃什麼~自己端上桌~

↑點菜單就在櫃檯~劃好單在這送單子~用完餐再結帳~

↑看菜單~竟有滇緬椒麻鷄~泰式月亮蝦餅~雲南大薄片等菜

網路查詢才知~原來店長是來自泰緬邊境的華僑

難怪~聽服務人員說話的口音~就是外國人呢~

↑牆上圖文並茂的照片~看了更知道想吃什麼喔~

↑餐廳場地很大~以圓桌~長條桌為主~都是實木桌椅

小心別碰撞到~會很痛喔~

↑桌上就有筷子~衛生紙~很方便~若有需要醬料或其他道具

神廚公仔下方~就有所需的食材~

↑煙燻豆皮包豆芽菜~這道小菜小青超愛

但在鶯歌的小館裡~看不到它~立馬端一盤

解解饞~味道新鮮好吃~看進來的客人

也幾乎都每桌一盤~

↑青燙花椰菜~熟度剛剛好~

↑薑絲涼拌海帶芽~店家還加了芹菜葉

吃起來很特別~

↑燙青菜是大陸妹

↑爸爸點的炸醬麵90元~搭了小黃瓜+紅蘿蔔+豆芽菜

營養均衡~醬料味道很讚~麵條Q彈有咬勁~

↑小青點的招牌乾麵70元~搭了半顆魯蛋+青江菜

味道也很不錯~

↑在宜蘭礁溪有麵煮吃著道地好吃的菜餚~

↑之後發現店員在包餛飩~看那餛飩皮好大一張

想著下回有機會~點它吃吃看~

↑在宜蘭礁溪~找小館填肚子~街景亂拍~

↑用完餐~竟下起雨~車就在拉麵博物館的停車場

沒有很遠~但雨下的不小~若硬衝肯定濕透

只能進7-11躲雨~飲料零食~抓寶等雨停囉~

↑宜蘭礁溪離頭城交流道很近~與實景同圖補給站2個

截圖留影~

↑店家資訊

店名~有麵煮私房小吃 白雲店

地址~宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段51號

電話~03-9881183

營業時間~11:00-21:00